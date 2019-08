Những trái cây là 'sát thủ' với người mắc bệnh thận

Quả khế

Theo chuyên gia Vũ Thế Thành, người bình thường ăn khế thì không sao, nhưng những người bị suy thận , phải chạy thận nhân tạo có thể bị ngộ độc sau khi ăn khế, với các triệu chứng nấc cụt, nôn mửa, co giật, động kinh, tâm thần hoảng loạn… thì thủ phạm đã được xác nhận. Đó là do chất caramboxin có trong khế. Cơ chế gây ngộ độc chưa được làm rõ, do phát hiện còn quá mới, chỉ cách đây vài năm.Caramboxin không được xem là chất phản dinh dưỡng mà đó là một độc chất thần kinh. Ngoài ra, trong khế cũng có hàm lượng acid oxalic khá cao so với các loại trái cây khác. Acid oxalic mới được xem là chất phản dinh dưỡng. Những người bị sạn thận không nên ăn khế quá nhiều, vì với hàm lượng cao oxalic như thế, sỏi thận dễ tái phát.Với người bình thường quýt là trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên khi bị suy thận các bạn cần hạn chế loại quả này, vì quýt giàu vitamin C, nó có khả năng làm chuyển hóa vitamin C thành oxalate không tốt cho thận.Với người bình thường dứa giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Các bạn có thể ăn loại quả này giúp thanh nhiệt ngày hè, hỗ trợ chữa viêm xoang, viêm phế quả,… Nhưng khi bị suy thận bạn nên hạn chế quá. Vì dứa có nhiều bromelain làm hòa tan lượng hemaleucin và casein không tốt cho người bị suy thận.Chuối giúp bổ sung nhiều thành phần có lợi cho cơ thể như rotein, calci, kali, kẽm, vitamin (A, C, E, vitamin B11). Tuy nhiên Vì chuối có nhiều hàm lượng kali – thành phần này không tốt cho hoạt động của thận. Do vậy khi bị suy thận các bạn cần hạn chế loại quả này.Ngoài ra những loại quả khác chứa nhiều hàm lượng kali các bạn cũng không nên ăn vì kali sẽ khiến tình trạng tổn thương của thận ngày càng nghiêm trọng.Hàm lượng kali cao trong bơ sẽ gây áp lực cho hoạt động của thận. Chính vì thế, khi được chẩn đoán hay có những dấu hiệu của bệnh thận thì tốt hơn hết là các bạn nên hạn chế tiêu thụ loại quả này. Còn những người khác có thể tự do ăn bơ bởi nó có chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn rất có lợi cho tim mạch.Tránh ăn dưa hấu vì giàu hàm lượng kali. Ở những người khỏe mạnh thì dưa hấu rất tốt nhưng những người mắc bệnh thận, suy thận có thể làm tăng rủi ro mắc bệnh tim mạch.Bệnh nhân nhiễm trùng đường tiết niệu không nên ăn lựu mặc dù nó rất tốt cho nhóm người khỏe mạnh.