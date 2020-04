Quả dứa: Cực tốt và cực độc, biết mà tránh khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Dứa có chứa beta-carotene và vitamin A là tốt cho thị lực. Uống nước ép dứa ngăn chặn thoái hóa điểm vàng và làm giảm nguy cơ mất thị lực ở tuổi già, theo khuyến cáo của nhiều nghiên cứu. Chất chống oxy hóa giúp giải quyết các vấn đề về mắt liên quan và duy trì đôi mắt khoẻ mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Uống một ly nước ép dứa rất có thể giúp làm giảm bớt các dấu hiệu và triệu chứng của viêm khớp do của nó chống viêm trong tự nhiên. Nước dứa ép làm giảm đau cho người già, người bị viêm khớp lần đầu. Nước ép dứa cũng giúp giảm đau cơ bắp. Thêm nữa enzyme bromelain trong dứa giúp giảm viêm và sưng. Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều dứa có thể làm tăng kích thích co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Ảnh minh họa: Internet

Quả dứa có một loại glucoside có tính chất kích ứng niêm mạc mạnh nên khi ăn nhiều dứa thường thấy rát miệng lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy. Nên những người có tiền sử viêm mũi họng, viêm thanh quản, hen phế quản không nên ăn nhiều để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn... Ảnh minh họa: Internet

Người có tiền sử tăng huyết áp khi dùng nhiều dứa dễ gây hiện tượng nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng... dễ có nguy cơ cơn tăng huyết áp. Ảnh minh họa: Internet

Lượng enzim bromelain trong dứa có lợi cho quá trình tiêu hoá và đảm bảo trung hòa được lượng axit. Bromelain phá vỡ liên kết protein và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Đồng thời điều tiết tuyến tụy để hỗ trợ trong quá trình tiêu hóa. Bên cạnh việc hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên, bromelain cũng giúp chữa lành vết thương, giảm đau khi bị bệnh viêm khớp. Bromelain cũng giúp điều trị chứng khó tiêu và hoạt động như chất chống viêm. Nước dứa có chứa enzym bromelain có lợi trong việc ngăn ngừa các triệu chứng ho và cảm lạnh và các triệu chứng khác. Bromelain giúp cải thiện hơi thở của chất nhầy trong khu vực hô hấp. Lấy bromelain đúng cách giúp giảm đau trong bệnh viêm khớp.Nó cũng có lợi trong việc điều trị mụn trứng cá , eczema, bệnh vẩy nến, viêm da và bệnh rosacea. Bromelain cũng được sử dụng như tăng cường khả năng miễn dịch. Enzyme bromelain có tác dụng chống viêm, chống đông máu và chất chống ung thư .Dứa có nhiều mangan là chất tốt trong việc duy trì xương khỏe mạnh. Một cốc nước ép dứa chứa khoảng 73% lượng mangan cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Dứa giúp phát triển xương ở giai đoạn trẻ và tăng cường cho xương khoẻ mạnh ở giai đoạn khác.Dứa có chứa beta-carotene và vitamin A là tốt cho thị lực. Uống nước ép dứa ngăn chặn thoái hóa điểm vàng và làm giảm nguy cơ mất thị lực ở tuổi già, theo khuyến cáo của nhiều nghiên cứu. Chất chống oxy hóa giúp giải quyết các vấn đề về mắt liên quan và duy trì đôi mắt khoẻ mạnh.Uống một ly nước ép dứa rất có thể giúp làm giảm bớt các dấu hiệu và triệu chứng của viêm khớp do của nó chống viêm trong tự nhiên. Nước dứa ép làm giảm đau cho người già, người bị viêm khớp lần đầu. Nước ép dứa cũng giúp giảm đau cơ bắp. Thêm nữa enzyme bromelain trong dứa giúp giảm viêm và sưng.Nước dứa ép chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Dứa có chứa vitamin C, B-Complex (folate, thiamin, pyridoxine, riboflavin). Các khoáng chất như kali, canxi, phốt pho và mangan. Nó cũng rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan tự nhiên và ít calo. Nước dứa tươi là có chứa 75% vitamin C bổ sung cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Vitamin C giúp cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin B làm tăng hoạt động trao đổi chất của cơ thể. B6 điều chỉnh lượng đường trong máu. Vitamin A duy trì chất nhầy lành mạnh, thị lực và làn da. Kali ngăn ngừa chuột rút cơ bắp và đau nhức. Nước dứa ép làm giảm huyết áp do chứa đầy đủ kali và ít natri. Tỷ lệ này của kali và natri là cách tốt nhất để chống lại bệnh cao huyết áp. Một cốc nước ép dứa chứa khoảng 1 mg natri và 195 mg kali. Vì vậy, những người bị cao huyết áp nên sử dụng nước dứa thường xuyên.Nước dứa ép chứa lượng lớn vitamin C có lợi cho răng chắc khỏe . Ăn dứa tăng cường lợi do đó giữ cho răng của chúng ta khỏe mạnh và mạnh mẽ. Nó ngăn ngừa hình thành mảng bám răng bằng cách hạn chế các hoạt động của vi khuẩn, làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm nướu.Nước dứa ép cải thiện lưu thông máu, tốt cho sức khỏe tim mạch và đảm bảo lưu lượng máu trong hệ thống tuần hoàn. Thêm nữa, bromelain trong dứa làm loãng máu giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và bệnh tim mạch khác. Chất chống oxy hóa trong vitamin C cũng giảm nguy cơ bệnh tim bằng cách chống các gốc tự do. Vitamin C ngăn ngừa xơ vữa động mạch và hoạt động như là chống đông máu.Theo PGS.TS.Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cảnh báo, không phải ai ăn dứa cũng tốt.PGS.TS.Nguyễn Thị Lâm cảnh báo, người bị bệnh dạ dày không nên ăn nhiều dứa, chỉ nên ăn một miếng rất nhỏ bởi dứa có chứa nhiều axit hữu cơ và một số enzyme làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày, đường ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu.Dứa có hàm lượng đường cao, cung cấp nhiều năng lượng nếu ăn nhiều sẽ có nguy cơ bị thừa cân béo phì ó điều đối với những người thừa cân béo phì.Người bị đái tháo đường không nên ăn nhiều dứa vì hàm lượng đường cao. Nếu người đái tháo đường muốn ăn dứa phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị.Người có tiền sử tăng huyết áp khi dùng nhiều dứa dễ gây hiện tượng nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng... dễ có nguy cơ cơn tăng huyết áp.Ăn quá nhiều dứa có thể làm tăng kích thích co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu.Chuyên gia cũng lưu ý mọi người chỉ nên chọn mua dứa khi có ý định sử dụng ngay. Trong trường hợp chưa cần dùng đến, nên để dứa ở nơi mát, tránh ánh nắng và không để quá 2 đến 3 ngày.Quả dứa có một loại glucoside có tính chất kích ứng niêm mạc mạnh nên khi ăn nhiều dứa thường thấy rát miệng lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy. Nên những người có tiền sử viêm mũi họng, viêm thanh quản, hen phế quản không nên ăn nhiều để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn...Ngoài ra, những người bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu (chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết…) cũng không nên ăn dứa.Dứa là loại cây bụi mọc sát mặt đất, vỏ lại xù xì nên quả là nơi cư trú của nấm. Khi dứa bị dập nát, dịch bào thấm ra, nấm sẽ phát triển, xâm nhập sâu vào trong quả, gây ngộ độc cho người ăn. Các triệu chứng ngộ độc thường thấy là mệt mỏi, khó chịu, ngứa ngáy, nổi mề đay.Ăn hoặc uống nước ép dứa chưa chín rất nguy hiểm. Lúc này, dứa rất độc hại, rất dễ gây tiêu chảy nặng và nôn mửa. Ăn quá nhiều lõi dứa có thể khiến cho những búi chất xơ hình thành trong đường ruột.Dứa là trái cây nhiều nước, mát, rất thích hợp trong mùa hè. Tuy nhiên, nếu bạn ăn khi đói sẽ khiến cơ thể bị nôn nao, khó chịu. Nguyên nhân là do các chất hữu cơ và bromelin có trong quả dứa tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột.