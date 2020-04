Hiệp hội y khoa thế giới chỉ trích WHO tham gia ‘trò chơi chính trị’

Quảng cáo

“Đại dịch COVID-19 đã cho thấy hậu quả khủng khiếp do những sai lầm và tổn thất đối với y tế toàn cầu khi ngăn cản Đài Loan tham gia một cách hiệu quả và không bị hạn chế vào Tổ chức Y tế thế giới”, Hiệp hội y khoa thế giới (WMA) viết trong bức thư với những ngôn từ quyết liệt để gửi tới Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích WHO quản lý sai lầm và che đậy tình trạng lây lan của virus corona nên đã quyết định dừng góp tiền cho tổ chức này.



Dù việc ông Trump quyết định dừng đóng góp cho WHO vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ các nước, nhưng WHO cũng đối mặt với hàng loạt chê trách trong cách quản lý dịch bệnh hiện nay, như hướng dẫn ban đầu mà tổ chức này đưa ra nói rằng chỉ những người không khoẻ mới phải đeo khẩu trang để ngăn phát tán bệnh cho người khác. WHO sau đó đã thay đổi hướng dẫn.



Đài Loan (Trung Quốc) cáo buộc WHO phớt lờ email cảnh báo của họ từ ngày 31/3 để nêu khả năng virus corona lây từ người sang người. Đài Bắc nói rằng những nỗ lực của họ nhằm cảnh báo sớm về khả năng virus gây đại dịch COVID-19 từ người sang người đã bị WHO bác bỏ.



Đến ngày 20/1, Trung Quốc xác nhận virus corona gây từ người sang người. Thừa nhận này được đưa ra sau khi WHO gợi ý rằng có khả virus corona lây từ người sang người ở mức độ “hạn chế”.



Đài Loan không phải một thành viên của WHO. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của họ nên đảo này không có quyền trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế. Tuy vậy Đài Bắc vẫn cho rằng WHO đã khiến thế giới mất cơ hội biết sớm thông tin quan trọng để chống dịch bệnh ngay từ giai đoạn đầu.

Ông Trump nói rằng WHO đã thất bại trong “thu thập, đánh giá và chia sẻ thông tin theo cách kịp thời và minh bạch”.



Dù chia sẻ quan điểm của ông Trump rằng WHO sai lầm trong xử lý thông tin từ Đài Loan, WMA cũng chỉ trích ông Trump ngừng đóng góp tiền cho tổ chức này.



Nhiều nước cùng phe Mỹ đã bảy tỏ thất vọng trước quyết định của ông Trump, nhưng một số người cũng cho rằng WHO cần thay đổi.



Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nói rằng cần điều tra tổ chức này sau khi đại dịch qua đi. Thủ tướng Úc Scott Morrison chất vấn sự lưỡng lự của WHO trong việc yêu cầu Trung Quốc đóng cửa các khu chợ bán động vật hoang dã. Ngoại trưởng Úc Marise Payne thúc giục cần có một cuộc điều tra độc lập toàn cầu để làm sáng tỏ phản ứng ban đầu của Trung Quốc khi dịch bệnh bùng lên ở Vũ Hán và cách xử lý của WHO trong khủng hoảng.

Bình Giang

Theo Straitstimes