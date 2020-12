Những thói quen khiến phổi 'chết dần chết mòn', nhiều người đang làm hàng ngày

Quảng cáo

Thời tiết chuyển sang mùa đông lạnh chính là thời điểm mà càng ngày càng nhiều người có vấn đề sức khỏe ở hệ hô hấp. Ví dụ như ho, có đờm, thở khò khè. Đặc biệt vào mùa đông, khi thời tiết thất thường hơn và nhiệt độ giảm thấp, thỉnh thoảng lại xuất hiện những luồng gió lạnh, nếu không chú ý rất dễ mắc bệnh về đường hộ hấp.



Thậm chí có nhiều người còn thường xuyên có những hành vi gây hại cho sức khỏe của phổi thì bệnh phổi có thể sẽ đến với bạn ngay trong mùa đông này mà không cần báo trước.



Hút thuốc



Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng việc đầu tiên mà nhiều người làm ngay khi thức dậy vào buổi sáng là hút một điếu thuốc. Thậm chí, thực tế còn có người còn mở mắt thì đã bắt đầu hút thuốc khi đang nằm trên giường trước khi thức dậy.



Như mọi người đều biết, hút thuốc vào thời điểm này có hại cho cơ thể hơn hút thuốc bình thường. Chất nicotin trong thuốc lá sẽ trực tiếp đi vào phổi gây suy giảm chức năng phổi, không có lợi cho sức khỏe của phổi.



Nổi giận, bực mình, nóng nảy



Một số người dường như không thấy gì vui mắt khi vừa thức dậy vào buổi sáng, và trở nên cáu kỉnh liên tục, điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng trong ngày mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của phổi.



Khi một người tức giận và xúc động sẽ gây ra tình trạng khó thở, các phế nang giãn nở liên tục, không thể nghỉ ngơi yên tĩnh và thư giãn bình thường, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của phổi.



Tính tình không tốt, tâm trạng không vui cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và sự trao đổi chất của chúng ta, dễ bị ốm vặt, khả năng mắc bệnh ung thư tăng cao, dễ dẫn đến ung thư phổi.



Ăn uống không đúng cách



Nguyên tắc chung của chế độ ăn uống và thực phẩm tốt cho việc dưỡng phổi chính là ăn ít cay và ít đậm vị, chọn chế độ ăn nhạt, ít muối và tránh ăn quá mặn.



Bữa sáng rất quan trọng, phải ăn uống đầy đủ, ăn uống tùy tiện cũng trái với những điều kiện để chăm sóc sức khỏe của phổi.



Trong cuốn sách Đông y nổi tiếng "Hoàng đế Nội kinh" có quan điểm cho rằng "ăn uống quá nhiều sẽ dẫn đến nghịch khí" và "uống những đồ uống dạng lạnh sẽ làm tổn thương phổi".



Nguyên tắc chung của chế độ dinh dưỡng bổ phổi là ăn ít cay và đặc, chọn chế độ ăn nhạt, ít muối và tránh ăn quá mặn, không ăn thức ăn quá lạnh hoặc quá nóng, nhất là đồ uống lạnh.



Tập thể dục buổi sáng quá sức



Tập thể dục buổi sáng là việc nên làm, nhưng nhiều người trung niên và cao tuổi đi tập thể dục buổi sáng trước khi mặt trời ló dạng, tập thể dục mất vài tiếng dễ dẫn đến mệt mỏi quá độ.



Cách tập thể dục buổi sáng quá sức, quá nhiều thời gian, không chỉ làm giảm khả năng miễn dịch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của phổi.



Không tập thể dục, thể thao



Theo các chuyên gia, tập thể dục thể thao không chỉ giúp chúng ta có thân hình đẹp mà còn giúp tăng cường sức khỏe và hiệu suất hoạt động của phổi.



Khi tập luyện thường xuyên, các cơ bắp sẽ khỏe mạnh hơn và sẽ cần ít oxy hơn để hoạt động, nhờ đó mà thể lực chúng ta cũng được cải thiện.



Uống rượu



Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng, chất cồn có trong rượu sẽ phá vỡ các liên kết protein, trong khi đó liên kết protein này có vai trò lưu thông khí trong phổi.



Khảo sát thực tế cho thấy, những người nghiện rượu có nguy cơ tăng gấp đôi khả năng mắc chứng viêm phổi so với những người không nghiện rượu.



Không đeo khẩu trang khi ra đường



Môi trường sống xung quanh ngày càng ô nhiễm. Việc phải tiếp xúc với khói bụi, thuốc lá, hóa chất độc hại... hàng ngày sẽ khiến phổi bị suy giảm chức năng. Phổi bị tích tụ các chất độc hại là tác nhân chính gây ra bệnh ung thư phổi.



Mặc dù với tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay nhiều người vẫn có thói quen không sử dụng khẩu trang khi ra đường. Việc này khiến họ phải tiếp xúc nhiều hơn với khói bụi và chất độc hại ngoài không khí, chúng thâm nhập vào phổi và gây ra những tác hại cho sức khỏe.



Không uống đủ nước



Các nhà khoa học cho biết, cơ thể con người được cấu tạo phần lớn từ nước. Do đó, việc cung cấp nước cho cơ thể đầy đủ nước mỗi ngày là rất quan trọng. Nếu không uống đủ nước, nhiều cơ quan, đặc biệt là phổi, sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.



Các nghiên cứu cũng cho thấy, những người không uống đủ nước sẽ có chất nhầy ở xoang mũi đặc hơn. Hơi thở có mùi và dễ mắc các bệnh về hô hấp hơn.



Không vệ sinh nhà cửa thường xuyên



Việc không vệ nhà cửa thường xuyên sẽ khiến bụi tích tụ nhiều. Do đó, những người sống trong môi trường này sẽ dễ hít phải bụi bẩn, từ đó có thể gây hại phổi và dẫn đến các bệnh như nhiễm trùng đường hô hấp.



Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe của gia đình, bạn hãy thường xuyên lau dọn nhà cửa, hút bụi sàn nhà, tường và các vật dụng xung quanh.



Lạm dụng phấn rôm cho trẻ nhỏ



Thực tế, nhiều phụ huynh thường có thói quen sử dụng phấn rôm như một “công cụ” để chống hăm cho trẻ. Tuy nhiên, các bác sĩ lại khuyến cáo không nên lạm dụng quá nhiều phấn rôm để tránh gây ảnh hưởng đến phổi. Bởi, thành phần chính của phấn rôm là bột talc, chất hóa học này là thủ phạm gây nên những rắc rối với đường hô hấp trẻ hít phải rất dễ gây viêm phổi.



Tập luyện gần những con phố đông đúc



Tập luyện thể thao là tốt nhưng cần tìm đến những nơi có không khí trong lành. Khi vận cộng, cơ thể sẽ hít vào một lượng không khí lớn hơn. Nếu không khí đó bị ô nhiễm thì phổi sẽ hít phải một lượng lớn hóa chất gây hại.



Do vậy, khi tập luyện, mọi người cần tránh tập ở các con phố đông đúc, gần nhà máy hay đường cao tốc. Hãy chọn những nơi có nhiều cây xanh như công viên.



Không bao giờ đến khám bác sĩ



Những người đã lâu hoặc chưa bao giờ đi khám phổi nên sắp xếp lịch hẹn để kiểm tra sức khỏe phổi. Tùy thuộc vào tuổi tác, lịch sử bệnh án mà mỗi người có thể phải thực hiện một số kiểm tra và xét nghiệm khác nhau. Cách này có thể giúp sàng lọc và phát hiện sớm những bất ổn của phổi.



Không hít thở sâu



Cuộc sống hàng ngày thường khiến chúng ta quên đi cách thở chính xác nhưng điều này rất cần thiết cho cơ thể. Bạn hãy dành và vài phút mỗi ngày để hít vào thật sâu và thở ra từ từ để thấy được hiệu quả tuyệt vời.



Bằng cách này, oxy đi vào phổi và đường thở của bạn tốt hơn. Trong thực tế, các bài tập thở đặc biệt là hít thở sâu sẽ giúp tăng cường sức khỏe phổi và giúp bạn thư giãn một cách hoàn hảo, đặc biệt là những lúc bạn cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi.



Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh



Dù bạn có tin hay không, một chế độ ăn uống kém lành mạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lá phổi. Cơ thể cần vitamin và khoáng chất, phổi của bạn hấp thụ được tốt nhất từ thực phẩm lành mạnh.



Sử dụng trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống giúp cho phổi của bạn hoạt động tốt hơn. Đó là những thực phẩm giàu vitamin C và E, đặc biệt là trái cây họ cam, bơ và các loại hạt.



Không bảo vệ bản thân khỏi sự thay đổi bất thường của thời tiết



Tiếp xúc với mưa hoặc nhiệt độ thấp là những yếu tố nguy cơ đối với bệnh cúm và virus. Khi bị cảm cúm hoặc bị dị ứng do thay đổi thời tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe phổi của bạn.



Để tránh điều này, hãy bổ sung vitamin C để tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ bạn khỏi virus tồn tại trong môi trường. Và nếu có thể, hãy chuẩn bị sẵn phương án phòng khi mưa nắng bất chợt, đảm bảo cơ thể không phải thay đổi quá đường đột dễ dẫn đến những trận ốm nặng nề.

Quảng An (tổng hợp)