Những món ăn là thủ phạm khiến cơ thể xuống cấp xập xệ, già cả chục tuổi

Đây chắc chắn là tin buồn với những người hảo ngọt. Ăn đồ ngọt có thể khiến bạn cảm thấy vui vẻ hơn nhưng nó sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa . Lượng đường quá mức đi vào cơ thể sẽ làm mất đi collagen của cơ thể, khiến da kém đàn hồi, nếp nhăn và tàn nhang xuất hiện sớm.Đặc biệt các loại đường tinh chế như đường trắng nên ăn càng ít càng tốt.Rượu là kẻ thù của sức khỏe. Loại đồ uống có cồn này chứa nhiều gốc từ do làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể. Rượu chính là thủ phạm gây xơ vữa động mạch và huyết khối não, chúng âm thầm "làm hại" các bộ phận khác trong cơ thể.Rất nhiều thực phẩm chứa nhiều muối như phô mai, pizza, khoai tây chiên, bánh quy giòn, ngũ cốc... Muối làm cho cơ thể giữ nước và gây sưng, bọng mắt. Nhưng nó cũng làm cho các tế bào co lại và dẫn đến mất nước. Không đủ nước sẽ gây hình thành nếp nhăn và khiến bạn già đi nhanh hơn.Các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội chứa rất nhiều muối và chất bảo quản. Tiêu thụ chúng có thể dẫn đến mất nước và gây ra viêm. Ngoài ra, các thực phẩm này làm giảm vitamin C trong cơ thể, dưỡng chất rất quan trọng trong việc hình thành collagen.Đồ cay dễ làm cho da bị chứng rosacea (chứng đỏ mặt), song nó cũng gây hại trong thời kì mãn kinh. Theo bác sĩ Ostad, “Chúng tôi tin rằng khi ăn đồ cay các mạch máu dưới da trở nên hoạt tính hơn.” Do một số loại thực phẩm cay làm giãn nở mạch máu, phụ nữ mãn kinh có thể thấy da mình trở nên lốm đốm và ít tươi trẻ trong thời kì này. Đừng lo về việc ăn món cà ri cay khoái khẩu, song nếu ăn quá thường xuyên bạn có thể nổi tĩnh mạch, bị sưng húp, và/hoặc bị đỏ da vĩnh viễn. Hãy ăn đồ không cay khi có thể.Theo bác sĩ Ostad, “Thịt béo tạo ra các gốc tự do”. Các gốc tự do tìm kiếm các electron còn thiếu, chúng cướp electron từ các tế bào khỏe mạnh, và gây hại đến các tế bào trong quá trình này. Sự hủy hoại này cuối cùng ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ và tạo collagen của da.Trong khi thỉnh thoảng ăn một cái burger là điều hoàn toàn bình thường, đừng biến nó thành một thói quen hàng ngày. “Bạn nên ăn các loại thịt nạc hơn, như thịt gà. Và hãy nhớ ăn và sử dụng thật nhiều các chất chống oxi hóa như vitamin C”.Các đồ uống tăng lực có thể khiến bạn cảm thấy khỏe ra tức thì, song chúng có những tác động không mấy tốt đẹp lên hàm răng của bạn. Trên thực tế, răng tiếp xúc với thức uống tăng lực bị bong nhiều men hơn các thức uống thể thao. Thức uống tăng lực cũng chứa nhiều acid hơn. Nếu bạn thực sự cần uống thức uống tăng lực, hãy uống qua ống hút. Càng ít tiếp xúc với răng càng tốt.Caffeine cũng giống như tất cả các loại thuốc lợi tiểu khác, nó khiến bạn bài tiết dịch, và làm cơ thể bạn cạn kiệt nước. Tất cả những thứ làm cạn nước đều có thể làm da bạn mất nước, khiến da trở nên già cỗi.Tin tốt là, thật dễ dàng để có thể chống lại hậu quả của việc uống quá nhiều cà phê. Bạn chỉ cần sữa dưỡng ẩm. Hãy dùng loại có chứa acid hyaluronic, một thành phần dưỡng ẩm cực hiệu quả.Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ không những dễ gây béo phì mà còn khiến bạn phải đối mặt với vấn đề rụng tóc, nổi mụn.Khoai tây gần như bị phân hủy ngay lập tức thành đường khi chúng vào bên trong cơ thể chúng ta. Thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao giải phóng các gốc tự do và điều này gây tổn thương tế bào của da. Nếu bạn muốn thưởng thức khoai tây theo cách vô hại nhất, hãy nướng chúng.

Hòa Thuận (tổng hợp)