'Sát thủ' ung thư từ nốt ruồi: Di căn cực nhanh, khó điều trị

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Minh – Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu trung ương cho biết ung thư da hiện nay đang có xu hướng da tăng. Trong ung thư da, bệnh nhân mắc ung thư da, thể tế bào hắc tố là ác tính nhất.Bác sĩ Minh cho biết có trường hợp người bệnh phát hiện ra bệnh và chỉ 6 tháng sau là qua đời. So với ung thư phổi, ung thư gan thì ung thư tế bào hắc tố cũng nguy hiểm không kém.Bác sĩ Minh từng điều trị cho một bệnh nhân bị ung thư hắc tố da. Ban đầu là nốt ruồi và thấy nốt ruồi có bất thường, bệnh nhân vội đến một spa để tẩy nốt ruồi. Dưới tác dụng của laser khiến có tế bào ung thư kích thích và phát triển rất nhanh.Khi đến khám, vùng da bị tổn thương. Kèm theo đó có di căn hạch bẹn. Bác sĩ làm sinh thiết vùng da đã được chẩn đoán ung thư tế bào hắc tố.Các bác sĩ cho rằng khi bệnh nhân bị ung thư hắc tố da cần nhanh chóng được phẫu thuật vì chậm 1 ngày, tế bào ung thư di căn rơi rớt vào máu, hệ bạch huyết sẽ nhanh chóng di căn tới các cơ quan lân cận.Ung thư hắc tố da còn là loại ung thư ít đáp ứng điều trị với hóa chất cũng như xạ trị. Với bệnh ung thư này, bác sĩ Minh cho rằng phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương là biện pháp điều trị hữu hiệu nhất.Mặc dù ung thư tế bào hắc tố được coi là một trong những ung thư rất ác tính, nhưng nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời thì khả năng sống trên 5 năm sau điều trị là trên 80%.Trong khi đó, bệnh nhân còn chủ quan với ung thư da hắc tố. Theo bác sĩ Minh bình thường khoảng 50% các trường hợp ung thư tế bào hắc tố xuất hiện ở vùng da bình thường. Tuy nhiên, ung thư tế bào hắc tố có thể xuất phát từ những tổn thương sắc tố phổ biến nhất đó nốt ruồi, bớt sắc tố bẩm sinh.Bệnh nhân càng có nhiều nốt ruồi không điển hình càng có nguy cơ biến thành ung thư tế bào hắc tố. Những bệnh nhân có nốt ruồi không điển hình mà không có tiền sử gia đình có người mắc ung thư tế bào hắc tố thì nguy cơ cao gấp 80 lần so với người bình thường và những người có các nốt ruồi không điển hình.Kết hợp với có tiền sử gia đình có người bị ung thư tế bào hắc tố thì nguy cơ này tăng lên từ 100 đến 400 lần. Do vậy, cần theo dõi sự tiến triển của các nốt ruồi.Bác sỹ cho biết, khi nốt ruồi hoặc tàn nhang có hình dạng không đối xứng bất bình thường thì nên kiểm tra lại bằng cách vẽ một đường tưởng tượng chia dọc nốt đó ra và đối chiều xem nửa còn lại có tương đồng. Nếu không đối xứng thì đó rất có thể là ung thư.- Nếu như đường viền ngoài của nốt ruồi bị mờ, không thấy rõ nét đường biên giữa da và nốt ruồi, trông khác thường với các nốt ruồi khác thì đó cũng có thể là ung thư. Các thương tổn của khối u ác tính thường là nguyên nhân làm mờ các đường biên của nốt ruồi lạ trên da.- Để nhận biết dấu hiệu bệnh, người bệnh có thể nhận diện qua màu sắc, nốt ruồi không có màu giống với những nốt ruồi khác trên da, dù là bất kể màu sắc gì: nâu, đen, xanh đậm, trắng hay đỏ đều đáng nghi ngờ.- Nốt ruồi bình thường sẽ có một màu sắc nhất định, tương tự và đồng đều nhau trên da. Nhưng nếu trên da có nhiều nốt ruồi khác màu, khác hình dạng, khác màu: chỗ màu đậm, chỗ màu nhạt thì nguy cơ ung thư rất cao.- Một điểm đáng ngờ khi quan sát các nốt lạ trên da là đường kính của chúng lớn hơn hẳn các nốt ruồi thông thường. Nốt ruồi thường chỉ nhỏ hơn hoặc bằng khoảng 6mm.- Nếu nốt lạ nổi lồi trên da rõ nét thì việc kiểm tra là cần thiết. Bởi các khối u ác tính thường phát triển nhanh chóng về kích cỡ hoặc độ lớn. Một nốt ruồi cứ lớn dần, đổi màu, gây ngứa ngáy, khó chịu hoặc chảy máu thực sự là dấu hiệu đáng báo động của ung thư nốt ruồi

