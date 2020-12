Những việc nên làm vào buổi sáng vừa trẻ lâu, vừa tốt đủ đường cho sức khỏe

Quảng cáo

Uống nước ấm



Sau khi ngủ dậy bạn hãy uống một cốc nước ấm sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể, có thể làm giảm độ nhớt của máu và làm loãng máu để tránh hình thành huyết khối, ngăn ngừa đột quỵ vô cùng tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, với nước đun sôi để nguội được gọi là thuốc trường sinh miễn phí trong cuộc sống của chúng ta, giúp tăng cường sức khỏe và giúp bạn sống trường thọ.



Tập thể dục vừa phải



Sau khi ngủ dậy dù ở tuổi nào bạn cũng nên vận động nhẹ nhàng để máu huyết được lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên bạn không nên vận động nặng mà nên lựa chọn những bài tập vừa phải tốt cho sức khỏe của mình. Những bài tập đi bộ, đi xe đạp, hoặc một vài bài tập yoga, sẽ tốt cho sức khỏe của bạn hơn những bài tập nặng tăng cơ bắp.



Ăn sáng



Bữa ăn sáng sẽ giúp bắt đầu quá trình trao đổi chất, giúp bạn đốt cháy calo trong suốt cả ngày. Khoa học đã chứng minh rằng việc có một bữa ăn sáng dinh dưỡng sẽ mang lại cho cơ thể nhiều lợi ích về sức khỏe.



Nghe vài bản nhạc



Âm nhạc có khả năng làm thay đổi tâm trạng. Hãy thử bắt đầu một buổi sáng với một bài nhạc sôi nổi để giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bạn có thể nghe một bài nhạc du dương và êm dịu để đầu óc thư thái. Âm nhạc sẽ giúp bạn có một buổi sáng tuyệt vời.



Nói “không” với điện thoại



Nhiều người có thói quen quơ ngay điện thoại và nằm “ôm” nó để lướt Facebook khi thức dậy. Thói quen xấu này cần được loại bỏ ngay từ bây giờ.



Tập thể dục



Tập thể dục buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe, giúp bạn khởi động lại cơ thể và mang lại sự tỉnh táo khi bắt đầu ngày mới.



Chọn đọc những thứ tích cực



Khi bạn chọn một cuốn sách hoặc tờ báo để đọc, bạn nên chọn những nội dung tích cực, khuyến khích và ý nghĩa. Quá trình đọc sẽ quyết định lượng kiến thức bạn lĩnh hội được. Tốt nhất là bạn nên tắt nhạc và điện thoại để có thể tập trung vào câu chữ.



Chải tóc sau khi thức dậy



Sau một giấc ngủ dài sau khi thức dậy, bạn hãy tập thói quen đứng trước gương và chải tóc bằng lược gỗ 50 lần mỗi ngày. Hành động này sẽ rất hữu ích cho cơ thể bạn giúp cho khí huyết trên đầu được lưu thông.



Khi bạn chải tóc hãy dùng lược gỗ để chải đầu có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể dễ dàng hơn. Đồng thời, chải tóc vào buổi sáng còn có tác dụng kích thích thần kinh não bộ tránh suy giảm trí nhớ và ngăn ngừa bệnh Alzheimer cho người già.



Ăn một quả chuối



Sau khi thức dậy bạn hãy thử tập thói quen ăn một quả chuối, vì chuối chứa nhiều kali có thể giảm căng thẳng trong ngày mới vô cùng hiệu quả. Chuối còn rất tốt cho những người thường xuyên mệt mỏi, suy nhược và bị cao huyết áp và giúp cho bạn giảm tình trạng táo bón vô cùng hữu hiệu.



Uống nước mật ong



Khi ngủ dậy, nếu trong nhà không có nước ion kiềm thì bạn hoàn toàn có thể uống một ly nước ấm với mật ong. Bạn cũng có thể thảm vào đó 1 lát chanh tươi thái mỏng, hoặc một lát gừng sẽ giúp bổ sung nước tốt cho sức khỏe. Nước mật ông giúp cho cơ thể bài tiết chất độc và hấp thu dinh dưỡng, khiến bạn luôn khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo hơn.



Tuy nhiên, khi uống mật ong bạn nên lựa chọn loại mật ong tự nhiên, hoặc nuôi có nguồn gốc rõ ràng. Tránh mua những loại mạt ong trôi nổi dễ bị pha chế thêm đường khiến cho tác dụng của mật ong không như ý. Đồng thời, còn dễ gây béo phì, thừa cân, tiểu đường cho bạn.



Uống nước chanh



Uống nước chanh buổi sáng thúc đẩy quá trình tiêu hóa.



Nhờ đặc tính giải độc tuyệt vời mà nước chanh được coi là liệu pháp hữu hiệu trong việc loại các độc tố có hại ra khỏi cơ thể.



Không chỉ có vậy, chanh còn giàu vitamin C và là chất chống oxy hóa cao. Trong đó, vitamin C có khả năng duy tri sự tươi trẻ cho làn da, tốt cho máu, chữa lành vết thương, giúp cơ thể hấp thu chất sắt.



Chanh là chất chống oxy hóa vì chanh có tác dụng chống lại hoạt động của các tế bào gây hại của các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do tích tụ lâu ngày trong cơ thể càng làm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, chứng viêm khớp và bệnh tim cũng trầm trọng hơn.



Theo một nghiên cứu năm 2011 được đăng tải trên Journal of Epidemiology cho thấy: thường xuyên bổ sung các loại trái cây, hoa quả như chanh có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.



Flavonoids có trong các loại quả thuộc họ cam quýt có khả năng ức chế sự dư thừa lượng đường huyết. Vì vậy, những bệnh nhân tiểu đường nên uống một ly nước chanh ấm mỗi buổi sáng sẽ rất tốt.



Tắm buổi sáng



Nhiều người ngại không tắm buổi sáng nên thường ngâm mình trong bồn tắm buổi tối, trước khi đi ngủ. Trong khi, tắm buổi sáng lại có tác dụng tuyệt vời, đặc biệt tốt cho những ai có thói quen chạy bộ buổi sáng.



Tắm rửa buổi sáng không chỉ giữ cho cơ thể sạch sẽ mà tâm trí cũng luôn thoải mái, quá trình lưu thông trong cơ thể càng có tác dụng. Do đó, chúng ta sẽ thấy tỉnh táo, vui vẻ, và suy nghĩ được thông suốt, rõ ràng hơn. Điều này rất cần thiết đối với những người lao động trí óc.



Thức dậy sớm



Thức dậy sớm không có nghĩa là bắt đầu công việc một ngày ngay lúc bình minh lên, nhưng cũng không có nghĩa là khởi động công việc một ngày lúc 8h sáng.



Mà khi dậy sớm, bạn có thể dễ dàng cảm nhận mọi thứ xung quanh thật yên bình. Hơn nữa buổi sáng sớm cũng là thời điểm trong ngày mà tâm trí bạn thư thái nhất. Và dậy sớm còn giúp tâm trạng tỉnh táo hơn trong nhiều giờ.



Những người dậy sớm lên kế hoạch cho những công việc quan trọng sẽ chủ động được công việc của mình hơn những người ngủ muộn và dậy muộn. Vì buổi sáng là khoảng thời gian lý tưởng nhất để lên kế hoạch công việc cho một ngày, cũng như việc viết nhật ký, đi dạo trong khu vườn xinh để hòa mình vào với thiên nhiên.



Mở cửa phòng đón nắng sớm vào nhà



Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì mở cửa sổ buổi sớm mai không chỉ đón ánh nắng làm sáng căn phòng mà còn thông gió và quan trọng còn giúp chúng ta sống khỏe mạnh. Hơn nữa, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng giúp bạn tỉnh táo hơn sau giấc ngủ đêm, điều chỉnh chu kỳ nghỉ ngơi – thức giấc của con người thông qua việc kích thích đồng hồ sinh học.



Ánh nắng mặt trời cũng là nguồn vitamin D tự nhiên tốt nhất cho cơ thể, giúp tâm trạng luôn thoải mái, cũng như giúp quá trình sản xuất Serotonin - một chất hóa học tự nhiên trong bộ não và cơ thể có chức năng giữ cho tâm trạng được vui vẻ.



Do đó, một trong những thói quen buổi sáng là mở cửa sổ nhà bạn ra cho nắng sớm vào nhà, giúp mọi người thức dậy và có tâm trạng tốt, chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả.

