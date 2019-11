Thịt bò ăn kiểu này độc vô cùng, biết mà tránh kẻo 'hối không kịp'

Quảng cáo

Nhiều người thường thích uống trà để tráng miệng sau mỗi bữa ăn, không cần biết hôm đó mình ăn thực phẩm gì kể cả thịt bò. Nước trà và thịt bò vô cùng kỵ nhau bởi lượng axit tanic trong nước trà khi tác dụng với protein trong thịt bò sẽ gây viêm cho niêm mạc ruột, tích tụ chất độc cho nhu động ruột dễ gây táo bón. Vì vậy, bạn đừng bao giờ uống trà sau khi ăn xong thịt bò. Ảnh minh họa: Internet

Hải sản cũng làm một thực phẩm kỵ với thịt bò. Trong thành phần dinh dưỡng trong hải sản và thịt bò có thể phản ứng với nhau không tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, trong thịt bò có chứa photpho, còn hải sản lại giàu magie và canxi, những chất này phản ứng với nhau sẽ tạo thành kết tủa dạng muối điều này làm cho quá trình hấp thu chất dinh dưỡng món ăn kém thơm ngon. Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò là thực phẩm giàu protein. Khi cơ thể tiêu hóa lượng thịt bò đã ăn, nó sẽ sản xuất ra rất nhiều axit. Những axit này cần các khoáng chất như canxi để trung hòa và nếu cơ thể bạn không được bổ sung lượng canxi cần thiết, cơ thể sẽ tự động rút canxi từ hệ xương để làm tròn nhiệm vụ của mình. Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò và thịt heo thường kỵ với nhau, nhưng nhiều người rất thích ăn món bún bò giò heo khiến cho việc kết hợp thịt heo với thịt bò cùng lúc là không tốt.Bởi thịt bò tính ôn, có tác dụng kích thích chuyển hóa, làm ôn trung ích khí. Nó thích hợp với người yếu, người bị suy giảm chuyển hóa. Còn thịt lợn tính hàn, nó không có tác dụng sinh nhiệt, thích hợp dùng với người có cơ địa nóng, chuyển hóa cao, sinh mụn nhọt, táo bón. Bởi vậy khi kết hợp với nhau, chúng trung hòa nhau và không đạt hết tác dụng hiệu quả.Thịt lươn là "khắc tinh" số một của thịt bò, đặc biệt là khi nấu cho trẻ nhỏ. Ăn thịt bò chung với lươn bạn sẽ cảm thấy khó tiêu hóa, đầy bụng. Sử dụng lâu dài có thể làm cho cơ thể bị nhiễm độc.Trong thành phần của đậu nành có chứa nhiều purin là nguyên nhân gây ra sự tích tụ axit uric trong cơ thể, dẫn đến bệnh gút. Khi kết hợp giữa thịt bò cũng có tính chất tương tự. Nhiều bà nội trợ thường kết hợp cả hai loại thực phẩm này cùng lúc sẽ làm tăng lượng axit uric có trong cơ thể gây đau khớp và nhiều bệnh nguy hiểm khác.Thịt bò rất giàu chất sắt, tốt cho máu. Nhưng đậu đen lại có chất xơ thô, to sẽ ngăn cản cơ thể bạn hấp thu lượng chất sắt có trong thịt bò. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo bạn chỉ nên ăn hai loại thực phẩm này cách nhau ít nhất 4 giờ để chúng không thể "hạn chế" công dụng của nhau.Thịt bò có nhiều đạm, còn hạt dẻ lại giàu vitamin C. Nhưng chính lượng vitamin C này sẽ làm cho đạm bị biến chất, không còn nguyên giá trị dinh dưỡng như ban đầu nữa.Ăn thịt bò (và các loại thịt đỏ) xong cũng không nên uống trà đặc. Nếu muốn thì chỉ nên uống sau ít nhất 2 giờ.Người bị u xơ tử cung không nên ăn thịt bò vì loại thịt này làm kích thích tốbaogồm cả estrogen, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khối u.Khi bị thủy đậu, người bệnh không nên ăn các loạithực phẩmtanh như hải sản, thịt gà, thịt vịt và thịt bò.Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của hệ xương. Bạn có thể mắc bệnh loãng xương bên cạnh những nguy hiểm của bệnh viêm khớp vốn có.Người bị sỏi thận nên hạn chế các loại thịt bò, thịt gia cầm và cá. Đây là những thực phẩm rất giàu protein, khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên, hình thành các loại sỏi.Theo TS Từ Ngữ - Tổng thư ký Hội dinh dưỡng Việt Nam, thịt bò nằm trong nhóm thịt đỏ (thường là thịt của các loại động vật 4 chân: chó, trâu, bò..), tuy nhiên, trong một số loại gia cầm vẫn có thịt đỏ (đó là phần đùi).Người bị bệnh mỡ máu không nên ăn nhiều đạm, trong khi thịt bò lại là một trong những loại thịt đỏ chứa hàm lượng chất đạm cao hơn so với loại thịt khác. Thịt bò chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, gây nhiều tác hại đối với sức khỏe, đặc biệt là người bị cao huyết áp.

Quảng An (tổng hợp)