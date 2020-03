Xà phòng hay thuốc sát khuẩn hiệu quả hơn trong phòng chống dịch Covid-19 ?

Quảng cáo

Trong cơn hoảng loạn mang tên coronavirus, người dân New York cuống cuồng tới các nhà thuốc và siêu thị để tìm mua những loại sản phẩm khử trùng. Và cùng với đó là những khuyến cáo của các chuyên gia y tế cộng đồng về tầm quan trọng của việc giữ cho bàn tay của bạn sạch sẽ trong thời gian bùng phát virus, càng khiến cho xà phòng rửa tay và chất khử trùng trở nên “cháy hàng”.Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu những sản phẩm này có thực sự hiệu quả đối với Covid-19 - và công dụng giữa các sản phẩm liệu có sự khác biệt?Trao đổi với tờ The New York Post, bác sĩ Nahid Bhadelia, giám đốc y tế về mầm bệnh đặc biệt tại Trung tâm y tế Boston (Mỹ), cho biết: “Từ những gì chúng ta biết về chủng coronavirus này, nó tương tự như những dịch bệnh trước đó, là SARS và MERS, do đó, không quá khó để có thể tiêu diệt các loại virus này. Xà phòng cùng nước, hoặc chất khử trùng tay có chứa cồn, có thể tiêu diệt loại virus này.”Về khía cạnh hiệu quả nhất, các chuyên gia đồng ý rằng rửa tay nói chung là sự lựa chọn tốt hơn: vì rửa tay có hiệu quả hơn trong việc loại bỏ những loại bụi bẩn “cứng đầu”, những thứ có thể giúp virus bám vào và sinh sống, đồng thời việc rửa tay sẽ giúp tiêu diệt một số mầm bệnh nhất định. Bọt xà phòng cũng có tác dụng bảo vệ trước coronavirus.“Xà phòng cũng sẽ bảo vệ bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm khác, như bệnh cúm và bệnh tiêu chảy”, bác sĩ Nahid Bhadelia cho biết thêm.Theo báo cáo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, bất kỳ loại xà phòng nào cũng đều có tác dụng. Và chưa có một bằng chứng khoa học cụ thể nào khẳng định rằng, xà phòng kháng khuẩn có hiệu quả hơn xà phòng thông thường trong việc ngăn ngừa dịch bệnh.Nhưng trong điều kiện không thuận tiện để tìm chỗ rửa tay với xà phòng và nước, thì nước rửa tay và khăn lau có thể là một công cụ hiệu quả để tiêu diệt vi trùng gây bệnh.Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), những loại nước rửa tay có chứa ít nhất 60% cồn có xu hướng hiệu quả nhất. (Hãy kiểm tra mặt sau của nhãn để tìm các cụm từ như ethyl, ethanol, isopropanol hoặc n-propanol - tất cả những loại này đều có tác dụng tốt.)Một số chất khử trùng tự nhiên được sản xuất từ tinh dầu tự nhiên và cồn 70% cũng đều mang lại hiệu quả.Tuy nhiên, sử dụng các chất sát khuẩn đúng cách cũng là điều quan trọng. Bác sỹ Bhadelia cho biết: “Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại nước rửa tay, hoặc xà phòng mà mình thích, nhưng nếu bạn không rửa tay đúng cách, bạn vẫn có nguy cơ loại bỏ chưa hết virus trên tay.”CDC khuyến nghị hãy làm ướt tay dưới vòi nước chảy (ấm hoặc lạnh) đều được, rồi sau đó xát xà phòng. Rửa kỹ mu bàn tay, kẽ giữa các ngón tay, móng tay. Chà xát ít nhất 20 giây, tráng sạch và sau đó lau khô bằng khăn sạch hoặc để tay tự khô.Cũng theo hướng dẫn của CDC, đối với chất khử trùng tay, tùy theo từng loại sản phẩm sẽ có các hướng dẫn khác nhau. Ngoài việc tuân theo các hướng dẫn đó, hãy đảm bảo tất cả các khu vực trên bàn tay của bạn được xoa thuốc, bao gồm giữa các ngón tay và dưới móng tay và chà xát cho đến khi tay trở nên khô ráo.

H.K

The New York Post