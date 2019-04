Bà mẹ Mỹ trúng độc đắc nhờ tính nhầm tuổi của con

Chị Antoinette Ousley, sống ở thành phố Inkster, bang Michigan, Mỹ là một trong số hai người may mắn trúng giải độc đắc với tổng giá trị 156.090 đôla quay thưởng hôm 15/4 của số xổ Michigan. Bà mẹ hai con được nhận một nửa tổng giải thưởng (78.000 USD - khoảng 2 tỷ đồng).



"Tôi đang ăn tối bỗng nhớ ra phải đi so kết quả xổ số đã quay thưởng từ hôm trước. Khi nhìn vào dãy số trên điện thoại, tôi quá vui vì 5 con số trên vé của tôi trùng khớp hoàn toàn", Ousley chia sẻ với các nhân viên của công ty xổ số Michigan. Sau khi bình tĩnh trở lại, chị phát hiện ra may mắn nhờ mắc một sai lầm buồn cười: "Tôi thường dùng ngày sinh và tuổi của con để mua vé số. Một trong hai đứa vừa mới tổ chức sinh nhật và tôi quên không đổi số 19 thành 20. Nhưng cũng vì thế mà tôi trúng giải".



Antoinette cho biết sẽ dùng số tiền thưởng để mua một căn nhà mới cho mình.

Theo VnExpress