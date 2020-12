Phó Thủ tướng thăm 3 người tình nguyện tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

Quảng cáo

Sau khi hỏi thăm sức khoẻ ba tình nguyện viên, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc về hành động nhân văn, dũng cảm của những bạn trẻ đã tình nguyện tiêm vắc-xin mới để góp phần ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Hiện sức khoẻ của ba tình nguyện viên đều ổn định. Hôm nay họ hết 72 giờ theo dõi sau tiêm tại Học viện Quân y và sẽ trở về nơi ở tiếp tục được theo dõi sức khoẻ bởi các y bác sĩ.

Chiều 20/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và động viên 3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Thái Hà

Tại buổi gặp gỡ với Phó Thủ tướng, tình nguyện viên đầu tiên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đã gửi đến Phó Thủ tướng bức chân dung của ông với lời đề nghị: “Cháu xin phép bác cho cháu xin chữ ký vào bức ảnh này làm kỷ niệm”. Phó Thủ tướng xúc động trước tình cảm của người tình nguyện và gửi lời chúc sức khoẻ và cảm ơn đến anh.

Trước đó sáng 17/12, Học viện Quân y đã tiêm thử nghiệm mũi vắc-xin Nano Covax ngừa COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất cho người tình nguyện, gồm 2 nam và 1 nữ. Người tình nguyện đầu tiên tiêm thử nghiệm vắc-xin là nam giới, tiêm liều vắc-xin 25 mcg/liều. Ngoài trường hợp này, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiêm cho 2 người khác cùng liều tiêm.

GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y thông tin, trên cơ sở kết quả theo dõi đánh giá sau 72 giờ sau tiêm vắc-xin trên 3 người đầu tiên này mới quyết định mức liều và số người tham gia tiếp theo. “Trên thế giới tỷ lệ vắc-xin có biến cố không mong muốn không nhiều, chúng tôi hy vọng vắc-xin Nano Covax cũng vậy. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cao nhất cho tình nguyện viên, chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất, kể cả tình huống nguy hiểm đến tính mạng”, GS Quyết nhấn mạnh.

Trả lời về những nguy cơ sau tiêm vắc-xin, TS Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) khẳng định, tiêu chuẩn đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một là tiêu chí an toàn. Tình nguyện viên được tiêm ở liều tối thiểu để đảm bảo an toàn. Do đó, nếu có những tai biến không mong muốn thì có thể kiểm soát. Ông Quang nhấn mạnh, giai đoạn này không đặt nặng những tiêu chí về hiệu lực, tính sinh miễn dịch như sang giai đoạn 2 và 3. Bộ Y tế đã thành lập 3 đoàn giám sát hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu. Trong đó, 1 là đoàn của Bộ Y tế và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, đoàn 2 của Học viện Quân y và đoàn 3 là của nhà tài trợ thuê tổ chức giám sát độc lập.

Thái Hà