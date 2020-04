Những thói quen nhiều người Việt làm hàng ngày gây tổn thọ khủng khiếp

Quảng cáo

Một nghiên cứu của đại học Harvard cho thấy, xem ti vi 2 tiếng mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ tử vong sớm, bệnh tim và đái tháo đường tuýp 2. Sau 25 tuổi, nếu thời gian xem ti vi mỗi ngày tăng lên 1 tiếng thì dự kiến tuổi thọ sẽ giảm 21,8 phút. Thói quen vận động ít, ăn uống không hợp lý chính là lý do giảm tuổi thọ. Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều thịt đỏ có thể dẫn tới ung thư, bệnh về tuyến tiền liệt, viêm khớp do phong thấp… bạn nên nhớ rằng ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ rút ngắn tuổi đời đến 20%. Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, việc uống thuốc ngủ theo toa cũng có khả năng gây tử vong sớm gấp năm lần so với người không uống. Ngay cả khi liều lượng thuốc ngủ thấp thì nguy cơ này cũng không giảm. Những người uống 18-132 viên mỗi năm tăng nguy cơ tử vong lên 4,4%, những người uống 132 viên hoặc nhiều hơn mỗi năm nguy cơ này là 5,3%. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vẫn có thói quen ăn hoa quả sau bữa ăn để "tráng miệng". Tuy nhiên, ăn hoa quả ngay sau khi ăn cơm sẽ khiến các axit hữu cơ, đường và pectin có trong hoa quả ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và khả năng hấp thu, khiến bạn no lâu, thậm chí chướng bụng đầy hơi và mệt mỏi. Ảnh minh họa: Internet

Theo tạp chí Y học Anh Quốc, nếu ngồi quá 3 tiếng mỗi ngày sẽ khiến bạn mất đi 2 năm tuổi thọ, cho dù có thường xuyên vận động cũng không có cách nào giảm đi nguy cơ sức khoẻ do ngồi lâu gây ra. Ảnh minh họa: Internet

Theo thống kê, những người sống lâu, tuổi thọ cao thường có thói quen đi đại tiện vào buổi sáng. Hơn nữa, trong lúc ngồi nhà vệ sinh, bạn không nên đọc báo, xem điện thoại di động... Bởi những việc này sẽ khiến bạn mất tập trung, kéo dài thời gian chỉ khiến bạn dễ mắc các chứng như trĩ, sa hậu môn. Ảnh minh họa: Internet

tắm sau khi ăn sẽ khiến thân nhiệt hạ thấp, cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ. Máu từ đường ruột lại phải lưu thông đến các bộ phận khác của cơ thể khiến quá trình tiêu hóa bị chậm lại. Lâu dần sẽ khiến bạn đầy hơi, khó chịu, ợ chua và thậm chí là béo phì. Ảnh minh họa: Internet

Tắm sau khi ăn



Nhiều người có thói quen ăn xong rồi tắm rửa ngay để còn đi ngủ. Tuy nhiên, sau khi ăn, máu được lưu thông tập trung đến dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Việc tắm sẽ khiến nhiệt độ cơ thể hạ thấp xuống.



Vì vậy, tắm sau khi ăn sẽ khiến thân nhiệt hạ thấp, cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ. Máu từ đường ruột lại phải lưu thông đến các bộ phận khác của cơ thể khiến quá trình tiêu hóa bị chậm lại. Lâu dần sẽ khiến bạn đầy hơi, khó chịu, ợ chua và thậm chí là béo phì.



Ăn hoa quả sau bữa ăn



Nhiều người vẫn có thói quen ăn hoa quả sau bữa ăn để "tráng miệng". Tuy nhiên, ăn hoa quả ngay sau khi ăn cơm sẽ khiến các axit hữu cơ, đường và pectin có trong hoa quả ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và khả năng hấp thu, khiến bạn no lâu, thậm chí chướng bụng đầy hơi và mệt mỏi.

Việt Nam: 2.544 ca nghi mắc COVID-19 và 74.941 người cách ly theo dõi y tế Báo cáo nhanh cập nhật lúc 19 giờ 30 ngày 9/4 của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam ghi nhận 2.544 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đang được cách ly theo dõi và có 74.941 người tiếp xúc gần, người về từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi y tế.





Theo tạp chí Y học Anh Quốc, nếu ngồi quá 3 tiếng mỗi ngày sẽ khiến bạn mất đi 2 năm tuổi thọ , cho dù có thường xuyên vận động cũng không có cách nào giảm đi nguy cơ sức khoẻ do ngồi lâu gây ra. Một nghiên cứu khác được đăng tải trên tạp chí Y học Mỹ cho biết, người ngồi lâu vượt quá 11 tiếng mỗi ngày so với người ngồi 4 tiếng mỗi ngày thì tỉ lệ tử vong trong 3 năm tiếp theo sẽ tăng 40%. Chuyên gia khuyên rằng nên ngồi ít và đứng nhiều hơn, khi ngồi thì hãy vươn vai thường xuyên.Ăn nhiều thịt đỏ có thể dẫn tới ung thư, bệnh về tuyến tiền liệt, viêm khớp do phong thấp… bạn nên nhớ rằng ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ rút ngắn tuổi đời đến 20%.Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, việc uống thuốc ngủ theo toa cũng có khả năng gây tử vong sớm gấp năm lần so với người không uống. Ngay cả khi liều lượng thuốc ngủ thấp thì nguy cơ này cũng không giảm. Những người uống 18-132 viên mỗi năm tăng nguy cơ tử vong lên 4,4%, những người uống 132 viên hoặc nhiều hơn mỗi năm nguy cơ này là 5,3%.Nếu bạn nghiện thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến thì bạn nên hạn chế không phải vì chúng rất giàu chất béo mà vì hàm lượng natri rất cao. Theo Hiệp hội Y khoa Texas (TMA) cảnh báo rằng, ăn những thức ăn có nhiều muối có thể gây tử vong sớm.Ngoài việc gây ra sỏi thận, muối cũng có thể gây tăng huyết áp có thể dẫn đến đột quỵ và đau tim. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến khích mọi người hạn chế lượng natri ở mức 2.300mg mỗi ngày, đối với những người đang bị cao huyết áp chỉ nên dùng 1.500mg muối mỗi ngày.Một nghiên cứu của đại học Harvard cho thấy, xem ti vi 2 tiếng mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ tử vong sớm, bệnh tim và đái tháo đường tuýp 2. Sau 25 tuổi, nếu thời gian xem ti vi mỗi ngày tăng lên 1 tiếng thì dự kiến tuổi thọ sẽ giảm 21,8 phút. Thói quen vận động ít, ăn uống không hợp lý chính là lý do giảm tuổi thọ.Đặc biệt, ảnh hưởng xấu của việc xem ti vi đối với người già và trẻ em càng rõ rệt, lời khuyên của chuyên gia là trẻ em trước 3 tuổi không nên xem ti vi, 3 đến 4 tuổi không nên xem liên tục quá 15 phút, 4 đến 5 tuổi không nên xem quá 20 phút, 5 đến 6 tuổi không nên xem quá 30 phút. Còn đối với người già, thời gian ngồi trước màn hình tốt nhất trong khoảng 4 tiếng.Mỗi tối thời gian ngủ không đủ 5 tiếng hoặc vượt quá 9 tiếng thì sẽ khiến tuổi thọ giảm đi. Thường xuyên thiếu ngủ sẽ gây ra những vấn đề sức khoẻ về nhận thức, trí nhớ, béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, một số loại ung thư.Ngủ quá nhiều trong thời gian dài cũng gây ra rắc rối về sức khoẻ, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, chứng trầm cảm… mỗi ngày bình quân ngủ 8 tiếng là tốt nhất. Lời khuyên cho những người không đảm bảo được giấc ngủ ban đêm là nên ngủ từ nửa tiếng đến 1 tiếng vào buổi trưa.Quan hệ tình dục không đủ cũng có thể khiến bạn chết sớm. Ngược lại, những người tham gia vào quan hệ tình dục thường xuyên có khả năng tăng tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, quan hệ tình dục thường xuyên giúp tăng tuần hoàn máu, giảm huyết áp và tăng cường mức độ cholesterol.Quan hệ tình dục cũng là một biện pháp giảm cân tốt, chỉ cần 30 phút mỗi lần bạn sẽ đốt cháy 200 calo. Ngoài ra, quan hệ tình dục cũng bảo vệ bạn khỏi các bệnh như cảm lạnh, ho vì nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Và quan trọng hơn cả là nó giúp bạn kéo dài tuổi thọ.Một nghiên cứu được tiến hành bởi Trường đại học Duke (Mỹ) cho thấy, phụ nữ quan hệ tình dục thường xuyên có khả năng kéo dài tuổi thọ thêm 8 năm, mặt khác những người đàn ông đạt cực khoái thường xuyên giảm nguy cơ tử vong sớm 50%.Nhiều người có thói quen bật dậy ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng mà không hiểu rằng, lúc này cơ thể của bạn dang trong trạng thái nửa ngủ nửa thức.Việc bật dậy ngay lập tức như vậy khiến cơ thể chưa kịp thích nghi và sẽ gây ra chóng mặt, chân tay yếu mà mệt mỏi. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, việc này rất nguy hiểm bởi hệ thống thần kinh giao cảm đột ngột bị kích hoạt, dễ gây tụt huyết áp Bữa sáng là bữa chính, bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Không ăn sáng sẽ khiến bạn dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng dinh dưỡng, sức đề kháng giảm sút do nguồn năng lượng mới quá thấp và cơ thể buộc phải lấy năng lượng dự trữ từ gan, khiến gan luôn ở tình trạng quá tải.Theo thống kê, những người sống lâu, tuổi thọ cao thường có thói quen đi đại tiện vào buổi sáng. Hơn nữa, trong lúc ngồi nhà vệ sinh, bạn không nên đọc báo, xem điện thoại di động... Bởi những việc này sẽ khiến bạn mất tập trung, kéo dài thời gian chỉ khiến bạn dễ mắc các chứng như trĩ, sa hậu môn.Đi làm cả ngày về mệt mỏi, nhiều khi chỉ muốn ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi lăn ra ngủ. Đây là một thói quan cực kỳ có hại bởi ngủ ngay sau khi ăn sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến bạn đầy bụng và rất khó chịu khi thức dậy. Chưa kể, khi ngủ nếu bạn nằm ngửa, các dịch tiêu hóa cũng dễ bị đẩy về thực quản gây triệu chứng ợ nóng.

Hòa Thuận (tổng hợp)