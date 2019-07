Uống những loại nước này, vừa khỏe vừa cả đời không lo thận yếu

Không còn nghi ngờ gì nữa, chuối là một trong những loại thực phẩm tốt cho thận bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh. Điều này là do lượng kali và chất dinh dưỡng khác dễ dàng có sẵn trong loại trái cây này. Ảnh minh họa: Internet

Lá bồ công anh chứa chất chống oxy hóa gọi là flavonoid, làm sạch thận, sạch máu và tăng lưu lượng nước tiểu. Uống trà bồ công anh hàng ngày sẽ giải độc thận và ngừa bất kỳ bệnh thận nào.Cà rốt chứa carotene giúp phòng ngừa ung thư, thải độc tố và kim loại nặng từ thận.Các loại nước ép từ rau chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Các loại rau như cần tây, dưa chuột, rau bina, rau diếp rất tốt cho thận.Dừa là thức uống giải khát tự nhiên, ít đường, ít axit, không calo và nhiều chất điện giải thúc đẩy chức năng thận.Dứa giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Quả có chứa một loại enzyme giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, làm dịu kích thích và thúc đẩy chức năng thận.Dưa hấu có tác dụng làm sạch thận của bạn khỏi các độc tố tích tụ trong cơ thể từ nhiều yếu tố khác nhau. Điều này làm cho nó trở thành một trong những trái cây mà bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh.Dâu tây chứa chất chống oxy hoá được gọi là anthocyanins và ellagitannin sẽ giúp bảo vệ thận khỏi bị oxy hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại gây ra tổn thương thận do tiếp xúc thường xuyên.Không còn nghi ngờ gì nữa, chuối là một trong những loại thực phẩm tốt cho thận bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh. Điều này là do lượng kali và chất dinh dưỡng khác dễ dàng có sẵn trong loại trái cây này.