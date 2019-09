Rau muống chống ung thư, chữa nhiều bệnh tốt như 'thần dược'

Rau muống là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giảm cân, hạn chế chỉ số mỡ máu. Trong y học cổ truyền Ấn Độ, rau muống được sử dụng để điều trị vàng da và các bệnh về gan. Rau muống có hàm lượng sắt cao, rất tốt để điều trị thiếu máu. Loại rau này cũng rất giàu chất xơ, có đặc tính nhuận tràng nên giúp điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa thường xuyên. Nguồn dinh dưỡng dồi dào với các vitamin và khoáng chất nên ăn rau muống cũng giúp phòng ngừa bệnh tim mạch. Chứa đến 13 hợp chất chống oxy hóa khác nhau, loại rau này cũng rất thích hợp để phòng chống ung thư. Giàu carotenoid, vitamin A và lutein, ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp bạn có đôi mắt sáng ngời, tăng cường miễn dịch, loại bỏ độc tố…

Rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng nhanh và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món rau giản dị này còn chứa rất nhiều vitamin C và carotene, giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món rau ăn kiêm tốt cho người bị tiểu đường.Ăn rau muống thường xuyên giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, thúc đẩy xương phát triển, góp phần tăng cường sức khỏe bằng cách trung hòa và loại bỏ độc tố.Trong rau muống có chứa nhiều Carotene và vitamin C với hàm lượng vượt xa nhiều loại rau khác. Nếu thường xuyên ăn loại rau này sẽ nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể, từ đó tăng cường sức đề kháng.Chức năng miễn dịch ở người già và trẻ nhỏ kém nên tích cực dùng rau muống trong bữa ăn hàng ngày giúp cải thiện sức đề kháng.Rau muống có thể giúp giảm huyết áp. Đối với những người cao huyết áp nên ăn nhiều loại rau này. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng nhất định đối với tim mạch. Người mắc bệnh tim mạch nên ăn nhiều rau muống. Nên chọn mua rau còn tươi thì hàm lượng nước và giá trị dinh dưỡng mới cao.Trong rau muống có chứa lượng lớn khoáng chất Kali và Clo. Những chất này giúp điều tiết cân bằng lượng nước trong cơ thể, giúp bổ sung nước cho ruột, làm giảm thực phẩm bị ứ đọng trong ruột, từ đó giảm nhẹ chứng táo bón. Khi chế biến, nên chỉnh lửa to giúp rau giữ được độ tươi giòn và không làm mất đi chất dinh dưỡng.Do chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin PP, vitamin C có tác dụng làm giảm hàm lượng Cholesterol trong máu nên nếu thường xuyên ăn rau muống sẽ có tác dụng giảm mỡ máu. Đối với những người mỡ máu cao khi ăn rau muống nên giảm bớt hấp thụ các thực phẩm thịt để tránh không đạt hiệu quả mong muốn.Theo Đông y, rau muống có tính mát giúp thanh nhiệt, hạ hỏa. Rau muống có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể, giảm sự ngưng đọng của sắc tố từ đó giúp da trắng sáng. Rau muống xào đặc biệt có công dụng thanh nhiệt, hạ hỏa.Rau muống giàu vitamin A, một dưỡng chất cần thiết giúp cho đôi mắt khỏe mạnh. Muốn có một đôi mắt sáng khỏe bạn không nên bỏ qua loại rau này. Rau muống có thể giúp bảo vệ mắt. Đối với những người thị lực kém nên thường xuyên ăn.Trong rau muống có chứa nhiều Kali. Khoáng chất này thúc đẩy protein phục hồi những tổ chức bị phá vỡ một cách hiệu quả. Ngoài ra, Kali còn giúp bảo vệ trung khu thần kinh không bị tổn thương. Vì vậy thường xuyên ăn rau muống có thể bảo vệ hệ thống thần kinh.Với những người có tâm trạng bất ổn nên thường xuyên ăn rau muống giúp giảm sự xáo trộn của hệ thần kinh, kiểm soát được tâm trạng.Rau muống tía là một loại của rau muống. Trong rau muống tía có chừa một lượng lớn Insulin có tác dụng giảm đường huyết hiệu quả. Ngoài ra, rau muống còn được xem là thần dược đối với người bị đường huyết cao. Do đó, những người mắc bệnh này nếu thường xuyên ăn rau muống có thể giúp làm giảm lượng đường trong máu.Nhặt rửa sạch rau muống, cắt khúc vừa ăn. Trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng chút gia vị. Làm nóng chảo với chút dầu mỡ, xào trứng vừa vón thành khuôn (chưa chín hẳn) thì cho rau muống vào xào. Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng ấm.Rau muống kết hợp với thịt gà có tác dụng cho người mắc bệnh mỡ máu cao, tỉ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này.Lấy rau muống rửa sạch cắt khúc vừa ăn, thịt gà thái mỏng. Cho dầu vào chảo nóng vừa, thêm ít tỏi băm phi thơm, xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa, khi thịt gà gần chín thì cho chút gia vị đảo đều. Tiếp tục thêm rau muống vào xào. Rau chín, thêm chút gia vị rồi ăn nóng ấm.Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản.Chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, râu ngô 30g, thêm nước vừa đủ nấu thành món canh. Chắt nước canh để uống, 2-3 lần một ngày. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả.Một ít cọng rau muống tươi, một ít vỏ quýt khô lâu năm, đem hai thứ nấu với lửa nhỏ lấy nước uống trong ngày.100g rau muống đem rửa sạch, nấu cho thật nhừ để lấy nước, sau đó cho thêm đường vào nấu tiếp cho đến khi sánh lại giống mạch nha thì dùng. Mỗi ngày dùng hỗn hợp 2 lần.Khi làm việc trong thời tiết nắng nóng, đổ mồ hôi nhiều, hoặc tập thể dục thể thao với cường độ cao, bạn lấy rau muống luộc lẫn với sấu, sau đó lấy nước rau muống vắt thêm chanh để bổ sung khoáng chất và vitamin C cho cơ thể. Đơn giản hơn có thể sử dụng nước luộc rau muống vắt tý chanh, thêm chút muối cũng có tác dụng giải nhiệt rất tốt.200g rau muống, 12g cúc hoa, đem nấu sôi với một ít nước, sau đó gạn lấy nước uống trong ngày, có thể cho thêm đường tùy ý.Rau muống 100g, mã thầy 500g, đem sắc lấy nước cho trẻ uống trong ngày.Rau muống rửa sạch đem nấu nước tắm.Rau muống 20g, rau má 20g, rau sam 16g, cỏ mực 20g, vỏ quýt khô 12g. Tất cả đem sao qua, đổ nửa lít nước vào đun đến khi còn một nửa thì bỏ ra uống 2 lần lúc đói.Rau muống tía 60g, râu ngô 30g, đem nấu nước uống.200-400g rau muống đem luộc kỹ, ăn cả cái lẫn nước, có thể cho thêm đường vào nước rau.Ngọn rau muống, lá vòi voi rửa sạch, đem giã nhuyễn, cho thêm ít muối đắp lên. Rau muống , mướp đắng, hai thứ có liều lượng bằng nhau, đem rửa sạch, giã nát rồi đắp lên ngực, trán.