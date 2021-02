Việt Nam sẵn sàng nhập vắc xin Covid-19 cần bảo quản âm sâu

Hệ thống kho lạnh âm sâu tại VNVC chi nhánh Hoàng Văn Thụ, TP.Hồ Chí Minh

Vắc xin Covid-19 và bài toán vận chuyển, lưu trữ

Vắc xin phòng Covid-19 được xem như “vũ khí” hữu hiệu nhất với hy vọng chấm dứt đại dịch, đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng, hiện thế giới đang phải đương đầu với một rào cản lớn: sản xuất, phân phối vắc xin Covid-19 nhanh nhất cho hàng tỷ người.

Ngoài hệ thống kho, tủ bảo quản vắc xin ở nhiệt độ âm sâu, còn cần rất nhiều cơ sở hạ tầng khác để có thể vận chuyển và rã đông, chuẩn bị vắc xin ở nhiệt độ cần thiết cho tiêm chủng cũng như bảo quản vắc xin sau khi rã đông… Điều này cho thấy những khó khăn lớn cho việc chuẩn bị các điều kiện nhập khẩu, bảo quản, phân phối và triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cần bảo quản lạnh âm sâu.

Tính đến ngày 08/02/2021, thế giới đã có 11 loại vắc xin phòng Covid-19 được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê chuẩn hoặc được các quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp, 237 loại vắc xin Covid-19 khác đang triển khai nghiên cứu. Hầu hết các vắc xin yêu cầu bảo quản ở 2-8oC, tuy nhiên nhiều loại vắc xin Covid-19 như Pfizer-BioNTech và Moderna lại cần điều kiện bảo quản, vận chuyển với nhiệt độ âm sâu, khoảng -20oC đến -80oC. Điều này đang khiến cho kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của nhiều nước càng trở nên khó khăn, khi phần lớn chưa có hoặc không đủ thiết bị bảo quản, vận chuyển chuyên dụng. Ngay cả tại Mỹ - nơi 2 loại vắc xin Pfizer-BioNTech và Moderna được sản xuất cũng gặp nhiều trở ngại khi đưa vắc xin vào tiêm chủng rộng rãi trong cộng đồng.

Không chỉ vậy, để đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết cho nhập khẩu, bảo quản, cung ứng và triển khai tiêm chủng nhiều loại vắc xin Covid-19 trên diện rộng, ngoài kho lạnh âm sâu và dây chuyền bảo quản, vận chuyển chuyên dụng, các quốc gia trên thế giới cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất về nhân lực vận hành và quy trình đảm bảo chất lượng vận hành dây chuyền lạnh âm sâu được xây dựng nghiêm ngặt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu đặc thù của lĩnh vực này.

Trong trường hợp các cơ sở vật chất bảo quản không đạt yêu cầu, thiệt hại sẽ rất nặng nề. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO[1] ), khoảng 50% vắc xin sẽ bị lãng phí trên quy mô toàn cầu nếu hạ tầng vận tải không đạt chuẩn. Con số này có thể tương đương tới hàng tỷ liều vắc xin phòng Covid-19.

VNVC sẵn sàng các điều kiện nhập số lượng lớn vắc xin Covid-19 cần lưu trữ nhiệt độ âm sâu

Kho siêu lạnh và tủ âm sâu - công nghệ làm lạnh hiện đại để lưu trữ vắc xin Covid-19

Là hệ thống trung tâm tiêm chủng cao cấp hàng đầu Việt Nam, không chỉ chủ động tìm kiếm nguồn vắc xin Covid-19, VNVC còn nỗ lực và đầu tư lớn cho hạ tầng, các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn vắc xin với những điều kiện bảo quản khác nhau.

Ngay từ giữa năm 2020, khi dự đoán được tình hình khó khăn về vận chuyển, lưu trữ và bảo quản các loại vắc xin Covid-19, VNVC đã tiến hành nhập khẩu số lượng lớn thiết bị và triển khai xây dựng hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh âm sâu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng khi có thể nhập khẩu các loại vắc xin đặc biệt. Trải qua nhiều khó khăn của việc giao thương trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát toàn cầu và các điều kiện phòng chống dịch tại Việt Nam, cuối năm 2020, VNVC đã hoàn thành hệ thống kho lạnh đặc biệt này, bổ sung thêm những mắt xích quan trọng trong hệ thống kho lạnh của VNVC.

Tháng 01/2021, VNVC được Bộ Y tế cấp phép, chính thức trở thành hệ thống tiêm chủng đầu tiên và duy nhất Việt Nam có hệ thống kho bảo quản vắc xin âm sâu (-40oC đến -86oC) tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, cho phép bảo quản vắc xin và sinh phẩm ở nhiệt độ -86oC đến -46oC, với công suất bảo quản lên tới 3 triệu liều vắc xin Covid-19 tại cùng một thời điểm. Tại mỗi kho lạnh âm sâu đều có một kho rã đông được kiểm soát nhiệt độ luôn dưới 8oC để đảm bảo vắc xin được rã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng. VNVC cũng được Bộ Y tế cấp phép Xuất khẩu - nhập khẩu, kinh Doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện lạnh 2-8°C, vắc xin, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện âm sâu (-40 đến -86°C).

Quyết định 1210/2021 ngày 9/2/2021 của Bộ Y tế về việc chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 một lần nữa cũng khẳng định: với những vắc xin cần bảo quản âm 80 độ C đến âm 70 độ C, chương trình tiêm chủng mở rộng chưa có dây chuyền lạnh đáp ứng yêu cầu này. Trong hệ thống tiêm chủng dịch vụ, hiện chỉ có duy nhất hệ thống kho bảo quản vắc xin âm sâu của Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC), có thể lưu trữ 3 triệu liều vắc xin Covid-19.

Tủ lạnh âm sâu là thiết bị y tế có thể tạo điều kiện lưu trữ tốt nhất cho các chất hữu cơ - chính là điều kiện cần thiết cho công việc lưu trữ, bảo quản và cung ứng vaccine trên toàn thế giới, đang được nhiều quốc gia đầu tư. Với khả năng duy trì nhiệt độ cực thấp và phân bố nhiệt độ bên trong tủ âm sâu đồng đều, đảm bảo các chất hữu cơ luôn giữ trong cùng một điều kiện nhiệt độ, thiết bị này có thể đặt chính xác nhiệt độ theo nhu cầu, trong khoảng -86°C đến -46°C.

Sử dụng gas lạnh và công nghệ làm lạnh ghép tầng, tủ lạnh -86°C tại VNVC có hệ thống cảnh báo qua GSM và chức năng điều khiển thiết bị từ xa. Tất cả kho lạnh và kho lạnh âm sâu trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ bao gồm giám sát tại chỗ và giám sát từ xa qua hệ thống phần mềm và hệ thống cảnh báo đa dạng, gồm cảnh báo tại chỗ bằng tín hiệu còi và đèn, cảnh báo từ xa qua tin nhắn SMS và email đến những người có trách nhiệm như thủ kho, quản lý kho, quản lý chất lượng, bảo trì… Các kho đều được chuẩn bị phương án điện dự phòng nhằm bảo đảm chất lượng vắc xin cao nhất.

VNVC đã sẵn sàng phục vụ hàng triệu khách hàng khi vắc xin Covid-19 về Việt Nam

VNVC sẵn sàng các điều kiện nhập vắc xin Covid-19 cần bảo quản âm sâu

Ngoài kho lạnh âm sâu và dây chuyền bảo quản, vận chuyển chuyên dụng, VNVC còn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất về nhân lực vận hành và quy trình đảm bảo chất lượng vận hành dây chuyền lạnh âm sâu được xây dựng nghiêm ngặt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu đặc thù của lĩnh vực này.

Với mạng lưới 49 trung tâm tiêm chủng vắc xin trên toàn quốc, mỗi trung tâm trang bị một kho vắc xin riêng, VNVC hiện đang sở hữu hệ thống 49 kho vắc lẻ và 2 kho tổng chuyên dụng bảo quản vắc xin ở nhiệt độ 2-80C, các kho tiền lạnh và 3 kho lạnh bảo quản âm sâu, với tổng diện tích hơn 1.000m2, dung tích hơn 4.000m3, có sức chứa lên tới 170 triệu liều vắc xin tại một thời điểm ở nhiệt độ 2-8 độ C hoặc âm sâu đến -86oC.

Quy trình bảo quản, vận chuyển vắc xin tại VNVC tuân thủ theo đúng GSP (thực hành tốt bảo quản thuốc), GDP (thực hành tốt phân phối thuốc) theo quy định của Bộ Y tế. VNVC sử dụng hệ thống xe lạnh chuyên dụng gồm 06 xe để vận chuyển từ sân bay về các kho tổng và vận chuyển vắc xin liên trung tâm, hệ thống các thùng bảo quản chuyên dụng để vận chuyển vắc xin trong nội bộ trung tâm tiêm chủng. Tất cả các kho lạnh, xe lạnh, thùng vận chuyển, tủ lạnh đều được tiến hành thẩm định, đánh giá điều kiện bảo quản đạt trước khi đưa vào sử dụng.

Nhân lực vận hành và quy trình đảm bảo chất lượng vận hành dây chuyền lạnh âm sâu được xây dựng nghiêm ngặt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu đặc thù của lĩnh vực này.

Hệ thống kho lạnh và dây chuyền lạnh đạt chuẩn chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo chất lượng vắc xin và sự an toàn, hiệu quả cho người sử dụng.

Sở hữu năng lực vượt trội về nhiều mặt, tháng 01/2021, VNVC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới AstraZeneca (Vương quốc Anh) lựa chọn để phân phối Covid-19 Vaccine AstraZeneca với số lượng lớn tại Việt Nam. Dự kiến bắt đầu từ nửa đầu năm 2021, VNVC sẽ đưa về Việt Nam 30 triệu liều Covid-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất. Theo đó, lần đầu tiên người dân Việt Nam sẽ chính thức được tiêm vắc xin Covid-19 với loại vắc xin chất lượng cao đang được sử dụng tại châu Âu, Anh và nhiều quốc gia lớn trên thế giới, nhằm góp phần khống chế đại dịch, từng bước khôi phục nền kinh tế và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh các điều kiện về cơ sở vật chất, VNVC đã đầu tư và đưa vào sử dụng các nền tảng công nghệ đặc biệt, phục vụ riêng cho nhu cầu đăng ký, sắp xếp, điều phối và tiến hành tiêm chủng cho hàng chục triệu khách hàng. Bao gồm: nâng cấp, mở rộng, xây mới các website, mobile app, hệ thống tổng đài điện thoại, tăng cường kênh thông tin truyền thông, tăng cường số lượng và đào tạo chuyên sâu đội ngũ nhân sự.

Hiện, công suất phục vụ của Hệ thống VNVC lên tới 100.000 lượt khách hàng mỗi ngày, sẵn sàng nâng cao công suất phục vụ hàng triệu người dân tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. “VNVC đã sẵn sàng đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất để có thể đáp ứng phục vụ đến 4 triệu liều vắc xin Covid-19 cho mỗi tháng”, ông Bùi Kim Khánh - Giám đốc toàn quốc Hệ thống VNVC cho biết.

