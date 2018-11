Việt Nam: Kỹ thuật mới mổ u xơ bảo toàn 'núi đôi' đẹp không tỳ vết

TTND.PGS.TS.BS Trần Ngọc Lương – Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, cũng giống như phẫu thuật nội soi tuyến giáp, mổ nội soi u xơ tuyến vú dưới hướng dẫn của màn hình và ống soi phóng đại, giúp phẫu thuật viên kiểm soát tốt, tiến hành thao tác thuận lợi hạn chế các tình huống rủi ro. Đặc biệt, với việc dùng khí bơm CO2 nâng lớp da, tạo phẫu trường rộng rãi đã giúp quá trình bóc tách khối u xơ diễn ra rất dễ dàng.“Phương pháp này được xem là ưu việt hơn rất nhiều so với phương pháp rạch một đường trên mặt khối u vì đối với các khối u đã lớn thì áp dụng phương pháp cũ bóc tách mò sẽ khó hơn, đồng thời sẽ khiến ngực của bệnh nhân bị biến dạng do việc tác động quá nhiều trong phẫu thuật”- PGS. Lương nói.ThS.BS Nguyễn Giang Sơn cho biết, những bệnh nhân u vú lành tính có thể mổ nội soi qua đường nách một cách dễ dàng mà không bị biến dạng, khuôn ngực vẫn giữ nguyên hiện trạng thậm chí hoàn toàn có thể đặt được túi ngực thẩm mỹ. Đặc biệt, chi phí điều trị và phẫu thuật của bệnh nhân không tăng thêm so với mổ mở thông thường.Ngoài ra, với phương pháp này, khối u được bóc tách triệt để, vết mổ nhỏ hơn nên các cơn đau sau mổ cũng sẽ giảm, người bệnh hồi phục nhanh, không để lại sẹo trên cơ thể, giúp người bệnh tự tin hơn khi hòa nhập với cuộc sống hàng ngày.PGS. Lương cho hay, tới đây kỹ thuật này sẽ được bệnh viện đưa vào mổ thường quy. Trong tương lai sẽ triển khai phẫu thuật ở những tổn thương phức tạp hơn, có khối u to hơn.Bất cứ phụ nữ nào cũng có thể bị u xơ tuyến vú nhưng tình trạng này phổ biến nhất ở những phụ nữ trong độ tuổi 30-50. Thuốc tránh thai có thể làm giảm các triệu chứng và liệu pháp hormon có thể làm tăng triệu chứng. Các triệu chứng thường cải thiện hoặc giảm sau mãn kinh.Trung tâm Dịch vụ dự phòng Mỹ (USPSTF) khuyến nghị phụ nữ từ 50 tới 74 tuổi cần chụp nhũ ảnh 2 năm/lần. Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) cũng lưu ý rằng tự kiểm tra vú thường xuyên có thể có lợi.Cần lưu ý là bạn sẽ trở nên quen thuộc với tình trạng u cục ở vú và cảm thấy bình thường đến nỗi sẽ không phát hiện ra khi có những thay đổi ở vú.SưngVú nhạy cảmĐauDày mô vúU, cục xuất hiện ở một hoặc cả hai bên vúCác triệu chứng có thể sẽ nặng hơn trước kỳ kinh do những thay đổi hormon nhưng cũng có thể kéo dài cả tháng. U cục trong vú bị u xơ có xu hướng dao động về kích cỡ trong tháng và thường có thể di chuyển. Nhưng đôi khi, nếu có nhiều mô xơ, các khối u có thể dễ cố định ở một chỗ. Bạn cũng có thể bị đau dưới cánh tay. Một số phụ nữ có tiết dịch màu xanh hoặc nâu đen ở núm vú. Đi khám bác sĩ ngay nếu bạn thấy có dịch trong suốt, màu đỏ hoặc màu máu ở núm vú vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư vú.

Oải Hương (th)