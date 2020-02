Covid-19 dọa Trump

Quảng cáo

Không ngẫu nhiên khi toàn phe Dân chủ lợi dụng cúm để tấn công tỷ phú Donald Trump. Tại cuộc tranh luận trên truyền hình 25/2, ứng viên tổng thống hàng đầu Bernie Sanders mỉa mai đất nước đang được điều hành bởi “một nhà khoa học vĩ đại” với một chính sách tài chính tệ hại.



Ấm ức liệt kê lúc này là ngân sách cho y tế dự phòng. Mở đầu nhiệm kỳ 2017-2020, tổng thống đề xuất cắt 1,2 tỷ USD dành cho Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), chiếm gần 1/5 ngân sách y tế quốc gia. Mới rồi, 11/2, lại đề nghị giảm 1,3 tỷ USD cho CDC năm tới. Nhiều bộ phận dự phòng khác cũng vạ lây như Viện Y học Quốc gia, Medicare, hay Medicaid.

Giữa lúc Trump bình thản, các ghi nhận chuyên môn tiếp tục xấu. Trong số 60 người ở Mỹ dương tính Covid-19, đến 28/2, lại phát hiện ca thứ hai cũng tại California không tiếp xúc nguồn lây từ ngoài. Điều này đồng nghĩa virus có thể đã vượt hàng rào kiểm dịch truyền thống và đang lang thang trong cộng đồng. Chỉ số chứng khoán trọng yếu Dow Jones rơi vào tuần tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008. Mark Zendi, trưởng kinh tế gia ở Moody’s Analytics, nâng nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ nửa đầu năm 2020 từ 20% lên 40%. Còn Matt Stoller, tác giả “Goliath: The 100 Year War Between Monopoly Power and Democracy” (Người khổng lồ: Cuộc chiến trăm năm giữa cực quyền và dân chủ) xuất bản 2019, coi Covid-19 đánh dấu kết thúc kỷ nguyên chính trị kiểu cũ.

Covid-19 đã gây bất ngờ cho tất thảy, gồm cả thực thể theo dõi sức khỏe toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cứ lần lữa mãi, không chịu tuyên bố đại dịch với lý do lo bất ổn. Nay thì họ cảnh báo xanh rờn thế giới đang ở “thời điểm quyết định”. Tính từ ca đầu tiên ở TQ đầu tháng 12/2019, nó đã xâm nhập 56 nước, làm 83.000 ca nhiễm và hơn 2.900 người chết.

Thực ra tổng tư lệnh quân đội Mỹ không thể không bồn chồn. Trước đó, suốt 36 tiếng chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên, ông lệnh cập nhật liên tục không gì khác ngoài diễn biến Covid-19. Cũng phải thừa nhận chính quyền đã kiên quyết cách ly với nguồn lây TQ ngay từ đầu dù nhận không ít chỉ trích. Nếu cuối tháng 4 cúm thoái lui như tiên đoán của tổng thống Trump và của các nhà khoa học TQ, cơ hội cho ông may ra còn.

Hoàng Quốc Dũng