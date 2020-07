Những người 'đại kỵ' với lạc, đừng ăn kẻo ân hận mấy cũng muộn

Quảng cáo

Người đang mắc bệnh gout



Lạc khá giàu chất béo, nhưng những bệnh nhân gout mắc rối loạn chuyển hóa purin, thường bị tăng axit uric máu thì nên tránh xa lạc. Chỉ cần bạn ăn một chút tôi cũng sẽ làm cho bệnh tình của bạn thêm tăng nặng. Nguyên nhân là chất béo làm giảm sự bài tiết axit uric.



Người mắc bệnh mỡ máu



Lạc là một loại thực phẩm khá phổ biến ở nước ta có thể chế biên thành nhiều món ăn khác nhau, rất thơm ngon bổ dưỡng. Nhưng với những người mắc bệnh mỡ máu thì không nên ăn lạc, bởi lạc có nhiều chất béo khi bạn ăn nhiều dễ bị tăng cân khiến tình trạng bệnh tật trở nên nặng nề hơn rất nhiều.



Ngoài ra, do trong lạc có hàm lượng chất béo và calo cao. Nếu người có mỡ máu cao mà ăn nhiều làm cho bệnh nặng hơn hoặc gây ra các bệnh tim mạch, động mạch vành rất hại sức khỏe.



Người muốn giảm cân



Nếu bạn đang muốn giảm cân thì nên tranh xa lạc bởi lạc rất giàu chất béo và calo nên sẽ khiến cho bạn tăng cân nhiều hơn giảm. Chính vì vậy, bạn nên cho lạc vào danh sách đen để không đụng tới trong quá trình giảm cân của mình nhé.



Người mắc chứng khó tiêu



Nếu bạn đang gặp rắc rối với đường tiêu hóa, nhất là bị đầy bụng khó tiêu, chướng bụng… thì chớ dại mà ăn lạc. Bởi trong lạc có chứa rất nhiều chất béo, protein. Lạc chứa nhiều chất béo và protein, khi ăn vào càng làm cho chứng khó tiêu thêm nặng hơn.



Người bị bệnh phù thũng



Lạc chứa một hoạt chất có tác dụng làm đông máu tạm thời. Nếu những người bị phù thũng, ăn lạc sẽ khiến khiến cơ thể bị tổn thương, máu ứ động khiến tình trạng phù thũng trầm trọng hơn.



Phụ nữ mang thai



Một nghiên cứu tại Bệnh viện Sainte Justine (Canada) đã chỉ ra rằng nếu phụ nữ ăn lạc trong thời kỳ mang thai sẽ khiến trẻ sau này dễ mắc bệnh dị ứng cao hơn 4 lần so với những đứa trẻ khác.



Nếu phụ nữ cho con bú ăn lạc cũng làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh trẻ em ở những em bé này.



Người bị cắt bỏ túi mật



Muốn tiêu hóa chất béo, không thể không có sự tham gia của mật, chỉ sau khi mật được thải vào tá tràng, chất béo có thể được tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Vì lạc là thực phẩm giàu protein và hàm lượng chất béo cao, những thực phẩm này sẽ kích thích túi mật và khiến mật chảy ra.



Nếu túi mật đã bị loại bỏ, mật sẽ không được lưu trữ lại và sẽ không có đủ mật, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa chất béo. Do đó, những người từng phẫu thuật loại bỏ túi mật không nên ăn thực phẩm nhiều calo và chất béo cao. Lạc chính là món ăn cần đặc biệt chú ý.



Người bị bệnh tiểu đường



Bệnh tiểu đường là một bệnh chuyển hóa đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao, cần điều trị suốt đời. Ngoài việc điều trị bằng thuốc và insulin, bệnh nhân tiểu đường cũng phải tuân thủ những điều cấm kỵ trong ăn uống một cách nghiêm ngặt.



Những người mắc bệnh tiểu đường phải kiểm soát tổng năng lượng tiêu thụ hàng ngày, và nếu vượt quá sẽ rất bất lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu.



Lời khuyên dành cho bạn là không sử dụng hơn 30 gram dầu ăn mỗi ngày, nhưng 18 hạt lạc tương đương với 10 gram dầu, sẽ vượt quá tiêu chuẩn.



Do đó, những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn lạc. Ngoài ra, hàm lượng chất béo trong dầu lạc cũng lớn, không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu.



Người bị cao huyết áp



Tương tự với người tiểu đường và người bệnh gút. Người cao huyết áp ăn nhiều dầu ăn sẽ làm tăng huyết áp, động mạch xơ cứng, gây nguy hiểm cho bạn.



Người hay bị nóng trong



Theo Đông y lạc vị ngọt, tính nóng có thể gây nóng trong. Do đó những người bị nhiệt, hay bị mụn, nóng trong không nên ăn lạc. Vì ăn lạc sẽ khiến bạn khó thở và khiến cơ thể nóng thêm.

