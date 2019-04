Đầu sỏ IS đột nhiên xuất hiện sau nhiều năm 'mai danh ẩn tích'

Đối tượng bị truy lùng gắt gao nhất thế giới được trông thấy lần cuối cùng ở Mosul năm 2014 để tuyên bố khai sinh “vương quốc Hồi giáo” của IS trên một vùng rộng lớn ở Iraq và Syria.

Trong đoạn phim do hãng tin Al-Furqan của IS vừa tung ra, đối tượng xuất hiện trong đó tự xưng là Abu Bakr al-Baghdadi, nói về trận chiến kéo dài nhiều tháng trời và kết thúc vào tháng 3 vừa qua ở thành luỹ cuối cùng của IS ở Baghouz.

“Trận chiến vì Baghouz đã qua”, Baghdadi nói khi ngồi khoanh chân trên một tấm nệm và đứng cạnh là 3 người đàn ông có khuôn mặt bị che mờ.

Baghdadi nói về hàng loạt thất bại của IS, trong đó có chiến địa ở cố đô Mosul của Iraq và Sirte ở Libya, nhưng khẳng định lực lượng của chúng chưa “đầu hàng” ở những nơi đó.

Trong một phần video mà Baghdadi không xuất hiện, giọng ông ta nói về loạt đánh bom vào lễ Phục sinh hôm 21/4 ở Sri Lanka, khiến 253 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương, là để “báo thù cho những người anh em ở Baghouz”.

Baghdadi nói rằng các chiến dịch của IS chống lại phương Tây là một phần của “trận đánh lâu dài”, và IS sẽ tiếp tục “trả thù” cho những thành viên đã bị giết. “Sẽ còn nhiều thứ nữa sau trận đánh này”, hắn nói.

Đang treo giải 25 triệu USD cho cái đầu của Baghdadi, Mỹ cho biết họ đang đánh giá tính chính xác của video, nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục tiêu diệt tổ chức khủng bố này.

Liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ “bảo đảm sự chiến bại bền vững cho những kẻ khủng bố đó và rằng bất kỳ tên đầu sỏ nào cũng phải đối diện với công lý”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Ngay cả khi Baghdadi vẫn còn sống thì IS đã bị đánh bại, phát ngôn viên tuyen bố.

Sinh năm 1971, Baghdadi có xuất thân bình thường từ Samarra, miền bắc Baghdad, và chọn học ngành tôn giáo.

Sau khi lực lượng do Mỹ đứng đầu xâm lược IS năm 2003, Baghdadi bị bắt ở Trại Bucca của Mỹ. Sau đó, người đàn ông này vươn lên thành nhân vật cầm đầu một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda rồi cuối cùng tự mình lãnh đạo, mở rộng địa bàn sang Syria khi quốc gia này đang có chiến tranh vào năm 2013.

Trong năm sau đó, Baghdadi tự xưng là “quốc vương” trên vùng lãnh thổ do IS chiếm đóng ở khu vực đền Al-Nuri ở Mosul.

Trong nhiều năm sau, Baghdadi sống ẩn mình nên thường được gọi là “Con ma”, vì thỉnh thoảng lại xuất hiện những tin tức mâu thuẫn nhau về việc hắn bị giết hoặc bị thương khi lãnh thổ IS chiếm đóng bị thu hẹp.

Ghi âm cuối cùng của đối tượng này để cổ vũ những kẻ ủng hộ được đưa ra vào tháng 8 năm ngoái, 8 tháng sau khi Iraq tuyên bố đã đánh bại IS và Lực lượng dân chủ Syria do Mỹ thắng thế ở Syria.

Một số tay súng chạy khỏi Baghouz trong những ngày suy tàn của “vương quốc Hồi giáo” tuyên bố rằng chúng đã nhận được lệnh từ Baghdadi, nhưng Lực lượng dân chủ Syria nói vào thời điểm đó rằng họ không tin kẻ đầu sỏ này vẫn ở Syria.

Bình Giang

Theo AP