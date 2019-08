Sở Y tế Nghệ An nói gì vụ 135 bệnh nhân gặp sự cố khi chạy thận

TPO - Ngày 2/8, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đã có báo cáo sự cố chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), UBND tỉnh Nghệ An.