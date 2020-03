Thực phẩm giải độc, nâng cao sức đề kháng cho phổi chống Covid-19

Người ta tìm thấy trong quả chanh có chứ rất nhiều vitamin và dưỡng chất như vitamin B1, B2, vitamin C. Mặt khác, trong loại quả này chứa thành phần kiềm khá cao. Chúng có khả năng giúp giảm ho, long đờm và lọc được các chất thải trong phổi. Ảnh minh họa: Internet

Chế biến tỏi nên đập dập hoặc cắt lát tỏi sau đó đợi 10-15 phút rồi hãy chế biến nhằm giữ lại tối đa công dụng của tỏi. Thêm nữa, khi chế biến không nên chế biến ở nhiệt độ quá cao. Nếu bổ sung tỏi bằng cách nấu nướng thì có thể dùng nhiều hơn 3 tép tỏi trong 1 ngày do trong quá trình nấu nướng một số công dụng của tỏi có thể mất đi phần nào.Chanh là một loại thực phẩm khá quen thuộc đối với mọi người. Ngoài ra, chúng còn được xem là một loại “thần dược” rất tốt cho sức khỏe, có mặt ở nhiều bài thuốc từ ngàn xưa đến nay. Điều đặc biệt hơn chính là giá thành của loại thực phẩm này rất rẻ, nhưng giá trị thì lại đi ngược lại hoàn toàn.Người ta tìm thấy trong quả chanh có chứ rất nhiều vitamin và dưỡng chất như vitamin B1, B2, vitamin C. Mặt khác, trong loại quả này chứa thành phần kiềm khá cao. Chúng có khả năng giúp giảm ho, long đờm và lọc được các chất thải trong phổi . Bên cạnh đó, theo kiến thức phổ thông được biết, chanh là loại thực phẩm chứa nhiều axit hữu cơ, axit citric. Những loại axit này có nhiệm vụ tăng cường chức năng của phổi, chống chọi lại được dịch bệnh và sự ô nhiễm của môi trường.Theo một số nghiên cứu cho biết, mật ong có rất nhiều lợi ích đối với những bệnh nhân tim mạch. Bên cạnh đó, chúng còn có khả năng cải thiện, bảo vệ chức năng của gan. Song, mật ong con có nhiệm vụ tái tạo tế bào gan, ức chế đối với quá trình hình thành gan nhiễm mỡ. Đặc biệt hơn hết, loại thực phẩm này còn có vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng phổi. Mặt khác, mật ong ngăn ngừa không cho các loại vi khuẩn hay virut có cơ hội tấn công và làm tổn thương phổi.Vitamin C chính là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng, bởi Vitamin C làm tăng sự sản xuất bạch cầu. Các trái cây chứa nhiều vitamin C bao gồm bưởi, những quả thuộc họ cam, quýt, chanh,... Do vitamin C không được dự trữ trong cơ thể nên việc bổ sung vitamin C phải đều đặn hàng ngày. Đối với người đau dạ dày có thể bổ sung vitamin C bằng một số loại như ổi, đu đủ, rau cải thìa, bắp cải, rau mầm,...Bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho bé bằng cách thêm trái cây vào khẩu phần ăn là vô cùng cần thiết.Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C gấp 2 lần so với họ cam quýt. Ngoài ra ớt chuông đỏ cũng là nguồn cung cấp beta carotene dồi dào. Bên cạnh giúp tăng sức đề kháng, vitamin C còn có tác dụng giữ một làn da khỏe mạnh, còn beta carotene giúp cho mắt và da khỏe mạnh hơn.Bông cải xanh chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như vitamin A, C, E và giàu hàm lượng chất C. Đây là loại rau tốt nhất cho sức khỏe nên bổ sung vào thực đơn các món ăn của cả gia đình. Chìa khóa để giữ các vitamin và khoáng chất trong bông cải xanh là thời gian đun nấu càng ngắn càng tốt, hoặc thậm chí là không cần đun nấu.Gừng có đặc tính kháng viêm có thể làm giảm viêm trong cơ thể, giải độc phổi và thúc đẩy việc loại bỏ các chất ô nhiễm từ phổi. Gia vị này cũng làm giảm tắc nghẽn và cải thiện lưu thông đến phổi, do đó tăng cường sức khỏe phổi.Nhờ chứa chất chống oxy hóa, trà xanh giúp làm dịu cơ thể, giảm viêm và chữa bệnh tốt hơn. Chất chống oxy hóa trong trà xanh hoạt động như một thuốc kháng histamin tự nhiên, làm chậm sự giải phóng histamine gây ra các triệu chứng dị ứng.Táo là loại trái cây tốt cho phổi, chứa nhiều chất dinh dưỡng, flavonoid, chất chống oxy hóa và nhiều vitamin. Ăn táo giúp ngăn chặn các bệnh về phổi, đặc biệt là ung thư phổi.Với những người hút thuốc, ăn hành có thể giúp khử độc tố trong phổi. Do đó, loại thực phẩm này rất tốt để bồi bổ phổi.Hoạt chất curcumin trong nghệ có khả năng ngăn ngừa ung thư rất tốt. Người bệnh có thể bổ sung thêm nghệ vào làm gia vị trong bữa ăn hàng ngày.Lựu bảo vệ phổi của bạn khỏi nguy cơ ung thư bởi chúng giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các chất độc hại và tăng cường cung cấp máu tới phổi.Nho rất giàu chất flavonoid và chất chống oxy hóa duy trì sức khỏe tốt cho phổi. Chúng cũng rất giàu khoáng chất và vitamin ngăn ngừa nhiều bệnh liên quan tới phổi. Ăn nho thường xuyên sẽ giúp phổi được làm sạch và giải độc tố Cá hồi chứa nhiều axit béo omega 3 giúp giảm viêm trong phổi và cũng có thể chống lại vi khuẩn ở những người bị bệnh phổi. Ngoài cá hồi, bạn có thể ăn cá thu, cá mòi và cá trích, những thực phẩm cũng rất tốt cho phổi Hãy dùng các loại sữa chua có các lợi khuẩn được ghi trên nhãn mác vì những lợi khuẩn này giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Tránh các loại sữa chua có nhiều đường. Bạn có thể làm sữa chua tại nhà bằng trái cây và thêm vào đó 1 ít mật ong. Sữa chua cũng chính là nguồn vitamin D tuyệt vời, vì vitamin D cũng chính là chất kích hoạt hiệu quả cho một hệ miễn dịch hoàn hảo.