Đàm phán hòa bình Yemen sẽ được tổ chức ở Thụy Điển

Trong cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Yemen, Griffiths nói rằng, các bên liên quan đang “giải quyết các vấn đề trù bị” của cuộc hòa đàm. Liên quân các nước do Saudi Arabia đứng đầu sẽ đảm bảo an ninh theo đề nghị của Liên Hợp Quốc. Liên quân cũng đã đồng ý với Oman sẽ đưa một số binh sỹ bị thương ra khỏi thủ đô Sana’a của Yemen để điều trị.

Vòng đàm phán hòa bình mới đây nhất do LHQ chủ trì ngày 8/9 không đạt kết quả do Houthi từ chối đến Geneva (Thụy Sĩ) tham gia với lý do LHQ không đảm bảo được việc phái đoàn của Houthi an toàn trở về thủ đô Sana’a và các thương binh của họ không được quá cảnh qua Oman đến Châu Âu điều trị.

Cùng ngày, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Mark Lokke thông báo rằng Yemen đang đối diện với khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất toàn cầu, song tình hình an ninh ở đây đang cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Ông kêu gọi ngừng bắn xung quanh khu vực các trụ sở cứu trợ và hy vọng rằng các hoạt động cứu trợ được tiến hành thuận lợi.

Dưới sự lãnh đạo của LHQ, vòng đàm phán hòa bình lần trước giữa chính phủ Yemen và Houthi được tổ chức tại Kuwait vào tháng 4/2016. Cuộc hòa đàm kéo dài hơn 3 tháng nhưng không đạt được tiến triển thực chất nào.

Năm 2014, Houthi đã chiếm được thủ đô Sana’a, sau đó chiếm đóng miền Nam buộc tổng thống Yemen Hadi phải sang Saudi Arabia tị nạn.

Tháng 3/2015, 9 nước Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu thành lập liên minh quân sự các nước Ả rập can thiệp quân sự vào Yemen. Năm 2016 liên quân các nước Ả rập đã đẩy chiến tuyến từ miền Nam tới Hana’a-Heidada, hình thành thế đối đầu giữa hai phe cho đến nay.

Đỗ Trọng Phương

Tân hoa xã