Chiến tranh thương mại: Mỹ-Trung khó đạt thỏa thuận

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, ông Trump nói “rất có thể” ông sẽ không chấp nhận một đề nghị từ phía chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để phía Mỹ đình lại kế hoạch đánh thuế đối với hơn 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc với thuế suất 25% bắt đầu từ tháng giêng năm tới.

Ông chủ Nhà Trắng nói ông cũng để ngỏ khả năng áp thuế đợt thứ ba đối với hàng hóa Trung Quốc nếu hai nhà lãnh đạo không đi đến được một thỏa thuận chấm dứt căng thẳng thương mại khi họ gặp nhau tại Buenos Aires, Argentina, bên lề G-20.

“Nếu chúng tôi không đi đến được một thỏa thuận, tôi sẽ quyết định kích hoạt chương trình thuế đối với 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đợt tiếp theo”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn và cho biết thêm, các mức thuế suất cho đợt áp thuế mới có thể là 10 hoặc 25%.

Mỹ nói lựa chọn duy nhất đối với Trung Quốc là mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ (Economist)

Tổng thống Mỹ nói lần này có thể áp thuế cả với các sản phẩm của hãng Apple nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm các loại điện thoại iPhone, iPad hay máy tính Macbook. Thông tin này ngay lập tức làm sụt giá cổ phiếu Apple.

Các đợt áp thuế từ chính quyền Trump đã khiến cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, những đối tượng chịu thuế nhập khẩu, nhiều lần lên tiếng phàn nàn. Đã xuất hiện tâm lý e ngại về những đợt lạm phát mới, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã lên kế hoạch tăng lãi suất trong tháng 11 này.

Nhiều công ty, bao gồm cả nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ là Walmart, đã cảnh báo rằng giá nhiều loại hàng gia dụng hằng ngày như dầu gội, bột giặt, các loại giấy vệ sinh, ví dụ tã giấy, sẽ tăng giá, theo tường thuật của CNN.

Trong một hai tuần trước hội nghị G-20, các trợ lý của ông Trump liên tục cảnh báo các nhà thương thuyết Trung Quốc rằng những lời đe dọa của ông Trump nhiều khả năng sẽ được thực thi.

Hồi đầu tháng 11, phó tổng thống Mike Pence nói ông Trump không vội chấm dứt cuộc chiến thương mại và sẵn sàng đánh thuế gấp đôi số hàng hóa Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD đã bị áp thuế. “Mỹ sẽ không thay đổi chiến lược thuế nếu Trung Quốc không thay đổi”, ông Pence nói tại hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Papua New Guinea.

Về phần mình, đại diện Trung Quốc cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới có nguy cơ phân mảnh và đặt vấn đề liệu Mỹ có chịu đựng được một cuộc khủng hoảng tài chính nữa không.

Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải gợi lại hình ảnh về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra năm 2008, cũng trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Wall Street Journal hôm đ?u tu?n.

?M?c d? t?nh h?nh kinh t? hi?n t?i c?a M? l? t?t, ng??i ta kh?ng th? lo?i b? kh? n?ng c?a, t?i kh?ng mu?n d?ng t? ?kh?ng ho?ng?- m?t t?nh hu?ng t??ng t? nh?ng g? ?? x?y ra 10 n?m tr??c, ?ng Th?i n?i.

?Nh?ng v?i nh?ng ho?n c?nh hi?n t?i, li?u c?c anh c? cho r?ng ng??i ta v?n s?n s?ng v? c?i m? nh? h?i n?m 2008 ?? h?p t?c qu?c t? v? ch?nh s?ch ti?n t?, c?ng ??a ra c?c bi?n ph?p k?ch th?ch sau kh?ng ho?ng? T?i kh?ng ch?c v? ?i?u ???.

Trong khi th? gi?i ?ang ch? ??i m?t ?hi?p ??nh ??nh chi?n? ? h?i ngh? G-20, m?t s? nh? ph?n t?ch cho r?ng kh? c? kh? n?ng v? m?t th?a thu?n c? th? khi c? hai b?n ??u b? t?c ? nh?ng v?n ?? c?t y?u, v? d? nh? m? c?a th? tr??ng c?a m?nh cho ??i ph??ng v? chuy?n b?o v? quy?n s? h?u tr? tu?.

?Th?a thu?n duy nh?t c? th? th?c s? ch?p nh?n ???c ??i v?i t?i, n?u kh?ng ch?ng ta s? ph?i l?m g? ?? ?? ch?ng l?i vi?c ??nh c?p quy?n s? h?u tr? tu?, l? Trung Qu?c ph?i m? c?a cho c?nh tranh t? M??, ?ng Trump n?i v?i ầu tuần.

“Mặc dù tình hình kinh tế hiện tại của Mỹ là tốt, người ta không thể loại bỏ khả năng của, tôi không muốn dùng từ “khủng hoảng”- một tình huống tương tự những gì đã xảy ra 10 năm trước, ông Thôi nói.

“Nhưng với những hoàn cảnh hiện tại, liệu các anh có cho rằng người ta vẫn sẵn sàng và cởi mở như hồi năm 2008 để hợp tác quốc tế về chính sách tiền tệ, cùng đưa ra các biện pháp kích thích sau khủng hoảng? Tôi không chắc về điều đó”.

Trong khi thế giới đang chờ đợi một “hiệp định đình chiến” ở hội nghị G-20, một số nhà phân tích cho rằng khó có khả năng về một thỏa thuận cụ thể khi cả hai bên đều bế tắc ở những vấn đề cốt yếu, ví dụ như mở cửa thị trường của mình cho đối phương và chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

“Thỏa thuận duy nhất có thể thực sự chấp nhận được đối với tôi, nếu không chúng ta sẽ phải làm gì đó để chống lại việc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, là Trung Quốc phải mở cửa cho cạnh tranh từ Mỹ”, ông Trump nói với Wall Street Journal.

“Họ phải mở cửa Trung Quốc cho Mỹ. Nếu không, tôi không thấy có thỏa thuận nào cả”.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua bày tỏ sự bi quan về khả năng Mỹ và Trung Quốc giải quyết được tranh chấp thương mại tại hội nghị G-20. “Tôi đã hy vọng về một điều kỳ diệu tại hội nghị G-20, nhưng tôi cảm thấy điều đó sẽ không diễn ra”, ông Widodo nói, theo tường thuật của Reuters. Washington và Bắc Kinh đều tỏ ra cứng rắn tại hội nghị APEC. Theo lời tổng thống Widodo, Indonesia đã cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Trung Quốc nhưng “hai gã khổng lồ” cuối cùng vẫn không đạt được đồng thuận. “Đây là lần đầu tiên trong suốt 29 năm APEC không ra được thông cáo chung”, ông Widodo nói với các doanh nhân tại Jakarta. “Sự kiện tại APEC lần này cho thấy chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc rất có thể sẽ kéo dài”, ông nói.

Anh Minh