Sếp bà ra tay khi thư ký trẻ định 'soán ngôi bằng vốn tự có'

Với tấm bằng thạc sĩ kinh tế được đào tạo ở nước ngoài, tôi tự tin nộp đơn cạnh tranh vị trí thư ký giám đốc cho một công ty môi giới bất động sản có trụ sở ngay trong thành phố.Có lẽ ngoài kiến thức về nghề, ngoài vốn ngoại ngữ khá trôi chảy, lưu loát thì vóc dáng cao ráo, da trắng, tóc dài cùng khuôn mặt sáng sửa với những nét ưa nhìn đã giúp tôi lấy được điểm cộng so với nhiều ứng viên khác. Nên cuối cùng tôi đã trở thành thư ký riêng của giám đốc công ty khi nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo.Thật may mắn và dễ chịu khi tôi được kề cận, được giúp việc cho giám đốc, một người đàn ông 52 tuổi, có vợ kém ông 2 tuổi và 2 cô con gái đã yên bề gia thất nhưng tính tình thân thiện, hiểu tâm lý nhân viên dưới quyền và luôn là tấm gương sáng về phong thái chỉnh chu, lịch lãm trong quan hệ giao tiếp…Về công ty được nửa năm tôi vô cùng cảm động khi giám đốc đứng ra tổ chức một buổi tiệc trang trọng tại khách sạn để mừng tôi đón sinh nhật lần thứ 27. Không những có tiệc mặn mà giám đốc còn tự tay trao quà là một chiếc khăn voan màu sắc bắt mắt có xuất xứ từ một đất nước nổi tiếng dệt tơ lụa khiến tôi tự dặn lòng sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp của công ty.Thành quả lao động nghiêm túc của tôi được giám đốc ghi nhận bằng một quyết định lên lương trước hạn cùng chuyến tháp tùng sếp ra nước ngoài ký hợp đồng làm ăn.Buổi tiệc chiêu đãi nào của đối tác cũng tràn ngập rượu ngon, thức ăn bổ dưỡng, rồi khi trở về khách sạn tuy tôi và giám đốc mỗi người riêng một phòng nhưng cảnh xa nhà cả vài nghìn cây số làm sao tránh khỏi những phút yếu lòng? Nên cuối cùng có cái gì đến phải đến, khi giám đốc cố tình dìu tôi vào phòng ngủ của ông trong lúc cả tôi và giám đốc đã lâng lâng vì men rượu cùng men tình!Tôi nghĩ chuyện quan hệ ngoài luồng của tôi và giám đốc thật dễ giấu, bởi suốt một năm qua với lý do vì công việc của công ty chúng tôi thoải mái hẹn hò, gặp gỡ nhau khi khách sạn này, lúc resort khác mà nhân viên trong công ty lẫn vợ, con của sếp không hề hay biết.Không an phận với việc “đầu tư” chẳng mất gì vì "vốn tự có" mà tôi được hưởng từ giám đốc 1 căn nhà 2 tầng rộng rãi, 1 chiếc ô tô 4 chỗ mới cứng hợp thời trang, tôi lên kế hoạch soán ngôi sếp bà già nua mà người tình giàu có của tôi vẫn tâm sự rằng bấy lâu nay ông ngán lên đến tận cổ…Thế nhưng tưởng ngon ăn mà không phải vậy. Sếp bà lớn tuổi cùng vợ, chồng 2 cô con gái của giám đốc đã thẳng tay dạy cho tôi bài học vì tội cướp chồng, cướp cha của họ bằng một trận đòn nhớ đời ngay khi tôi đang mẫn cán “phục vụ” sếp trong phòng ngủ của tôi.Nhà, xe và số tiền lớn tôi có được từ việc bán tình cho giám đốc nhanh chóng bị vợ, con ông thu lại. Bây giờ thì tôi đang gặm nhấm nỗi ê chề, nhục nhã trong căn phòng trọ ở một xóm lao động. Trận đòn ghen của vợ, con giám đốc không làm tôi đau đớn bằng lời đe dọa của vợ con ông giám đốc rằng sẽ phanh phui câu chuyện đáng xấu hổ này trước dư luận và gia đình tôi nếu tôi còn dám bén mảng đến gần ông ấy…

An Trí