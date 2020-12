Những thực phẩm 'bổ' tim, giúp ngăn ngừa đột quỵ cực kỳ tốt

Quảng cáo

Công dụng thanh nhiệt giải độc, lương huyết bình can và hạ huyết áp. Là thực phẩm rất giàu vitamin C và P, nếu ăn thường xuyên mỗi ngày 1-2 quả cà chua sống sẽ có khả năng phòng chống cao huyết áp rất tốt, đặc biệt là khi có biến chứng xuất huyết đáy mắt.

Ăn hải sản không chiên rán một hoặc hai lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, theo đánh giá của các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation. Chất béo omega-3 trong cá có dầu như cá hồi, cá ngừ và cá thu làm giảm viêm trong động mạch, cải thiện lưu lượng máu và giảm nguy cơ đông máu. Ảnh minh họa: Internet

Sữa ít béo



Đôi khi các sản phẩm sữa bị mang tiếng xấu. Một tổng kết các nghiên cứu công bố trên Journal of the American Heart Association cho thấy những người tiêu thụ lượng sản phẩm sữa cao hơn – cụ thể là sữa và các sản phẩm phô mai - có nguy cơ đột quỵ thấp hơn. Các sản phẩm sữa chứa nhiều canxi, magiê và kali. Những chất dinh dưỡng này đều có thể giúp giảm huyết áp, vì vậy hãy đặt mục tiêu 2 hoặc 3 phần mỗi ngày. Chỉ cần chắc chắn rằng nó là loại ít béo hoặc không béo để giảm chất béo no có liên quan đến bệnh tim mạch.



Chuối



Ăn nhiều kali thực sự có thể làm giảm huyết áp, ngay cả ở những người bị tăng huyết áp. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Stroke cho thấy kali đóng vai trò quan trọng trong ngăn ngừa đột quỵ. Đặt mục tiêu 4.700mg mỗi ngày. Một quả chuối chứa 422mg kali. Chuối xanh đặc biệt có thể giúp giảm huyết áp. Chuối xanh chưa chín chứa tinh bột trơ, giúp cải thiện độ nhạy cảm insulin. Độ nhạy cảm insulin giúp cải thiện kiểm soát đường huyết, có thể giúp hỗ trợ tối ưu hóa lưu thông máu và giảm huyết áp.



Hạt bí ngô



Một nghiên cứu khác được công bố trên Stroke đã phân tích dữ liệu từ hơn 36.000 người và thấy rằng ăn thực phẩm giàu magiê có thể giảm nguy cơ đột quỵ khoảng 20%. Chỉ cần 1/4 cốc hạt bí ngô sẽ giúp bạn có được khoảng 42% khẩu phần khuyến nghị hàng ngày (420mg). Bí ngô cũng có những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Nếu hạt bí ngô không phải là món bạn thích, thì lúa mạch, kiều mạch, cải bó xôi và đậu đen là những nguồn magiê tốt khác.



Cải xoăn



Cải xoăn (kale) và cải cầu vồng (Swiss chard) giàu magiê, vì vậy ăn chúng có thể giúp giữ cho tim khỏe mạnh. Magiê hoạt động như một chất giãn mạch, mở thông các mạch máu và bảo vệ lớp nội mạc, lớp trong cùng của thành mạch máu. Magiê cũng đóng kênh canxi ngăn dòng canxi quá mức, độc hại và gây hại cho động mạch và mạch máu.



Cải bó xôi



Ngoài việc chứa nhiều magiê, cải bó xôi giàu vitamin B folate. Một chế độ ăn giàu axit folic có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ ở những người bị huyết áp cao, theo một nghiên cứu được công bố trên JAMA. Cố gắng đặt mục tiêu ít nhất 400mcg folat mỗi ngày. Thêm một nửa chén rau bina nấu chín vào món trứng tráng buổi sáng sẽ giúp bạn đạt được 1/4 mục tiêu này.



Hạnh nhân



Có lý do khiến Hội Tim Mỹ đưa các loại hạt vỏ cứng vào danh sách những siêu thực phẩm. Các loại hạt vỏ cứng cung cấp protein, chất xơ và chất béo không no. Chỉ trong một phần ăm, bạn sẽ nạp năng lượng cho cơ thể bằng 9g chất béo không no chuỗi đơn để giảm cholesterol LDL (có hại) đồng thời tăng HDL (tốt). Hạnh nhân cũng là một nguồn vitamin E tuyệt vời, có thể ngăn chặn mảng bám tích tụ trong động mạch.

