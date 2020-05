Thiếu nữ 17 tuổi bị u quái buồng trứng: Dấu hiệu nhận biết căn bệnh nguy hiểm

Các bác sĩ tiên lượng đây là ca mổ khá khó khăn, phức tạp do bệnh nhi còn trẻ tuổi, trong khi khối u lại có kích thước lớn. Tuy nhiên với sự hỗ trợ và hội chẩn chuyên sâu với các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật chuyên môn tay nghề vững vàng, kíp mổ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u và bảo tồn toàn vẹn buồng trứng cho bệnh nhân.

Theo ThS.BS Nguyễn Sinh Cung - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, u nang bì buồng trứng là một dạng của u nang buồng trứng, thường gọi là "u quái", nghĩa là khi mắc u nang bì buồng trứng nữ giới có thể gặp phải những ảnh hưởng về sức khỏe và khả năng sinh sản.

Chính vì thế, căn bệnh này cần được phát hiện sớm, theo dõi sát sao và điều trị kịp thời để không ảnh hưởng tới sức khỏe của chị em. Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời, khối u ngày càng to gây chèn ép tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác, gây suy giảm chức năng tim mạch, hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ không nhận biết được cơ thể xuất hiện u nang buồng trứng. Hầu hết phụ nữ đều xuất hiện ít nhất 1 u nang vào mỗi tháng trong chu kỳ kinh nguyệt. Những u nang này xuất hiện và biến mất theo mỗi chu kỳ và không cần thiết phải điều trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những khối u nang trở nên quá lớn hoặc xuất hiện quá nhiều khối u hoặc chúng không tự biến mất, bạn nên làm phẫu thuật để loại bỏ.

Những cơn đau bất thường ở vùng bụng dễ bị nhầm với bệnh đường ruột, đại tràng… Ít người nghĩ đến căn bệnh phụ khoa như: u nang buồng trứng, u xơ tử cung… Để chẩn đoán chính xác, khi bị đau sau quan hệ hay có những cơn đau vùng bụng dưới kéo dài, bạn nên đến bác sĩ khám ngay.Rối loạn kinh nguyệt là một dấu hiệu u nang buồng trứng dễ nhận biết khác. Tình trạng kinh nguyệt thất thường, lúc có lúc không, lượng máu kinh lúc ít lúc nhiều, kèm những cơn đau quặn thắt trong chu kỳ… cho thấy bạn có thể đã mắc bệnh u nang buồng trứng.Dấu hiệu u nang buồng trứng tiếp theo là đi tiểu bất thường như tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần hoặc đôi khi không buồn tiểu. Nguyên nhân là do khối u lớn dần, gây chèn ép bàng quang. Vậy, khi thấy biểu hiện u nang buồng trứng này, bạn hãy đến bác sĩ ngay để được chẩn đoán và đưa ra lời khuyên tốt nhất.Cảm giác khó chịu trong tử cung, buồng trứng cảnh báo bệnh u nang buồng trứng đang hình thành và phát triển trong cơ thể. Lúc này, khối u to dần lên khiến buồng trứng buộc phải chèn ép lên các bộ phận khác, gây đau, tức bụng, thậm chí còn cảm giác đau tức, mỏi vùng xương chậu.Dấu hiệu u nang buồng trứng tiếp theo là đi tiểu bất thường như tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần hoặc đôi khi không buồn tiểu. Nguyên nhân là do khối u lớn dần, gây chèn ép bàng quang. Vậy, khi thấy biểu hiện u nang buồng trứng này, bạn hãy đến bác sĩ ngay để được chẩn đoán và đưa ra lời khuyên tốt nhất.Tương tự như u xơ tử cung, u nang buồng trứng cũng gây ra cảm giác đầy bụng. Khối u chiếm chỗ trong buồng trứng gây ra cảm giác nặng bụng.Nếu bạn vẫn có thói quen đi vệ sinh như bình thường, nhưng lại có cảm giác giống như bị táo bón trong khoảng 2-3 tuần, nên lưu ý tới khả năng u nang buồng trứng.Quan hệ tình dục không gây đau đớn. Nếu bạn thấy đau khi quan hệ tình dục, điều đó có nghĩa cơ thể gặp phải vấn đề bất thường. Đặc biệt, khi bạn thấy đau ở một bên hoặc cả 2 bên vùng xương chậu khi quan hệ tình dục, khả năng cao có thể do u nang buồng trứng.Một số khối u nang kích thước lớn có thể tụt ra sau tử cung, nằm ngay tại khu vực cổ tử cung, gây đau đớn khi quan hệ tình dục. Trường hợp u nang dạng lạc nội mạc tử cung cũng gây đau khi quan hệ tình dục, do các khối u nằm gần cổ tử cung.Có rất nhiều nguyên nhân gây đau lưng hoặc đau chân, bao gồm u nang buồng trứng, nhất là với những khối u kích thước lớn.Khi khối u phát triển, tùy vào vị trí của nó trong buồng trứng, khối u có thể gây đau lưng hoặc đau chân do chèn ép lên dây thần kinh ở sau xương chậu.