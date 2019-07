Thu hồi kem bôi hỗ trợ điều trị thoái hóa đĩa đệm, viêm khớp

Quảng cáo

Tại văn bản số 12303/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm, theo đó, dựa trên kết quả kiểm tra hậu mãi tại Công ty TNHH Soji (199 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Cục Quản lý dược đã quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc 2 sản phẩm mỹ phẩm: kem đánh răng Denta Seal (số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 56996/18/CBMP-QLD), kem thoa Flekosteel (48867/17/CBMP-QLD).Cục Quản lý Dược cho biết, lý do thu hồi sản phẩm vì tên sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như tên ghi trên phiếu công bố.Trên website của Công ty TNHH Soji, sản phẩm kem đánh răng Denta Seal được ghi cụ thể trên nhãn là Premium Repair Toothpaste Denta Seal with Hydroxyapatite. Sản phẩm được quảng cáo nhập khẩu từ Nga, có tác dụng làm trắng răng, trám răng hiệu quả và chống sâu răng. Giá của sản phẩm sau khi giảm giá (từ 1.390.000 đồng) còn 690.000 đồng.Tương tự, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty TNHH Soji tiến hành thu hồi sản phẩm Flekosteel Balm, được cấp phiếu công bố sản phẩm vào tháng 10/2017 với lý do tên sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như trên phiếu công bố.Trên website của công ty, sản phẩm này có tên trên bao bì là Flekosteel Warming Body Balm, hỗ trợ điều trị các chứng thoái hóa đĩa đệm, viêm và chấn thương khớp. Sản phẩm có giá bán 790.000 đồng.Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế TP.HCM giám sát việc thu hồi 2 sản phẩm nêu trên và có báo cáo về Cục.

Thái Hà