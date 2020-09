Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng

Quảng cáo

Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức chiều ngày 25/9, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án Mỹ “lại gây sự sau khi đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston”. Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, “các cơ quan và nhân viên ngoại giao, lãnh sự Trung Quốc tại Mỹ luôn tuân thủ các công ước ngoại giao liên quan”, đồng thời nói “Trung Quốc sẽ có phản ứng cần thiết tùy theo diễn biến của tình hình”. Ông Uông cũng chỉ ra rằng những cáo buộc liên quan của Mỹ là hoàn toàn bịa đặt. Cái gọi là bản cáo trạng của phía Mỹ chứa đầy những từ phỏng đoán như “dường như” và “có thể”, hoàn toàn là nhằm gán tội. Mưu đồ cố tình bôi đen nhằm làm mất uy tín của các cơ quan và nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ sẽ không thành công.

Trước đó, chiều ngày 24/9, Ông Uông Văn Bân đã phê phán “một số chính trị gia Mỹ bị mắc chứng điên cuồng chống Trung Quốc” và cáo buộc phát biểu của ông Mike Pompeo là “phớt lờ sự thật và dối trá”; nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối và kêu gọi hãy từ bỏ tư duy chiến tranh Lạnh và thiên kiến ý thức hệ, tôn trọng sự thật, chấm dứt nhào nặn các luận điệu hoang đường về Trung Quốc, ngừng việc gây nhiễu phá hoại sự trao đổi và hợp tác bình thường Trung-Mỹ”.

Cùng ngày 25/9, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York cũng ra tuyên bố nói: “Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và các hiệp ước song phương liên quan giữa Trung Quốc và Mỹ, từ trước đến nay luôn thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa Trung Quốc và Mỹ; về cơ bản không hề tồn tại cái gọi là “hoạt động gián điệp”. Các cáo buộc liên quan của Mỹ hoàn toàn là bịa đặt và vu khống”.

Những phản ứng này của Trung Quốc nhằm đáp lại việc ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông Mỹ New York Post đã nói: “Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York đang được Trung Quốc sử dụng làm trung tâm chủ yếu cho các hoạt động gián điệp ở Mỹ. Họ đang tiến hành một số hoạt động vượt quá ranh giới của các hoạt động ngoại giao thông thường, giống như những gì mà các gián điệp vẫn làm hơn”.

Ông Mike Pompeo đã đưa ra nhận định trên khi bình luận về vụ một cảnh sát New York người gốc Tây Tạng bị bắt và bị khởi tố hôm 21/9 với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết, Baimadajie Angwang, sinh ra ở Tây Tạng, bị cáo buộc mật báo cho Trung Quốc về các hoạt động của công dân Trung Quốc và theo dõi các nguồn tin tình báo tiềm năng trong cộng đồng người Tây Tạng ở New York. Được nhập quốc tịch Mỹ, Angwang làm việc tại Phòng Các vấn đề Cộng đồng của NYPD. Nếu bị kết tội, Angwang sẽ phải đối mặt với mức án 55 năm tù. Theo các công tố viên, Angwang được cho là có liên hệ với hai quan chức của Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York.

Ông Mike Pompeo còn nói, các hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở New York có thể mở rộng đến các nhà ngoại giao Trung Quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở khu Manhattan. Ông nói, “chính phủ Donald Trump rất chú ý đến số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc làm việc tại Mỹ”. Ngoài ra, trong bài phát biểu của mình tại bang Wisconsin vào hôm thứ Tư (23/9), Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cảnh báo các chính trị gia Mỹ ở tất cả các cấp cần hết sức cảnh giác với việc các nhà ngoại giao Trung Quốc lôi kéo họ tham gia vào các hoạt động tuyên truyền và gián điệp của Bắc Kinh.

Hiện nay, ngoài đại sứ quán ở Washington, Trung Quốc còn có các lãnh sự quán đặt tại các thành phố San Francisco, Los Angeles, New York và Chicago. Trung Quốc trước đây cũng có một lãnh sự quán ở thành phố Houston, nhưng chính phủ Mỹ cho rằng lãnh sự quán này là một “trung tâm gián điệp” nên đã đóng cửa vào cuối tháng 7 năm nay. Trung Quốc cũng đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô để trả đũa. Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay rất căng thẳng và đã xuống đến mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979.

Trang tin Nhà quan sát của Trung Quốc ngày 25/9 cũng đăng bài về vấn đề này, viết: “Điều đáng chú ý là trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ New York Post ngày 23/9, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nhắc lại việc đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Ông ta tiếp tục nêu lý do Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston là bởi các nhân viên ở đây ăn cắp kết quả nghiên cứu vaccine chống virus corona chủng mới của Mỹ”.

Cảnh sát Mỹ gốc Tây Tạng Angwang bị bắt và truy tố vì hoạt động gián điệp cho Trung Quốc

Theo báo này, New York Post cũng đề cập rằng gần đây các chính trị gia Mỹ do ông Mike Pompeo đứng đầu “tiếp tục tuyên truyền, cường điệu chuyện lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ tham gia và phát triển ‘hoạt động gián điệp’, thậm chí còn gọi các lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco và New York là “cái nôi của hoạt động gián điệp”, vu khống các nhà ngoại giao Trung Quốc “ăn cắp bí mật thương mại và các thông tin quan trọng khác của Mỹ”. Cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng “úp mở”, cho rằng “chính phủ Trung Quốc đang sử dụng lãnh sự quán làm căn cứ tại Mỹ và tiến hành các hoạt động tuyên truyền nhằm vào các quan chức và tổ chức chính quyền Mỹ các cấp”.

Thu Thủy (tổng hợp)