Những loại quả bổ dưỡng nhưng cực nguy hiểm với mẹ bầu

Ăn quá nhiều dưa hấu khi mang bầu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Ảnh minh hoạ: Internet





Quả đào có vị ngọt nhưng mang tính nóng. Khi ăn nhiều đào, mẹ bầu có nguy cơ xuất huyết do nóng trong. Vỏ đào có nhiều lông, nếu ăn không gọt vỏ có thể gây dị ứng ngứa rát cổ họng, phát ban. Đây là lý do thực sự người ta khuyên mẹ bầu không nên ăn đào.Nhiều chị em rất thích lựa chọn đu đủ xanh làm nguyên liệu cho các món salad hoặc nước chấm. Tuy nhiên, trong trái đu đủ xanh hoặc đu đủ chưa chín hẳn có chứa mủ trắng và nhiều loại enzymes có thể gây co thắt tử cung.Nếu ăn đu đủ xanh trong thai kỳ, mẹ bầu có nguy cơ cao bị sảy thai. Chính vì vậy, mẹ bầu tuyệt đối không nên ăn đu đủ xanh và đu đủ chưa chín, chỉ nên ăn đu đủ đã chín cây hoàn toàn vì nó có rất nhiều dưỡng chất tốt cho phụ nữ mang thai và cần thiết cho sự phát triển của em bé khi mới chào đời.Ăn quá nhiều dưa hấu khi mang bầu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Trong quá trình mang thai, tâm lý của nhiều phụ nữ không ổn định, sinh lý cũng có nhiều thay đổi, lượng insulin tiết ra không đủ, khiến tác dụng của đường trong máu giảm, đẩy nồng độ đường trong máu lên cao, gây ra bệnh tiểu đường.Ăn dưa hấu lạnh dễ khiến bà bầu bị đau bụng và tiêu chảy. Do đó, bà bầu không nên ăn quá nhiều dưa hấu, càng không nên ăn dưa hấu ướp lạnh, dù là ngày hè có oi bức đến đâu.Chứa nhiều vitamin A, khi ăn mận, bà bầu sẽ được cung cấp một lượng lớn carotene hữu ích cho cửa sổ tâm hồn. Ngoài ra, sắt, kali, chất béo, phốt pho, protein trong mận còn giúp giải độc cơ thể hiệu quả. Tuy nhiên, về tính nóng, mận cũng không kém phần như nhãn hay đào. Mẹ bầu nên hạn chế ăn nếu không muốn bị phát ban do nóng.Là loại trái cây ăn vặt khá lý tưởng cho các bà bầu, nhất là mỗi lúc đi làm. Tuy nhiên, ngoài tính nóng, ăn ổi không gọt vỏ có thể gây hiện tượng táo bón.Dứa là một trong những trái cây thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, với bà bầu đây lại là loại trái cây không tốt vì có chứa bromelain - một trong những chất thúc đẩy co bóp tử cung, làm mềm tử cung gây ra tình trạng đau bụng và có thể gây sảy thai.Tuy nhiên, với những tác dụng đa dạng của quả dứa, khi có dấu hiệu chuyển dạ mẹ bầu nên ăn nhiều và uống nước ép dứa để thuận lợi hơn trong quá trình sinh nở.Thơm, ngọt nhưng không ngán, mãng cầu là loại quả đa số ai cũng khoái khẩu. Nếu mẹ bầu không muốn tăng thêm số lượng thực phẩm gây nóng vào thực đơn ăn uống hằng ngày, nhớ hạn chế nạp mãng cầu nhé!Hạn chế ăn nhiều loại trái cây có tính nóng này, và lưu ý chỉ ăn phần ruột trong, không “lấn” ra phần thịt chát bên ngoài, vì nó có thể gây táo bón.Nguyên nhân là do mướp đắng rất ít chất xơ và chất béo, không phù hợp với chế độ dinh dưỡng của phụ nữ mang thai và cho con bú. Ngoài ra, phụ nữ mang thai ăn mướp đắng có thể gây giảm đường huyết. Hơn nữa, các hạt mướp đắng có chứa một chất tên là vicine – một độc tố có khả năng gây ra hội chứng cấp tính như nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê với những bà bầu nhạy cảm.Một nguyên nhân nữa mà các chuyên gia khuyên trong dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai không nên có mướp đắng là vì mướp đắng được coi là một loại quả kích thích tử cung và có thể dẫn đến sinh non. Phụ nữ khi đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ.Nhiều tài liệu ghi chép, táo mèo có tác dụng làm hưng phấn tử cung, có thể thúc đẩy tử cung co bóp, gây sảy thai và sinh non.Các chuyên gia y tế cho rằng phụ nữ mang thai nên tránh ăn nho, đặc biệt trong ba tháng cuối. Nguyên nhân là do nho có chứa một lượng lớn resveratrol, hóa chất gây độc tính cho bà bầu. Ngoài ra, ăn nho cũng có thể làm mất nước trong cơ thể phụ nữ mang thai, gây tiêu chảy.Theo Đông y, quả nhãn mùi thơm vị ngọt, thuộc tính ôn nhiệt, có chức năng bổ ích tâm tỳ, dưỡng cơ ích khí, dưỡng huyết an thần, rất được ưa chuộng tuy nhiên phụ nữ mang thai không nên ăn long nhãn nhiều. Nguyên nhân là do phụ nữ mang thai thường có triệu chứng nóng trong và thường có các hiện tượng táo bón, ăn nhãn nhiều sẽ tăng nóng trong, động huyết động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thương thai khí, dẫn tới sảy thai.

Thái Hà (tổng hợp)