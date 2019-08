'Thần dược' chống ung thư rẻ bèo có mặt hàng ngày trong bữa ăn của người Việt

Quảng cáo

Không chỉ là những loại gia vị không thể thiếu trong bữa cơm gia đình mà chúng còn có khả năng ngăn ngừa ung thư vô cùng hiệu quả. Hãy cùng nhau điểm danh những "chiến binh" này nhé:Ớt chứa nhiều capsaicin, một hợp chất có tác dụng giảm đau, trị viêm, góp phần giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn dễ dàng, ngăn ngừa sự hình thành khối u trong ruột.Nghiên cứu cũng khẳng định, ớt chứa nhiều vitamin A, C mang lại khả năng tăng cường hệ miễn dịch, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tiền liệt tuyến.Người ta thường dùng lá, quả và hạt để làm hương liệu, chế biến thức ăn, dùng lá thìa là làm rau hoặc gia vị, nhất là các món như canh cá, canh lươn, ốc, cháo cá... vừa thơm ngon vừa át được mùi tanh.Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy chất anethole đặc biệt có trong cây thì là có thể làm giảm viêm nhiễm và có khả năng ngăn ngừa ung thư.Tỏi là gia vị phổ biến trong các bữa ăn của người Việt, có tác dụng kháng viêm hiệu quả. Bên cạnh đó, chuyên gia sức khỏe khẳng định, sử dụng tỏi thường xuyên là cách đơn giản ngăn ngừa sự hình thành, phát triển của tế bào ung thư vú, phổi.Từ lâu trong y học dân gian gừng được sử dụng để điều trị những bệnh như cảm lạnh, táo bón. Có thể sử dụng gừng tươi, gừng bột hoặc kẹo gừng. Mặc dù hương vị của gừng tươi và gừng bột là khác nhau nhưng bạn có thể dùng để thay thế cho nhau trong một số trường hợp.Sử dụng gừng và những sản phẩm làm từ gừng, cùng thuốc chống buồn nôn theo chỉ định, còn giúp dạ dày bạn cảm thấy dễ chịu trong quá trình điều trị ung thư.Hoa cúc có tác dụng rất tốt cho những người mắc chứng mất ngủ. Một tách trà hoa cúc trước khi lên giường sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn hẳn.Nước súc miệng hoa cúc đã được nghiên cứu trong việc phòng ngừa và điều trị lở miệng bởi hóa trị và xạ trị.Trà hoa cúc có lợi cho tiêu hóa, giảm cơn co thắt dạ dày. Hoa cúc làm dịu các cơn co thắt cơ, đặc biệt là cơ ruột.Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh sức mạnh tuyệt vời của nghệ trong việc chống lại ung thư.Hoạt chất curcumin có trong nghệ có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và chống lại sự phát triển cả các tế bào ung thư.Các nhà nghiên cứu đang xem xét tới vai trò của các sản phẩm chiết xuất từ nghệ trong việc ngăn ngừa và điều trị một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư đại tràng, tiền liệt tuyến, ung thư vú và da.Trà bạc hà được sử dụng để làm giảm đau trong dạ dày, đồng thời cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn. Bạc hà cũng giúp giải quyết các vấn đề như tiêu chảy, chướng khí đầy hơi và hội chứng ruột kích thích.Nó còn giúp bình ổn các cơ dạ dày, cải thiện dòng chảy của mật, tạo điều kiện cho thức ăn đi đến dạ dày nhanh hơn.Nếu tiến trình điều trị ung thư khiến bạn bị đau dạ dày, hãy thử uống một tách trà bạc hà. Bạn có thể dùng những sản phẩm có sẵn trên thị trường hoặc tự pha trà.Thêm nửa muỗng cà phê bột quế vào bột yến mạch hoặc sữa, cà phê của bạn mỗi sáng là một việc làm tích cực cho sức khỏe.Quế ngoài hương vị thơm ngon còn có khả năng chữa bệnh rất lớn.Bên cạnh đó, nếu muốn điều tiết lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường, hãy dùng nửa muỗng quế 2 lần/ngày giảm triglycerides và cholesterol trong máu lên đến 30%.Hạt tiêu chứa chất capsaicin - một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng capsaicin có thể gây độc cho tế bào ung thư.Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa California tại Los Angeles, Mỹ đã phát hiện ra rằng, chất capsaicin làm gián đoạn sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tiền liệt và thậm chí đã có sức mạnh để tiêu diệt chúng.Vũ khí hiệu quả tiếp theo để chống lại căn bệnh ung thư là muối. Theo các nhà nghiên cứu, muối xâm nhập vào các tế bào ung thư và “tiêu diệt” chúng.Theo Naturalnews, rau kinh giới có hàm lượng chất chống ôxy hóa và các hợp chất kháng khuẩn cao. Nó là một cỗ máy chiến đấu loại ký sinh trùng mạnh. Một muỗng cà phê rau kinh giới có sức mạnh chống ôxy hóa tương đương với 2 chén nho đỏ.Kinh giới chứa chất quercetin phytochemical, được biết đến với tác dụng làm chậm sự phát triển ung thư. Ngoài ra, nó còn là một nguồn vitamin K và sắt dồi dào.Dầu thảo quả ảnh hưởng đến các enzym liên quan đến quá trình chuyển hóa xenobiotic và do đó nó có tác dụng ngăn chặn ung thư.Thảo quả cũng đã được chứng minh là giảm azoxymethane gây ra ung thư ruột kết nhờ khả năng chống viêm của nó, và các hoạt động proapoptotic (chết rụng tế bào).Một số thành phần hoạt tính sinh học được tìm thấy trong cây đinh hương, trong đó có tannin, terpenoid, eugenol, và acetyleugenol.Đinh hương cũng có thể chữa khỏi bệnh ung thư, một vài nghiên cứu tiến hành trên chuột cho thấy hiệu quả của nó, đặc biệt là trong việc sửa đổi các quy trình giải độc tế bào.

Thái Hà (tổng hợp)