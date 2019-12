TPHCM: Mỗi năm có 100.000 người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ

Quảng cáo

Theo Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, hiện Việt Nam có hơn 20 bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân; 31 khoa tạo hình thẩm mỹ trong các bệnh viện; 320 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân; 479 phòng khám da liễu có thực hiện kỹ thuật thẩm mỹ cùng hàng ngàn cơ sở chăm sóc da ngoài sự quản lý của ngành y tế.

Bên cạnh những thành quả mà người hành nghề thẩm mỹ đem lại, trong thực tế đã xảy ra nhiều biến chứng, tai biến không mong muốn và thậm chí đã dẫn đến tử vong… phát sinh từ việc thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ không chuẩn,được thực hiện bởi những người hành nghề không đủ năng lực chuyên môn hoặc hành nghề quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép và trong những cơ sở không đủ tiêu chuẩn.

Trong khi đó, nhu cầu thẩm mỹ ở Việt nam đang tăng nhanh. Chỉ tính riêng ở TPHCM mỗi năm số người thực hiện dịch vụ thẩm mỹ các loại vào khoảng 250.000 người, trong đó có 100.000 người phẩu thuật thẩm mỹ, độ tuổi trung bình làm thẩm mỹ từ 25- 35, tuy nhiên hiện nay độ tuổi này ngày càng trở nên trẻ hoá vào khoảng 18-19 tuổi. Tại bệnh viện Chợ Rẫy mỗi năm thực hiện 1000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có khoảng 650 phụ nữ phẫu thuật nâng ngực từ độ tuổi 25-35 tuổi, kế đến là nhóm 35-50 và số ít trên 60 tuổi.

Quang cảnh buổi hội thảo khoa học.

TS. BS. Đỗ Quốc Huy- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, mỗi năm trên toàn thế giới có trên 230 triệu ca phẫu thuật, biến chứng xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng của 7 triệu trường hợp, trong đó gần 1 triệu trường hợp tử vong liên quan đến an toàn phẫu thuật, gần 10% các biến chứng chết người xảy ra tại các phòng mổ lớn. Cứ 150 người bệnh nhập viện, có 1 trường hợp tử vong do sự cố y khoa và 2/3 sự cố xảy ra trong bệnh viện liên quan đến phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhìn nhận về tình hình tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ta, ông Phan Công Chiến, Phụ trách Văn phòng Đại diện Bộ Y tế tại TPHCM cho rằng khi cơ sở hành nghề thẩm mỹ ngày càng phát triển và phổ biến, an toàn trong PTTM là vấn đề cần phải được đặc biệt quan tâm. Nhưng sự cố y khoa liên tiếp xảy ra yêu cầu các cơ quan ban ngành cũng như các bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ phải quản lý chặt chẽ hơn, tránh rủi ro, bảo đảm an toàn cho người bệnh, tăng cường chất lượng hướng tới kiểm soát an toàn, hạn chế rủi ro.

Hội thảo có sự tham gia của các lãnh đạo cùng các chuyên gia đầu ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

Đồng ý với ý kiến trên, TS.BS Đỗ Quốc Huy, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115, Trưởng bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng khẳng định: “Tai biến, biến chứng là phần tất yếu không thể không có trong khám chữa bệnh nhưng phải ngăn ngừa, chủ động ứng phó với nó”.

Đi vào mổ xẻ, phân tích những nguyên nhân cuả các sự cố y khoa trong phẫu thuật ở Việt Nam, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Hữu Tùng, Phó khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện thẩm mỹ Kangnam cho biết ngoài việc nhân viên y tế không theo dõi sát bệnh nhân, bàn giao bệnh nhân chưa rõ ràng, cụ thể; ghi chép bệnh án không cẩn thận, không chính xác, sơ kết mổ sơ sài; không báo cáo kịp thời cho cấp trên, không mời hội chẩn khi gặp khó khăn, có diễn biến bất thường, cấp cứu chậm, thiếu quyết đoán…thì việc bác sĩ chuẩn bị trước mổ chưa tốt, trong quá trình mổ chưa tốt, thiếu kinh nghiệm trong phát hiện, đánh giá tổn thương sau mổ còn hạn chế cũng là nguyên nhân dẫn đến thực trạng tai biến thẩm mỹ trong thời gian qua.

Từ những bài học thực tiễn đối với thực trạng thẩm mỹ thời gian gần đây, bác sĩ Tùng cho rằng sự cố y khoa cần phải được xem xét như một vấn đề y tế công cộng của tất cả mọi người và trách nhiệm của nó không chỉ thuộc về từng cá nhân mà còn cả hệ thống y tế. “Chúng ta cần tăng cường nghiên cứu về sự cố, triển khai hệ thống báo cáo sự cố. Xem lỗi và biến chứng như một bài học đắt giá, phải tăng cường cải thiện thu thập, đo lường lỗi để cải thiện hữu hiệu an toàn phẫu thuật bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân thông qua việc khám, tư vấn, thực hiện thẩm mỹ hay hậu phẫu”, bác sĩ Huy nói.

Hội thảo khoa học “An toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, sở Y tế TPHCM cùng các giáo sư, bác sĩ đầu ngành và hơn 100 bác sĩ đến từ các bệnh viện trong nước, hội thảo sẽ thảo luận, trao đổi, cập nhật kiến thức y khoa cũng như kinh nghiệm xử lý rủi ro trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nhằm nâng cao tính an toàn, hướng tới kiểm soát và hạn chế rủi ro trong toàn ngành phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay.

Bệnh viện Thẩm Mỹ Kangnam tiến hành ký kết hợp tác chuyên môn cùng Bệnh viện Nhân Dân 115.



Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Thẩm Mỹ Kangnam cũng tiến hành ký kết hợp tác chuyên môn cùng Bệnh viện Nhân Dân 115. Đây là hoạt động cấp thiết nhằm tăng cường kỹ năng xử trí tình huống rủi ro trong các ca phẫu thuật tại Bệnh viện Thẩm Mỹ Kangnam và có sự hỗ trợ kịp thời từ Bệnh viện Nhân Dân 115 khi sự cố bất ngờ xảy ra.

GIA HUY