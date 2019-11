Quả xoài: Tốt vô cùng nhưng có thể thành 'độc dược' nếu ăn không đúng cách

: Được gọi là “trái cây tình yêu”, xoài là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Dưỡng chất này giúp cân bằng hormone tình dục, tăng ham muốn “yêu” và cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới. Ảnh minh họa: Internet

Quả xoài có hàm lượng kali cao, vì vậy mà nó có thể điều chỉnh huyết áp. Do đó, ăn quả xoài thường xuyên là cách để giảm huyết áp mà không phải lo lắng đến tác dụng phụ. Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần dinh dưỡng của quả xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng cho cơ thể của bạn. Với những người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng khiến cho bạn khó thở, bệnh tính tăng nặng gây nguy hiểm cho tính mạng. Ảnh minh họa: Internet

Xoài giàu vitamin A, rất quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa zeaxanthin và lutein trong xoài giúp bảo vệ mắt khỏi các sóng ánh sáng năng lượng cao như tia cực tím của ánh sáng mặt trời.Một khẩu phần xoài nhỏ có thể cung cấp 3 g chất xơ, giúp giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tim. Theo nhiều nghiên cứu, cứ 7 g chất xơ bạn ăn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 9%.Nguồn chất xơ trong xoài cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón. Các enzyme có lợi được sử dụng để chữa kiết lị, nhiễm trùng đường tiết niệu.Xoài chứa vitamin B6, giúp kích thích não bộ và duy trì chức năng của bộ nhớ, đồng thời thúc đẩy nhận thức, cải thiện trí nhớ và sự tập trung, ngăn ngừa bệnh Alzheimer.Xoài cũng chứa pectin hòa tan giúp ngăn ngừa tế bào ung thư hình thành. Vitamin C giúp bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.Hàm lượng pectin và vitamin C cao có trong quả xoài giúp làm giảm mức cholesterol trong cơ thể, đặc biệt là LDL cholesterol xấu. Chất xơ cũng làm tăng độ mềm của phân, giúp thải cholesterol theo phân ra ngoài. Những người nhiều cholesterol thường kèm táo bón. Quả xoài vừa giải quyết được táo bón, vừa giảm được cholesterol, rất đáng cho người cao cholesterol và táo bón quan tâm.Lá xoài có tác dụng làm bình thường hóa nồng độ insulin trong máu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ, đối với những người bị bệnh đái tháo đường, chỉ cần đun sôi 5 - 6 lá quả xoài trong nước khoảng 15 phút, ngâm qua đêm và uống nước sắc lọc từ nước nấu lá quả xoài này vào buổi sáng. Cách này giúp điều hòa hàm lượng insulin. Ngoài ra, quả xoài có chỉ số đường huyết thấp (41 - 60) vì thế ăn nhiều một chút cũng không làm tăng lượng đường trong máu.Quả xoài có hàm lượng kali cao, vì vậy mà nó có thể điều chỉnh huyết áp. Do đó, ăn quả xoài thường xuyên là cách để giảm huyết áp mà không phải lo lắng đến tác dụng phụ.Quả xoài giàu chất sắt và giúp gan duy trì sự khỏe mạnh, góp phần ngăn cản rối loạn gan vì nó tăng tốc tiết acid mật và làm sạch nhiễm khuẩn ruột.Theo các nghiên cứu, quả xoài chứa lượng chất sắt gấp 3 lần so với những hoa quả khác cho nên nó là giải pháp tự nhiên cho những người bị thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin C có trong quả xoài giúp tăng cường hấp thụ sắt. Phụ nữ mãn kinh ăn quả xoài sẽ giúp tăng lượng chất sắt và canxi cùng một lúc. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên phụ nữ mang thai và những người thiếu máu nên ăn quả xoài thường xuyên, giúp tăng hemoglobin trong máu, đây là chất giúp giữ sắt trong máu. Việc bổ sung sắt cho thai phụ là điều thiết yếu cho cả người mẹ lẫn thai nhi.Được gọi là “trái cây tình yêu”, xoài là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Dưỡng chất này giúp cân bằng hormone tình dục, tăng ham muốn “yêu” và cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới.Vitamin C trong xoài hỗ trợ sản xuất collagen, giúp da săn chắc, trẻ trung hơn. Các chất oxy hóa như zeaxanthin, lutein giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, làm giảm tổn thương da từ ánh nắng mặt trời.Xoài có vị nóng khi ăn nhiều dễ gây nóng trong nổi mụn nhọt cho cơ thể. Trong Trung y, cho rằng sự suy giảm chức năng của tỳ khiến cho da nổi mụn.Vì vậy, nếu bạn đang có mụn nhọt hoặc đang nóng trong người thì không nên ăn xoài. Bên cạnh đó, nếu bạn đang mắc bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng không thể ăn xoài kẻo bệnh tình thêm nặng hơn.Khi bạn đang đói bụng không nên ăn xoài dù là xoài chín hay xoài xanh đều có vị chua và có hàm lượng axit khá là cao. Nếu bạn ăn trong lúc bụng trống rỗng có thẻ gây nên kích thích dạ dày làm tăng dịch vị và nguy cơ mắc bệnh đường ruột gây viêm loét dạ dày tá tràng.Trong thành phần dinh dưỡng của quả xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng cho cơ thể của bạn. Với những người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng khiến cho bạn khó thở, bệnh tính tăng nặng gây nguy hiểm cho tính mạng.Trong thành phần dinh dưỡng của xoài chứa nhiều đường, vitamin và khoáng chất cao. Nếu bạn ăn quá nhiều sẽ gây béo phì, thừa cân, đái tháo đường v.v…Vì vậy, xoài không phải là một thực phẩm tốt nếu bạn đang muốn giảm cân loại bỏ mỡ thừa.Nếu bạn đang mắc bệnh mạn tính về thận thì không nên ăn nhiều xoài , bởi xoài có hại cho thận. Khi bạn ăn xoài do chứa nhiều đường, khoáng chất sẽ gây áp lực đôi với thận khiến bệnh tình càng trở nên tăng nặng.