Chính phủ Áo tan vỡ vì bê bối liên quan đến tài phiệt Nga?

Trong đoạn phim bị ghi hình bí mật đó, Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache thuộc đảng Tự do hứa hẹn dành các hợp đồng chính phủ cho một phụ nữ xưng là cháu gái một tài phiệt Nga.



“Sau video hôm qua, thế là quá đủ”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Sebastian Kurz nói trước các phóng viên tại thủ đô Vienna. Ông nói rằng ông đã đề nghị tổng thống tổ chức cuộc bầu cử mới “càng sớm càng tốt”.

Video này là bê bối tồi tệ nhất trong hàng loạt sai lầm dẫn đến đổ vỡ của chính phủ liên minh Áo. Nó làm dấy lên lo ngại về khả năng đảng Tự do muốn làm suy yếu nền dân chủ và môi trường báo chí tự do ở nước này. Trong nhiều tuần qua, các đảng đối lập kêu gọi Thủ tướng Kurz kết thúc liên minh gây tranh cãi với đảng Tự do vì mối liên hệ của đảng này với Nga.

Vụ bê bối xảy ra vào một thời điểm chính trị quan trọng của Liên minh châu Âu. Trên khắp châu lục, các lãnh đạo cực hữu và dân túy đang hoạt động tích cực trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và dường như đang có cơ hội đóng vai trò lớn hơn trong cơ quan này.

Theo báo New York Times, Áo đang ở trung tâm của cuộc đấu lý tưởng giữa một bên là các nhà “dân chủ tự do phương Tây” với một bên là các lực lượng ủng hộ tổng thống Nga Vladimir Putin, một cựu điệp viên KGB từng có thời gian làm việc ở Đông Đức và sang Áo để trượt tuyết.



Nhiều cơ quan tình báo nước ngoài đã dừng chia sẻ thông tin nhạy cảm với Áo vì lo những thông tin đó sẽ được chuyển cho Nga. Các nhà ngoại giao phương Tây nhiều tháng qua bày tỏ sự dè dặt trong chia sẻ thông tin tình báo với Áo vì đảng cựu hữu thống trị ngành tình báo nước này. Từ buổi bình minh của chiến tranh Lạnh, Áo là một nước trung lập, không phải thành viên của NATO.

Đảng Tự do của Áo có quan hệ từ lâu với nước Nga và có thoả thuận hợp tác chính thức với đảng Nước Nga thống nhất của ông Putin. Nhưng nếu không có đảng Tự do, đảng Nhân dân Áo của ông Kurz không giành được đa số trong quốc hội.



Cuộc gặp bí mật bị lộ

Cuộc gặp của ông Strache bị ghi hình trong một biệt thự trên đảo Ibiza của Tây Ban Nha 3 tháng trước cuộc bầu cử Áo năm 2017 mà ông Kurz dẫn dắt đảng của mình giành chiến thắng. Trong đoạn phim, ông Strache thể hiện sẵn sàng giúp phía Nga giành được các hợp đồng chính phủ để đổi lấy quyên góp cho đảng của ông.

Ông Strache không biết cuộc gặp đó bị ghi hình. Hai báo của Đức là Der Spiegel và Suddeutsche Zeitung đã có được đoạn phim này và công bố cuối tuần qua. Chưa rõ động cơ của việc ghi hình và công bố đoạn phim này là gì. Báo Der Spiegel không cho biết họ có đoạn phim bằng cách nào, nhưng nói rằng họ biết danh tính nguồn cung cấp.

Điều thể hiện rõ ràng trong đoạn phim là đại diện đảng Tự do rất sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Nga, ngay cả trong trường hợp cuộc gặp đó bị dàn dựng.

Trong đoạn phim, ông Strache và một quan chức nói tiếng Nga của đảng Tự do hút thuốc và uống rượu khi đang nói chuyện với một phụ nữ xưng là cháu gái một tài phiệt Nga. Khi cô này đề nghị hỗ trợ đảng Tự do và đầu tư 250 triệu euro vào Áo, ông Strache đề xuất giúp cô giành các hợp đồng làm đường ở Áo.



Tổng thống Áo kêu gọi bầu cử quốc hội vào tháng 9 Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen hôm qua kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội vào đầu tháng 9, sau cuộc gặp với thủ tướng Áo Sebastian Kurz, theo tờ Sputnik (Nga).

Trước đó cùng ngày, ông Kurz nói tổ chức bầu cử nay là “điều cần thiết, không phải điều mong muốn”, sau khi ông đề nghị tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt sau vụ bê bối video.

Nhận xét của thủ tướng Kurz được đưa ra sau khi báo chí Áo hôm thứ Bảy trích lời ông nói ông không có ý định duy trì liên minh với đảng Tự do sau bê bối video liên quan đến phó thủ tướng đồng thời là lãnh đạo của đảng Tự do, Heinz-Christian Strache. Anh Minh

Bình Giang