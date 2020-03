Những thực phẩm màu đỏ nâng cao sức đề kháng, tốt đủ đường cho sức khỏe

Táo có chứa một lượng vitamin C khá phong phú, cần thiết cho “phòng thủ” bệnh tật, miễn dịch và hấp thu sắt. Táo cũng chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, giảm cân và ngăn ngừa táo bón.Những loại ổi nói chung và ổi ruột đỏ nói riêng là một trong những loại trái cây bổ dưỡng nhất, nó là chất xơ, vitamin A, C, B3 và G4, cần thiết cho mắt, tim và sức khỏe miễn dịch. Ổi cũng chứa magiê, kali và các axit béo không bão hòa đa, quan trọng cho sức khỏe tiêu hóa và quá trình trao đổi chất.Ngoài việc là một món tráng miệng lý tưởng, dâu tây có chứa vitamin C và K cũng như folate, mangan, kali và chất xơ tốt cho sức khỏe. Nó được coi là có tác dụng hỗ trợ trong sự hấp thụ canxi và các quy định của lượng đường trong máu.

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin dồi dào cho cơ thể bao gồm vitamin A, B1, B6 và đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Không chỉ vậy, loại quả quen thuộc này còn chứa nhiều khoáng chất và nguyên tố vi lượng như kali, magie, kẽm,... giúp tăng sự trẻ trung cho cơ thể.Theo nghiên cứu, cà chua có chứa lycopene, có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư như bàng quan, phổi, tuyến tiền liệt, tuyến vú, tuyến tụy. Ăn cà chua thường xuyên cũng mang lại nhiều lợi ích khác, chẳng hạn như bảo vệ chức năng tim mạch, chống lão hóa.Ngoài sử dụng như một nguyên liệu để chế biến món ăn, các chị em cũng có thể dùng cà chua để làm đẹp, giúp giữ ẩm cho da, giảm quầng thâm ở xung quanh mắt, và giảm tình trạng da cháy nắng.Khoai lang có vị ngọt, giàu chất xơ, carotene, vitamin, carbohydrate,... là những chất cần thiết cho cơ thể. Khoai lang còn là nguồn dinh dưỡng rất đa dạng nhưng lại rất ít calo, giúp hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả.Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là trong khoai lang có chứa một loại protein giúp ức chế protease. Khi chất ức chế protease gặp tế bào ung thư, nó sẽ làm chậm sự phát triển của ung thư. Bên cạnh đó, khoai lang cũng chứa các chất như estrogen, có thể trì hoãn lão hóa và bảo vệ da.Quả mâm xôi có lượng chất chống oxy hóa cao hơn bất kỳ trái cây nào khác, có lợi trong điều trị viêm, đau, bệnh ung thư tim, và dị ứng. Quả mâm xôi cũng chứa vitamin C , chất xơ và mangan.Anh đào ngọt có hương thơm quyến rũ và chứa nhiều chất phytochemical và chất chống oxy hóa, bao gồm melatonin, giúp điều hòa giấc ngủ, loại bỏ những cơn mệt mỏi và làm giảm mất trí nhớ.Dưa hấu chứa vitamin C, B1 và B6, cũng như kali và magiê cần thiết cho sức khỏe tim mạch và miễn dịch. Trái cây ngon ngọt này có chứa lycopene, một chất chống oxy hóa để ngăn chặn một số loại ung thư.Ớt đỏ, ớt chuông và ớt, có chứa vitamin A, C, B6, cần thiết cho việc phòng thủ miễn dịch, phát triển trí não và các chức năng khác của da, mắt và sức mạnh cơ bắp. Ớt cũng là nguồn chất xơ, kali, mangan, folate phong phú, do đó rất quan trọng để duy trì một trọng lượng khỏe mạnh và giảm cholesterol.Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, táo tàu có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ huyết, tốt cho lá lách và dạ dày. Phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt ăn táo tàu có thể giúp bổ máu rất hiệu quả. Tuy nhiên, chị em nên lưu ý không nên ăn quá 3 quả/ngày bởi nếu ăn nhiều sẽ rất dễ gây nóng trong.Trong táo tàu còn chứa chất saponin, có tác dụng an thần, từ đó giúp cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Chất phenolic trong táo tàu còn có thể làm tăng hoạt tính chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư . Ngoài ra, táo tàu còn mang lại một số lợi ích khác như tốt cho tim mạch, giúp duy trì huyết áp ở mức ổn định, ngăn ngừa táo bón, giảm bớt chứng đau nhức cơ và đau khớp,...Loại quả này là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin và khoáng chất như sắt, kali, natri, magie,... Lựu chứa nhiều chất polyphenol, chất hóa học giúp làm giảm quá trình sưng phù ở bệnh tim, từ đó có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch. Không chỉ vậy, chất này còn có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, cải thiện trí nhớ ở người cao tuổi.Với bà bầu, lượng vitamin C dồi dào trong quả lựu sẽ giúp làm tăng hệ miễn dịch của cơ thể, tránh sự xâm nhập của vi khuẩn, virus trong quá trình mang thai. Với nam giới, loại quả màu đỏ này có tác dụng cực tốt trong việc tăng khả năng “chăn gối”. Một nghiên cứu năm 2007 chỉ ra rằng, nam giới uống một cốc nước ép lựu mỗi ngày sẽ giúp kiểm soát được chứng rối loạn cương dương.Đậu đỏ là loại thực phẩm bổ dưỡng, chứa hàm lượng protein dồi dào nên nó được đánh giá là rất tốt cho tim. Bởi protein có khả năng hạ thấp mức cholesterol xấu LDL và làm gia tăng lượng cholesterol tốt HDL.Không chỉ vậy, đậu đỏ còn rất giàu chất xơ, có tác dụng nuôi dưỡng dạ dày, dưỡng thận, giảm huyết áp , giảm lipid máu và ngăn ngừa lão hóa. Chị em cũng có thể đắp mặt nạ bột đậu đỏ để làm đẹp vì chúng có thể giúp khử độc cho da, khiến làn da trở nên rạng rỡ và tươi tắn hơn theo thời gian.