9X nhận danh hiệu 'Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc' tại Nhật Bản là ai?

Quỳnh Anh luôn cố gắng có thật nhiều trải nghiệm trong tuổi thanh xuân.

Trong 3 tháng đầu năm nay, nhiều tin vui đến với Nguyễn Quỳnh Anh, 20 tuổi, Hà Nội, sinh viên năm hai khoa Quan hệ quốc tế, ĐH quốc tế Tokyo (TIU).Đó là danh hiệu "Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc 2017" do TIU trao tặng và giải đặc biệt cho thí sinh có phần ứng xử hay nhất tại cuộc thi Hoa khôi du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (Miss VYSA 2017).- Chúc mừng Quỳnh Anh với giải thưởng "Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc" tại ĐH quốc tế Tokyo. Bạn làm thế nào để có được vinh dự này?- Bằng khen mình mới nhận được là giải thưởng khích lệ của nhà trường trao cho các những trưởng ban có đóng góp tích cực trong hoạt động ngoại khóa ở trường.Mình đã tham gia một số sự kiện tiêu biểu như tổ chức hội chợ quốc tế và sự kiện nấu ăn Việt Nam. Mỗi tuần trong năm chúng mình lập ra nhiều chương trình, trò chơi làm cầu nối văn hóa giữa sinh viên quốc tế (học bằng tiếng Anh) và sinh viên người Nhật tại trường.Sau một năm làm việc không mệt mỏi, bằng khen đối với mình là tiền đề phấn đấu cho tương lai.- Các hoạt động ngoại khóa hẳn chiếm rất nhiều thời gian của Quỳnh Anh. Bạn làm thế nào để cân bằng giữa việc học và hoạt động ngoại khoá?- Sau một năm bận rộn, mình nhận ra rằng kỹ năng quản lý thời gian rất quan trọng. Một ngày chỉ có 24 giờ thôi, vì vậy mình luôn cố sắp xếp để cân bằng sinh hoạt nhất có thể. Đối với mình, cuốn sổ tay viết lịch trình thời khóa biểu rất quan trọng và mình luôn mang theo để phân bổ thời gian hợp lý nhất.Bên cạnh đó, mình sẽ chia nhỏ các đầu việc. Việc nào quan trọng, cần nhiều thời gian hoàn thiện sẽ được ưu tiên và ngược lại. Hiện tại, ngoài lên lớp hàng ngày, mình còn tham gia hội sinh viên của trường, đi làm thêm ở một quán ăn gần nhà. Bởi vậy, mình luôn cố chú ý cân bằng sao cho không bị ảnh hưởng đến kết quả học tập và sức khỏe của bản thân.- Quỳnh Anh học được gì từ việc tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa?- Mỗi hoạt động mình tham gia đều đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Năng động trong công việc không chỉ tạo cho mình những cơ hội quý báu sau này, mà còn là tiền đề, trở thành bài học mình tự rút ra để phát triển bản thân.Chính vì vậy, mình rất mong không chỉ bản thân, mà các bạn trẻ thế hệ mới hãy trải nghiệm nhiều nhất khi còn có cơ hội. Hãy đẩy bản thân ra khỏi "vòng an toàn" và thách thức những giới hạn. Mình tin rằng các bạn sẽ học được vô vàn điều mới mẻ về cuộc sống và khám phá ra những khía cạnh khác của bản thân.- Đầu năm nay, Quỳnh Anh tham gia cuộc thi "Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản" nhằm xây dựng hình tượng cô gái vừa xinh đẹp, vừa có học thức?- Theo mình, một người phụ nữ Việt Nam hiện đại cần giữ được vẻ đẹp truyền thống kết hợp với sự năng động, ham học hỏi và luôn biết yêu thương, trân trọng bản thân và mọi người xung quanh.Với cương vị một du học sinh Việt ở Nhật, mình mong muốn sử dụng tiếng nói, sự tự tin, sức ảnh hưởng và hành động của mình để khẳng định vẻ đẹp hiện đại, nhưng cũng rất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam với bạn bè quốc tế.- Quỳnh Anh giành giải thưởng đặc biệt tại cuộc thi dựa trên hai câu trả lời ứng xử với ban giám khảo. Bạn ấn tượng với câu hỏi nào hơn?- Đêm chung kết Miss VYSA có hai phần thi: Áo dài và ứng xử. Ở phần ứng xử, mình nhận câu hỏi từ BGK và khách mời đặc biệt là phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.Ở câu hỏi thứ hai, mình được hỏi: "Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì? ". Mình suy nghĩ một chút rồi lấy hết can đảm trả lời: "Nếu được cho một điều ước thì có lẽ là em sẽ không ước điều gì cả, bởi em thực sự cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Nhờ những lỗi lầm trong quá khứ và cuộc sống không hoàn hảo, em mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa.Nếu như cho em một điều ước miễn phí thì có lẽ em sẽ không trân trọng nó như những gì em phải cố gắng hết sức để đạt được cho cuộc sống em ở hiện tại".Hai câu hỏi khá hóc búa, nhưng mình thấy vui vì mình đã có cơ hội thể hiện bản thân để chinh phục BGK. Giải thưởng của mình không chỉ là cặp vé máy bay hai chiều giữa Việt Nam - Nhật Bản, mà còn là những trải nghiệm đáng quý trong tuổi thanh xuân để mai sau nhìn lại.