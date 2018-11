Những thực phẩm cực kỳ tốt cho tim

Rau có màu xanh sậm



Salad rau xanh, rau spinach, cải xoăn, mù tạc... là những loại rau có nhiều vitamin A,C,E và K. Các loại rau này còn chứa chất oxy hóa, giúp loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Song, lượng canxi, magie và kali dồi dào trong các loại rau này mới chính là điều đưa chúng vào danh sách 10 loại thực phẩm tốt cho tim mạch.



Các loại quả, hạt



Các loại hạt không qua điều chế có lượng kali, magie và các khoáng chất thiết yếu trong giảm huyết áp. Nghiên cứu quả hồ trăn cho thấy loại hạt này có thể giảm tình trạng mạch máu thắt chặt, giảm nhịp tim, huyết áp và lượng cholesterol trong máu.

Đối với những người bị tăng huyết áp, đây được xem là một loại thuốc “thần kỳ”, bởi chúng có tác dụng hạ huyết áp, tăng sức khỏe cho hệ tim mạch. Ảnh minh hoạ: Internet

Hạt dẻ, hạnh nhân, hạt macadamia cũng là những lựa chọn tốt. Quả óc chó đặc biệt có hàm lượng omega-3 cao. Đây đều là những thực phẩm tốt cho tim. Drayer cho biết: "Tuy lượng omega-3 trong các loại hạt không có tác động mạnh như omega-3 trong mỡ cá, song vẫn có tác dụng hỗ trợ giảm huyết áp và các bệnh liên quan đến tim".Song, các loại hạt đều có lượng calo rất cao. Vì vậy, Hiệp hội Tim mạch Mỹ đề nghị mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 2 muỗng hạt nghiền thành bơ. Cẩn thận với các sản phẩm hạt đóng gói đã được rang với muối, đường hay bọc socola. Các sản phẩm này tuy có hạt bên trong nhưng không tốt cho tim mạch.Một lựa chọn ngạc nhiên phải không? Củ cải đường có chứa nitric oxide, đây là chất giúp mở mạch máu. Do đó, củ cải đường hỗ trợ giảm huyết áp cho người dùng.Đối với những người bị tăng huyết áp, đây được xem là một loại thuốc “thần kỳ”, bởi chúng có tác dụng hạ huyết áp, tăng sức khỏe cho hệ tim mạch. Ngoài ra, rượu vang đỏ còn giúp thư giãn các động mạch chủ, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, là đồ uống rất tốt cho hệ tim mạch.Trong bơ chứa nhiều chất béo không bão hoà ở dạng đơn thể, giúp cơ thể loại bỏ bớt LDL và tăng cường nông độ HDL – là một loại cholesterol tốt cho sức khoẻ hệ tim mạch.Uống trà xanh mỗi ngày, giúp cơ thể ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch, tăng cường trao đổi chất, vô cùng tốt cho hệ tim mạch. Đồng thời, đây cũng là loại nước uống hằng ngày giúp loại bỏ mỡ thừa một cách nhanh chóng, an toàn cho sức khỏe.Là một loại gia vị không chỉ giúp tăng thêm hương thơm cho các món ăn hằng ngày của bạn, mà còn có tác dụng khác như giúp làm giãn mạch máu, giảm huyết áp, giảm sự co mạch và ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giúp bạn có một trái tim khỏe mỗi ngày.