Phát hiện rất nhiều bệnh nguy hiểm nhờ những dấu hiệu từ đôi mắt

Theo Naturalnews, nếu cơ thể bạn mệt mỏi và căng thẳng, đôi mắt bạn sẽ nói lên điều đó. Nó sẽ thể hiện qua một đôi mắt sưng đỏ và thậm chí là nhìn mờ.Hãy giải quyết tình trạng căng thẳng này bằng cách tắm nước ấm với tinh dầu thơm, nghe nhạc và ngủ một giấc thật ngon.Khi bị huyết áp cao, sẽ xuất hiện những thay đổi trong mắt, mà cụ thể thay đổi kích thước các mạch máu nhỏ trong võng mạc.Những thay đổi trong võng mạc cũng cảnh báo tình trạng sức khỏe của não, thận, tim.Đây là lý do bạn nên kiểm tra sức khỏe ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thường của võng mạc.Khi mắt sưng đỏ kéo dài hơn 1 tuần, điều đó không chỉ cho thấy bạn bị viêm nhiễm ở mắt mà còn ở nhiều bộ phận khác trong cơ thể.Một số loại viêm như: hen suyễn, viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh vảy nến.Đây là hiện tượng khá phổ biến với những người mang kính áp tròng và có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng giác mạc. Ngay cả những tổn thương nhỏ do việc đeo kính áp tròng cũng có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng và sau đó là loét giác mạc. Tình trạng này thường xảy ra với người đeo kính áp tròng đã hết hạn hoặc liên tục đeo kính áp tròng mỗi ngày (kể cả ban đêm).Thông thường đây là dấu hiệu lão hóa, không có gì để lo lắng. Nhưng nếu bạn vẫn còn trẻ thì vòng tròn màu trắng xung quang tròng mắt là dấu hiệu cho thấy mức cholesterol và triglycerides cao, đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ. Mắt bị đỏ có thể là do bạn ngủ không đủ giấc, làm việc kéo dài, tiếp xúc với gió hay ánh sáng mặt trời. Nếu mắt bị đỏ mà không có lý do đặc biệt, nó có thể là biểu hiện của các bệnh như tăng áp lực nội nhãn (tăng nhãn áp), áp lực nội sọ cao, và tiểu đường.Bất kể là mắt lồi ra hoặc trũng sâu một cách bất thường cũng có thể cảnh báo một vấn đề trong tuyến giáp.Hãy gặp bác sĩ và làm các xét nghiệm cần thiết để biết chính xác tình trạng sức khỏe.Phần lớn những người bị bệnh tiểu đường đều gặp phải một số vấn đề về mắt: tầm nhìn mờ, khô mắt. Nếu mắt bạn có triệu chứng như vậy hãy đi kiểm tra để yên tâm hơn nhé!Quầng thâm dưới mắt, ngứa hoặc chảy nước mắt. Mắt nóng rát, sưng phồng quanh vùng mắt hoặc đau mắt kinh khủng hay áp lực có thể là do các bệnh dị ứng.Khi mắt sụp xuống hoặc co giật liên tục chứng tỏ hệ thần kinh của bạn bị rối loạn như viêm não bộ mãn tính hoặc viêm dây thần kinh thị giác.Tình trạng này cần phải điều trị ngay vì bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hệ thần kinh cũng đều rất quan trọng, bởi nó liên quan đến não – một cơ quan đóng vai trò cực kỳ quan trọng với sức khỏe con người.Mắt bị khô gây khó chịu và ngứa, đồng thời việc dụi mắt liên tục sẽ gây tổn thương cho làn da nhạy cảm xung quanh mắt. Điều này dẫn đến da chùng mí mắt và những nếp nhăn, đồng thời gia tăng tác động của không khí, khiến cho mắt càng bị khô hơn. Ngứa mắt thường là do dị ứng theo mùa.Nếu mắt quá khô đi kèm với sự gia tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, có thể là dấu hiệu của hội chứng Sjogren, một rối loạn hệ miễn dịch hiếm gặp.Những đốm này đặc biệt có thể thấy rõ khi bạn nhìn vào bầu trời trong lành, màn tuyết trắng xóa hoặc một bức tường trắng sáng. Thỉnh thoảng, mỗi người chúng ta đều nhìn thấy chúng nhưng việc nhìn thấy liên tục có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị rách hoặc bong võng mạc.Đây là hậu quả của việc mệt mỏi và thiếu ngủ và thường bị nhầm lẫn với dấu hiệu nhiễm trùng.Triệu chứng này cũng thường xuất hiện với những người thích sử dụng thuốc nhỏ mắt để rửa sạch mắt. Việc sử dụng những loại thuốc này lâu dài có thể gây hại nhiều hơn là tốt cho mắt.Nếu bạn nhìn thấy một đốm màu vàng, hơi nâng dày lên của kết mạc trên tròng trắng của mắt (màng cứng), gần mép của giác mạc, triệu chứng này gọi là pinguecula (mộng mỡ ở mắt).Ngoài ra, tia tử ngoại kích thích sự phát triển của bệnh. Do đó, pinguecula thường xuất hiện ở những người dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời, gió, bụi hoặc các điều kiện cực kỳ khô. Nó có thể được so sánh như một vết chai trên da. Pinguecula thường vô hại và không ảnh hưởng tiêu cực lên thị giác.Đây là dấu hiệu của mắt bị khô. Chảy nước mắt sống nghĩa là mắt bạn đang cố gắng bù đắp cho việc thiếu độ ẩm. Hiện tượng này phổ biến ở những người dành nhiều thời gian ngồi máy tính hoặc xem tivi.Nếu bỗng nhiên việc nhắm mắt lại và ngăn nước mắt chảy ra trở nên khó khăn thì đây là triệu chứng tê liệt dây thần kinh điều khiển cơ mặt. Nó có thể là một biến chứng sau khi bị nhiễm virus.

Thái Hà (tổng hợp)