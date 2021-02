Báo Mỹ ca ngợi cách Việt Nam chống dịch, vì sao?

Quảng cáo

Nhưng một bài báo của Business Insider nói Việt Nam chưa được ca ngợi như các nước thành công khác dù làm rất tốt trong việc chống lại COVID-19.

Theo tờ báo Mỹ, ngay từ tháng 1/2020, Việt Nam đã tiến hành đánh giá rủi ro ban đầu, ngay sau khi một chùm ca “viêm phổi nặng” được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Guy Thwaites, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm làm việc tại một trong những bệnh viện chính được chính phủ Việt Nam chỉ định để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, nói với Business Insider rằng chính phủ đã phản ứng “rất nhanh chóng và mạnh mẽ.”

“Các trường học đã bị đóng cửa và các chuyến bay quốc tế đến bị hạn chế”, bác sỹ Thwaites nói. “Chính phủ đã làm tất cả những việc đơn giản một cách nhanh chóng”.

Ông Kamal Malhotra, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nói thành công của quốc gia này trong việc xử lý đại dịch có được nhờ 3 yếu tố: truy vết liên hệ, xét nghiệm quy mô chiến lược và thông điệp rõ ràng.

Thay vì xét nghiệm tất cả mọi người, Việt Nam xét nghiệm những người được xác định có liên quan. Biên giới bị đóng cửa và mọi người nhập cảnh đều được cách ly trong các cơ sở của chính phủ, miễn phí.

Phóng viên Kate Taylor của Business Insider đã có mặt tại Việt Nam vào tháng 2 năm ngoái khi số ca nhiễm bệnh trong nước chưa đến 20. Taylor nói cô thấy Việt Nam chú trọng đến các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang, phát hiện sớm các triệu chứng của virus và kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Trong một bài báo cho Liên Hợp Quốc, ông Malhotra viết rằng Việt Nam đã thông báo về đợt cách ly một xã kéo dài 3 tuần vào tháng 2/2020. Việt Nam đã đóng cửa biên giới và đình chỉ các chuyến bay từ Trung Quốc đại lục, Anh, châu Âu và phần còn lại của thế giới ngay sau đó.

Ông Malhotra viết: Khi các trường hợp nhiễm bệnh xuất hiện, các khu vực có nhiễm trùng sẽ được phong tỏa cục bộ, không ai có thể ra vào.

Thay vì phong tỏa toàn bộ đất nước, thủ tướng Việt Nam đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên khắp đất nước trong hai tuần vào tháng Tư.

Đến đầu tháng 5, phần lớn người dân Việt Nam đã có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.

“Chính phủ đã áp dụng một cách tiếp cận không khoan nhượng để loại bỏ virus”, bác sỹ Thwaites nói. “Các biện pháp cơ bản đã được thực hiện, dù không dễ dàng. Nhưng khi người dân tin tưởng vào chính phủ, người dân sẽ làm theo những gì chính phủ nói”.

Vì sao Việt Nam thành công?

Việt Nam có nguy cơ trở thành một điểm nóng dịch bệnh vì vị trí và dân số. “Nhưng bằng cách sử dụng mô hình chi phí thấp và thực hiện các biện pháp an toàn cơ bản (rửa tay và đeo khẩu trang), họ đã có thể ngăn chặn sự lây lan của virus trong vòng vài tháng sau đại dịch”, Business Insider viết.

Không có quốc gia nào có diện tích hoặc quy mô dân số tương tự có thể khống chế dịch được như Việt Nam (đến nay mới chỉ có hơn 2.000 ca-PV). Với dân số 102 triệu người, Ai Cập đã ghi nhận hơn 176.000 trường hợp nhiễm coronavirus, theo đại học John Hopkins. Cộng hòa Dân chủ Congo - nằm giữa lục địa châu Phi với dân số 89 triệu người - đã ghi nhận hơn 24.000 trường hợp mắc bệnh.

Mặc dù có chung đường biên giới với Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh, nhưng câu chuyện thành công của Việt Nam là một điều đáng kể.

Theo ông Malhotra, Việt Nam có phản ứng chống dịch tốt hơn New Zealand. Ông nói: “Thật vô lý khi so sánh các quốc gia với New Zealand. Chúng tôi có những thách thức lớn hơn nhiều”.

Ông Malhotra cho rằng có sự bất công đối với thành công của Việt Nam vì đây là nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. “Có nhiều người hoài nghi rằng chính phủ không chia sẻ dữ liệu nhưng điều đó không đúng. Dữ liệu được ghi lại theo thời gian thực và không có sự ép buộc nào trong các biện pháp được thực hiện ở đây”, chuyên gia Malhotra nói.

