Phong tỏa 200 hộ dân ở khu vực có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi

Sáng 27/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến kiểm tra công tác khoanh vùng, cách ly tổ 9, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, nơi bệnh nhân 419 mắc COVID-19 sinh sống.



Ông Đặng Ngọc Dũng yêu cầu các chốt trực thực hiện nghiêm công tác phong tỏa, tuyệt đối không cho người dân ra vào khu vực xuất hiện ca bệnh 419, yêu cầu người dân phải tuân thủ quy định cách ly. Đồng thời động viên những trường hợp F1 yên tâm đi cách ly tập trung theo quy định.



Mọi ngả đường vào khu vực bệnh nhân 419 sinh sống đều bị chốt chặn không cho người dân ra vào- ảnh N.N.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Các ban ngành chức năng của tỉnh nhanh chóng thống nhất việc hỗ trợ cho người dân khu vực phong tỏa, không để xảy ra việc thiếu hụt nhu yếu phẩm thiết yếu, để người dân yên tâm thực hiện lệnh cách ly và phong tỏa.Theo ghi nhận của PV, ngay sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, gần 200 hộ dân sống tại đây đều chấp hành tốt. Các lối ra vào khu vực này đã được dân quân, công an chốt chặn 24/24 không để người nào ra vào.Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Hiện gần 200 hộ dân ở tổ 9, phường Quảng Phú được giám sát chặt chẽ, thực hiện cách ly theo quy định".Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định phong tỏa Bệnh viện Đa khoa TP. Quảng Ngãi, nơi bệnh nhân 419 tới thăm khám và được xác định dương tính với COVID-19.