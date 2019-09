Thực phẩm rẻ bèo bán đầy chợ Việt cực kỳ tốt cho xương khớp

Bệnh nhân bị bệnh về khớp có thể sử dụng trứng gà giúp bổ sung nhiều loại vitamin rất tốt cho cơ thể như vitamin A, D, E…; các chất dinh dưỡng khác như canxi, magie, sắt, kẽm. Ảnh minh họa: Internet

Các món hầm từ sụn bò, xương ống chứa nhiều glucosamin và chondroitin - hợp chất tự nhiên cấu thành sụn, giúp sụn chắc khỏe hơn. Đồng thời, trong các loại thực phẩm này còn chứa hàm lượng lớn canxi - thành phần cấu tạo xương giúp cải thiện tình trạng viêm khớp Rau xanh và trái cây có tác dụng tốt với bệnh cơ xương khớp nhờ chứa lượng lớn vitamin và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe những người bị đau khớp. Bạn có thể tìm được trong nhiều loại trái cây như dứa, chanh, bưởi, đu đủ,… các men kháng viêm và vitamin C giúp giảm các triệu chứng của viêm khớp. Các loại rau xanh như cải mầm, rau bina, cải xanh, cải xoăn, bắp cải, bông cải… là những nguồn thực phẩm có tác dụng tốt để giảm thiểu tình trạng viêm khớp.Omega-6, protein chứa trong hải sản, cá thu, cá hồi rất phù hợp cho người bị bệnh khớp. Ngoài ra, chúng ta còn tin dùng cá trong khẩu phần ăn uống vì cá rất tốt cho hệ tim mạch, hỗ trợ phát triển xương một cách khỏe mạnh, tốt cho phát triển trí não, ngừa ung thư thận. Do đó, thay vì ăn thịt mỗi ngày, chúng ta cần dùng cá để làm mới bữa ăn, và hỗ trợ điều trị bệnh an toàn.Bệnh nhân bị bệnh về khớp có thể sử dụng trứng gà giúp bổ sung nhiều loại vitamin rất tốt cho cơ thể như vitamin A, D, E…; các chất dinh dưỡng khác như canxi, magie, sắt, kẽm. Thành phần lòng trắng trứng giúp làm tăng độ dẻo dai cho cơ bắp. Đặc biệt, chính lượng protein dồi dào và nhiều axit cần thiết khác trong trứng sẽ giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả nhằm giảm các cơn đau từ bệnh khớp.Sữa luôn luôn là thực phẩm được mọi người khuyên dùng trong cuộc sống hàng ngày vì chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Sữa chứa nhiều canxi - là thành phần cấu tạo nên xương – do vậy việc uống sữa đều đặn sẽ giúp chống loãng xương, giúp xương chắc khỏe. Đặc biệt tốt cho người bị thoái hóa đốt sống cổ và cột sống lưng.Bông atisô cung cấp chất xơ cho xương chắc hơn: Hoa atisô trong Đông y có rất nhiều tác dụng như trị đau dạ dày, đau gan, tiểu đường hay ăn uống không tiêu. Ngoài ra, nó còn có tác dụng rất tốt trong việc trị thấp khớp, đau đốt sống cổ, đau lưng. Dùng atisô mỗi ngày bạn sẽ phòng ngừa và chữa được rất nhiều bệnh, trong đó có thoái hóa đốt sống cổ Trong các loại giá đỗ có chứa rất nhiều chất Hormone Oestrogen thực vật là: Phyto-oestrogen và Isoflavon. Đây là các chất giúp chống lại quá trình loãng xương, đặc biệt là trong giai đoạn các xương mỏng đi nhanh chóng (giai đoạn mãn kinh) khiến nguy cơ gãy xương xảy ra lớn.Các nhà khoa học đã tìm thấy trong trà xanh rất nhiều lượng chất chống oxy hóa và chất flavonoid giúp giảm nguy cơ gây loãng xương. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng khuyến cáo mọi người không nên uống trà xanh vào trước bữa ăn hoặc sau khi ăn dưới 30 phút. Tình trạng khó tiêu, rối loạn tầm nhìn, thở gấp, đau đầu có thể xảy ra nếu như bạn sử dụng quá 3 cốc trà xanh mỗi ngày.Nấm có công dụng cải thiện sức đề kháng, kìm hãm quá trình lão hóa và hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, béo phì, ung thư. Tình trạng thoái hóa xương khớp cũng được cải thiện rõ rệt. Những món ăn được chế biến từ những loại nấm kết hợp cùng một số loại rau củ như cà rốt, ớt, bông cải,… sẽ giúp bổ sung Vitamin A, E, C, K… giúp cơ xương khớp dẻo dai hơn.