Những món đồ cũ không nên chứa trong nhà vì vừa gây bệnh vừa xui xẻo 'đại hung'

Giữ thuốc và mỹ phẩm quá hạn không chỉ gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người mà còn có hại cho phong thủy ngôi nhà. Những thứ này có chứa luồng khí độc, khiến người sống trong nhà cảm thấy khó giải phóng năng lượng, thư giãn. Hãy ngay lập tức đến tủ thuốc và nhà phòng tắm để loại bỏ những món đồ "quá đát" này ngay lập tức. Ảnh minh họa: Internet

Những đôi giày thể thao đã mòn có thể đặt bạn vào những nguy cơ chấn thương cao. Ngoài ra, chúng cũng chứa đầy mồ hôi, bụi đường và vi khuẩn, để trong nhà cũng không phải là một ý hay cho không khí trong lành. Ảnh minh họa: Internet

Do đó, tốt nhất là hãy thay khăn mặt 3 tháng một lần. Không chỉ khăn mặt mà hầu hết các loại khăn như khăn tắm, khăn bông, khăn tay v.v… đều cần được thay thế.Thông thường, các loại đũa có hạn sử dụng 3-6 tháng. Sau khoảng thời gian này, màu đũa có thể chuyển sang đậm hoặc nhạt dần do tần suất sử dụng. Màu sắc của đũa thay đổi cho thấy vật liệu làm ra đôi đũa chắc chắn bị thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần thay đũa vì mức độ an toàn khi dùng đũa đã giảm.Đối với các loại đũa tre, gỗ, nếu dùng quá lâu có thể sản sinh ra nhiều loại nấm mốc, nhẹ thì gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như bệnh tiêu chảy, ói mửa, đặc biệt là bệnh ung thư gan.Mặt thớt sẽ bị đan chéo nhiều vết cắt sau một thời gian sử dụng, lâu ngày thức ăn giắt vào tạo nên ổ vi khuẩn dễ dàng thâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, với thớt dùng cho thức ăn chín, khoảng từ 6-8 tháng nên thay thớt một lần, khi dùng tốt nhất nên tráng qua nước sôi.Hơn nữa, sau khi sử dụng, thớt cần được rửa với nước rửa chén và bàn chải để làm sạch phần thức ăn thừa bám trên mặt thớt và phải dựng hoặc treo lên cho thật khô.Sau 3 tháng, bàn chải đánh răng sẽ sờn và "hết hạn sử dụng", chúng sẽ không làm sạch răng và chống sâu răng kém hiệu quả. Do đó, cứ mỗi 3 tháng, bạn nên vứt chúng đi và sắm cho mình bàn chải đánh răng mới.Những món trang điểm dạng lỏng, trong đó có mascara có thể chứa rất nhiều vi trùng . Đó là lý do sau 2-3 tháng mở nắp, bạn nên bỏ chúng đi để bảo vệ mắt của mình.Các loại gia vị cũ sẽ không gây bệnh cho bạn (trừ trường hợp chúng lên mốc) nhưng chúng cũng không có khả năng tăng thêm hương vị cho món ăn.Kem chống nắng có hạn sử dụng, và bạn phải tuân theo nó. Kem chống nắng có nhiệm vụ bảo vệ làn da khỏi lão hóa và ung thư, tuy nhiên, nếu nó không còn khả năng đó, bạn không nên tiếp tục sử dụng mà cần sắm món mới.Áo ngực cũ và mất dáng cần được thanh lý gấp. Mặc một chiếc áo ngực thoải mái sẽ giúp bạn đỡ đau lưng và chậm quá trình lão hóa của ngực.Trong nhà bếp nào cũng có ít nhất 1 miếng bọt biển, và chúng chứa đầy vi khuẩn, cũng là môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển và lây lan bệnh tật cho cả gia đình bạn.