Những người dễ đột quỵ khi nắng nóng, cần biết để khỏi mất mạng

Các bác sỹ khuyến cáo khi trời nắng nóng nên uống nhiều nước và uống đều đặn để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Tốt nhất, nên uống từ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày và uống rải đều trong ngày chứ không nên uống dồn vào một lúc. Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thấy các biểu hiện đột ngột như yếu nửa người; nói ngọng hoặc không nói được; tê bì hoặc liệt nửa mặt, nửa người; nhìn không rõ, đau đầu dữ dội, nôn mửa, có lúc thở nhanh dồn dập, có cơn ngừng thở ngắn hoặc hôn mê... cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt để bác sĩ xác định nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời. Ảnh minh họa: Internet

Phân biệt đột quỵ với sốc nhiệt (say nắng, say nóng)



Theo các bác sỹ, để phân biệt đột quỵ và sốc nhiệt cần lưu ý đến những dấu hiệu dưới đây.



Sốc nhiệt, bệnh nhân sẽ kích thích vật lộn, thân nhiệt tăng cao, dấu hiệu mất nước, đau đầu, nôn mửa. Ngoài ra, nạn nhân có các triệu chứng rối loạn tim mạch, rối loạn hô hấp, rối loạn thần kinh trung ương… Yếu tố nguy cơ do bệnh nhân làm việc trong điều kiện nắng nóng, ngoài trời mùa hè.



Khi bị sốc nhiệt, đưa nạn nhân ra khỏi môi trường nóng, cởi bỏ quần áo, chuyển tới nơi bóng râm. Cho nạn nhân uống nước mát nếu như nạn nhân uống được. Nếu nạn nhân mất ý thức, không thấy có dấu hiệu tuần hoàn như tự thở, ho và cử động tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR).

Quảng An (tổng hợp)