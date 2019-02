Những loại trái cây là 'thần dược' giảm cân cực hiệu quả sau Tết

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích to lớn của loại quả mùa hè này với sức khoẻ, bao gồm cả việc giảm cân . Với một lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao, chúng giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và ngăn ngừa được rất nhiều bệnh. Loại quả này cũng rất giàu acid ellagic, một chất dinh dưỡng giúp duy trì làn da trẻ đẹp và rạng rỡ.Trái cây mùa hè phổ biến này sẽ giúp cơ thể ngậm nước và kiểm soát cơn đói trong thời gian dài. Dưa hấu chứa 94% là nước, rất ít calo. Chúng là nguồn dồi dào các axit amin arginine giúp đốt cháy chất béo. Ngoài ra, ăn dưa hấu thường xuyên cũng loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời đốt cháy mỡ trong quá trình này.Dứa là một loại cây nhiệt đới và là một trong những trái cây có giá trị nhất cũng như phổ biến nhất. Dứa có một lịch sử thú vị: đầu tiên là xuất hiện ở Nam Mỹ, rồi được mở rộng sang Trung Mỹ và đến Tây Ấn. Sau đó, nó được đưa tới Tây Ban Nha khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ năm 1493. Trong thế kỷ 15 và 16, dứa được nhân ra khắp thế giới bởi các thủy thủ châu Âu nhờ đặc tính làm giảm hói đầu - một căn bệnh do thiếu vitamin C.Dứa thích hợp cho chế độ ăn uống giảm cân. Các enzym proteolytic chứa trong thành phần của dứa có thể hấp thụ chất béo ở đường tiêu hóa và tống ra theo phân. Ngoài ra, vitamin C cũng có thể giúp ích trong quá trình đốt cháy chất béo khiến chúng không bị tích tụ trong cơ thể.

Lê

Lê là loại trái cây giàu chất xơ hòa tan và vitamin C, không chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, nó còn giúp đốt cháy chất béo hiệu quả. Hàm lượng chất xơ sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt, hỗ trợ việc giảm cân.

Có thể ăn táo mỗi ngày để giữ cho cơ thể eo thon. Táo còn chứa các hợp chất thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn trong ruột có liên quan đến việc giảm cân. Ảnh minh hoạ: Internet

Một trong những tác dụng phổ biến nhất đó là quả đu đủ có khả năng đóng góp tối đa trong lộ trình giảm cân một cách an toàn. Ảnh minh hoạ: Internet

Theo Msn, một quả chuối trung bình chứa 105 calo, giúp tăng cường năng lượng tức thời cho bạn sau khi tập thể dục. Ảnh minh hoạ: Internet

Cây táo - có tên khoa học làMalus domestica - là một loại cây được biết đến nhiều nhất với trái cây ngọt và thơm. Nó được trồng trên toàn thế giới như là một loại cây ăn quả và là loài được trồng phổ biến nhất trong chi Malus. Cây có nguồn gốc ở Trung Á. Táo đã được trồng hàng ngàn năm ở châu Á và châu Âu, được các thực dân châu Âu đưa đến Bắc Mỹ. Táo có ý nghĩa tôn giáo và thần thoại trong nhiều nền văn hoá, bao gồm truyền thống Cơ Đốc, Hy Lạp và châu Âu.Có thể ăn táo mỗi ngày để giữ cho cơ thể eo thon. Táo còn chứa các hợp chất thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn trong ruột có liên quan đến việc giảm cân. Các hợp chất này - chất xơ và polyphenol - vẫn chưa được kiểm soát cho đến khi chúng được lên men trong đại tràng - nơi chúng hoạt động như thức ăn cho các vi khuẩn thân thiện và giúp cơ thể của bạn lấn át các vi khuẩn có hại phát triển mạnh ở các loại thức ăn vặt. Sự cân bằng vi khuẩn do được khôi phục này có thể làm giảm chứng viêm mãn tính - một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ béo phì và ngăn ngừa ăn quá nhiều do stress.Giống như trái cây khác, đu đủ cũng có nhiều lợi ích về sức khỏe nếu được tiêu thụ đều đặn. Một trong những tác dụng phổ biến nhất đó là quả đu đủ có khả năng đóng góp tối đa trong lộ trình giảm cân một cách an toàn do bạn đang nhận được những lợi ích dinh dưỡng tự nhiên và không pha trộn với các hóa chất khác như sử dụng thuốc giảm cân.Ổi có chứa nhiều chất xơ, khoáng chất, protein thiết yếu cho việc điều chỉnh sự trao đổi chất, qua đó thúc đẩy giảm cân. Ổi lại giàu vitamin, nhưng không chứa các cholesterol hay carbs xấu nên dễ dàng hạn chế cơ thể hấp thụ chất béo. Vì vậy bạn có thể ăn ổi nhiều mà không sợ tăng cân và thiếu dưỡng chất.Theo Msn, một quả chuối trung bình chứa 105 calo, giúp tăng cường năng lượng tức thời cho bạn sau khi tập thể dục. Chuối cũng giàu kali, chất xơ, vitamin A... giúp ổn định hệ thống tiêu hóa, tăng cường cơ bắp, đồng thời ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.Ngoài hương vị thơm ngon, cam còn chứa ít calo, 100 g trái cây này chỉ chứa 47 calo, do đó là bữa ăn nhẹ hoàn hảo cho những người đang ăn kiêng. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy uống nước cam ép mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng.