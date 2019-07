Những người đại kỵ với nha đam, tuyệt đối không ăn vì cực độc

Nghiêm cấm sử dụng nước ép nha đam. Nó có thể kích thích các cơn co thắt tử cung ở phụ nữ mang thai, dẫn đến khuyết tật bẩm sinh và sẩy thai. Phụ nữ đang cho con bú cũng nên tránh tiêu thụ nước ép nha đam, vì nó có chứa anthraquinon có thể dẫn đến tiêu chảy. Nó cũng được coi là không an toàn cho trẻ em dưới 12 tuổi. Ảnh minh họa: Internet

Một vài nghiên cứu cho thấy, gel nha đam có tác dụng giảm mức đường huyết. Nếu bạn bị đái tháo đường thì không nên sử dụng lô hội vì nó sẽ làm rối loạn nhịp tim, rối loạn chỉ số đường huyết làm cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn hoặc có thể gây ra một vài biến chứng như hôn mê, lú lẫn…Các loại thuốc chữa suy tim, thuốc lợi tiểu, thuốc kháng đông, thuốc chống rối loạn nhịp tim không nên dùng các sản phẩm từ cây nha đam vì nó sẽ làm giảm ion kali trong cơ thể, gây tiêu chảy, giảm hiệu quả của thuốc và gây ra một vài tác dụng phụ không mong muốn.Khi dùng nha đam nhất là có lẫn nhựa cây sẽ gây kích thích đại tràng. Chất aloin có trong nhựa cây sẽ làm cho niêm mạc ruột co bóp mạnh hơn, làm bệnh phát triển nặng hơn.Người bị bệnh lý thận không nên dùng nha đam vì trong nhựa cây khi tích lũy sẽ gây suy thận.Bệnh nhân nên dùng nha đam do tác dụng làm giảm đường huyết nên nha đam sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát mức đường huyết trong và sau phẫu thuật. Nên ngưng dùng nha đam ít nhất hai tuần trước khi phẫu thuật.Không nên dùng cây nha đam và các sản phẩm từ lô hội vì cây nha đam có đại kị với những người có tính hàn, thân nhiệt thấp, bụng dạ tiêu hóa kém.Không nên uống nước nha đam vì nó làm cho quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn khó kiểm soát đường huyết của người bệnh. Tránh dùng nha đam nếu bị dị ứng với hành, tỏi.Uống nước trái cây nha đam có thể gây phản ứng dị ứng như phát ban da hoặc phát ban, ngứa, khó thở, đau ngực và cổ họng.Nước trái cây nha đam có chứa mủ, một thành phần trong đó có nhiều rủi ro sức khỏe. Nó có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe như viêm đại tràng, bệnh Crohn, viêm ruột thừa, túi thừa, tắc ruột, bệnh trĩ, đau dạ dày và loét. Ngoài ra còn có các báo cáo trong đó đề xuất của viêm gan do tiêu thụ nước ép nha đam.