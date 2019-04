Sân bay Nội Bài: Giám sát chặt hành khách đến từ vùng có dịch bệnh

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành đảm bảo tốt công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019.Về công tác phòng chống dịch, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tập trung vào các vùng có nguy cơ cao. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch tại sân bay quốc tế Nội Bài.Sở Y tế cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; phối hợp trong công tác điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi có sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và điểm vui chơi, lễ hội.Song song với công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bà duy trì thường trực 24/24 giờ, tuân thủ đúng các quy chế chuyên môn; chuẩn bị đủ thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để dự phòng, sẵn sàng thu dung và điều trị cho người bệnh. Chuẩn bị lực lượng hỗ trợ tuyến dưới và sẵn sàng cơ động khi có lệnh; đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Hòa Thuận (tổng hợp)