Sự kiện: An toàn thực phẩm Thu hồi 2 lô trà giảm cân chứa chất cấm ảnh hưởng tim mạch

Cục An toàn thực phẩm quyết định thu hồi 2 lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe do phát hiện có chất Sibutramin. Đây là chất đã bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấm sử dụng do có tác dụng không mong muốn.