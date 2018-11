Suy đa tạng, xuất huyết não vì ngộ độc ... ma tuý

Điều trị cho bệnh nhân ngộ độc ma tuý tại Trung tâm Chống độc Bạch Mai, Hà Nội. Ảnh: Internet

Theo ThS. BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc, Trung tâm thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc ma túy với các tổn thương rất nặng như tổn thương đa tạng, tụt huyết áp, loạn nhịp tim, co giật hôn mê, đông máu, suy thận, thậm chí tử vong. Các bác sĩ phải cố gắng hết sức, bằng mọi cách hồi sức cấp cứu cơ bản, lọc máu, phải can thiệp mạch vành vô cùng tốn kém, rất phức tạp, thậm chí không chỉ nguy hiểm cho bệnh nhân mà còn nguy hiểm cho người xung quanh, người cấp cứu.“Hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc ma túy đều nhập viện trong tình trạng rất nặng, co giật, hôn mê, tử vong, rối loạn tâm thần... hậu quả rất nặng nề. Tuy nhiên, có một vấn đề rất đáng lo ngại và vô cùng nguy hiểm, đó là những người sử dụng ma túy hầu hết là các bạn còn rất trẻ”- ThS Nguyên cảnh báoTheo BS. Nguyên, ma túy ảnh hưởng rất nhiều đến cơ quan nội tạng của cơ thể người, trong đó có ảnh huởng mạnh nhất là hệ thần kinh và tâm thần. Các bệnh nhân khi đến bệnh viện cấp cứu đều bị hôn mê co giật, xuất huyết não, tổn thương não rất rộng. Những bệnh nhân này rất dễ tử vong, nếu không tử vong thì cũng bị rối loạn tâm thần, ảo giác…Việc cai nghiện cho các bệnh nhân sử dụng các loại ma túy mới xuất hiện là vấn đề rất nan giải. Đối với những bệnh nhân ngộ độc ma túy mới cùng các biểu hiện lâm sàng thay đổi liên tục, các bác sỹ Trung tâm phải vừa chống độc, vừa theo dõi, vừa đưa ra các phác đồ điều trị, nghiên cứu tài liệu để tìm kiếm giải pháp mới nhằm cấp cứu nhanh và kịp thời, giảm tỉ lệ tử vong cho bệnh nhân.

Thái Hà