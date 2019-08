Những người nên tránh ăn xôi vào buổi sáng vì cực hại sức khỏe

Khoảng 6 – 7% protein.

Khoảng 3/4 thành phần là tinh bột.

Các thành phần chất béo, canci, sắt, photpho, các acid amin, vitamin B1,…

Không nên ăn xôi khi bị đau dạ dày

Mặc dù xôi cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể bạn nhưng xôi lại không phải là thực phẩm thích hợp dành cho người bị đau dạ dày. Đặc biệt, ăn xôi vào buổi sáng càng khiến cho tình trạng tiêu hóa trở nên khó khăn hơn.



Gạo nếp dù là thành phần lành tính nhưng khi chế biến thành xôi, đây lại là thực phẩm khó tiêu, dễ khiến tình trạng tăng acid dạ dày xảy ra, khiến người có các vấn đề về tiêu hóa dễ bị trào ngược, ợ hơi, ợ chua và khó chịu. Chính lượng tinh bột cao có trong thành phần của xôi là yếu tốc chính gây ra tình trạng này. Ở người bình thường, lượng men tiêu hóa tinh bột khá ổn định, có thể giúp cho quá trình tiêu hóa được thuận lợi không gặp trục trặc. Tuy nhiên ở bệnh nhân đau dạ dày, lượng enzym tiêu hóa cũng như acid dạ dày thường không ổn định.

Những người bị đau dạ dày không nên ăn xôi buổi sáng. Bởi cả đỗ xanh và gạo nếp theo đông y là lành tính, nhưng bị đau dạ dày sẽ tăng nguy cơ ợ chua, trào ngược dạ dày - thực quản, trướng bụng… Các gia vị hành, tỏi, tiêu... ăn kèm xôi sẽ khiến bệnh dạ dày tăng nặng.

Những người hay bị nổi mụn trứng cá cũng không nên ăn xôi buổi sáng, bởi cơ địa đã bị nóng, ăn vào càng sinh mụn và nóng trong người.

Bên cạnh đó, cấu tạo tinh bột trong gạo nếp là cấu tạo dạng nhánh. Do đó tinh bột khi vào trong dạ dày thường chắc, khó chia cắt khi ăn vào. Chính vì vậy bệnh nhân thường có cảm giác khó tiêu và no lâu. Ngoài ra, một số thành phần khác thường ăn kèm cùng xôi như hành, tỏi, tiêu,… cũng có ảnh hưởng nhất định đến tình trạng tiêu hóa, dễ thúc đẩy ợ hơi, ợ chua và tình trạng khó tiêu.Những người đã béo, hoặc muốn giảm cân thì nên tránh món xôi nếp, càng không nên ăn xôi buổi sáng thay cơm bởi tinh bột dồi dào, ăn nhiều sẽ bị tăng cân.Bên trong xôi có chứa nhiều thành phần khá nóng chính vì thế khi ăn nhiều xôi sẽ khiến bạn bị "nóng trong", dễ nổi mụn. Do đó người nào có cơ địa nóng thì nên hạn chế món này.Những người hay bị nổi mụn trứng cá cũng không nên ăn xôi buổi sáng, bởi cơ địa đã bị nóng, ăn vào càng sinh mụn và nóng trong người.Phụ nữ sinh mổ, bị rạch khi sinh con cũng nên tuyệt đối tránh ăn món xôi nếp, vì gạo nếp có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ cho vết mổ.Trong gạo nếp có chất Amylopectin rất khó tiêu. Vì vậy người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ không nên ăn xôi buổi sáng quá nhiều.Những người bị mẩn ngứa, mề đay cũng không nên ăn xôi nếp buổi sáng vì có thể bị dị ứng thực phẩm.Những phụ nữ có thai cũng hạn chế ăn xôi sáng, tuy xôi nếp có tác dụng trị các chứng hư lao, tiêu chảy, viêm loét dạ dày, tá tràng, thiểu năng tuần hoàn não ở phụ nữ có thai, chống lợm giọng và cảm giác buồn nôn khi thai nghén.