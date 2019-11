[HỒ SƠ] 10 bức tranh được tìm kiếm nhiều nhất thế giới

Quảng cáo

CNN đã nghiên cứu, phân tích các bức tranh được tìm kiếm nhiều nhất trong phạm vi toàn cầu trong 5 năm qua, so sánh hàng chục kiệt tác, từ những bức kinh điển như Mona Lisa, The Great Wave off Kanagawa, Salavator Mundi tới nhưng tác tác phẩm hiện đại hơn như Nighthawks, thậm chí bộ tranh “Dogs Playing Poker.

Dựa trên các kết quả đó, CNN ngày 21/11 giới thiệu 10 bức tranh được tìm kiếm nhiều nhất.

1.Mona Lisa

Nghệ sĩ: Leonardo da Vinci (Ý)

Thời điểm sáng tác (ước tính): 1503-1519

Nơi trưng bày: Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp)

Không có gì là ngạc nhiên khi họa phẩm nổi tiếng nhất thế giới chính là bức vẽ người phụ nữ bí ẩn với nụ cười chưa thể giải mã được. Đến nay, vẫn còn một số điều không rõ ràng về tác phẩm nghệ thuật vô giá này.



Người trong bức tranh được cho là Lisa Gherardini – vợ của một thương nhân thành Florence tên là Francesco del Giocondo, nhưng các chuyên gia không thể khẳng định. Bức tranh thực sự thể hiện sự đổi mới sáng tạo trong nghệ thuật – là tranh chân dung Ý đầu tiên tập trung sát vào người mẫu (nửa người, không phải toàn thân), theo Bảo tàng Louvre. Mona Lisa được trưng bày lần đầu tiên ở Bảo tàng Louvre vào năm 1804.

Bạn có biết: Trước thế kỷ 20, các nhà sử học nói rằng, Mona Lisa ít được biết đến bên ngoài giới nghệ thuật. Nhưng vào năm 1911, một cựu nhân viên Bảo tàng Louvre đánh cắp bức tranh và giấu nó trong 2 năm. Vụ việc giúp củng cố chỗ đứng của bức tranh trong văn hóa đại chúng và thúc đẩy hàng triệu người tìm hiểu về nghệ thuật thời Phục hưng.

2.The Last Supper (Bữa tối cuối cùng)

Nghệ sĩ: Leonardo da Vinci (Ý)

Thời điểm sáng tác (ước tính): 1495-1498

Nơi trưng bày: Nhà thờ-tu viện Santa Maria delle Grazie (Milan, Ý)

Leonardo là nghệ sĩ duy nhất có 2 tác phẩm xuất hiện trong danh sách 10 bức tranh được tìm kiếm nhiều nhất thế giới.

Được vẽ trong thời kỳ hình ảnh tôn giáo vẫn là chủ đề chính trong sáng tác nghệ thuật, The Last Supper mô tả lần cuối cùng chúa Jesus ăn cùng các giáo đồ trước khi bị đóng đinh vào thập giá.

Bức tranh thực sự là một bích họa lớn – cao 4,6m, rộng 8,8m.

Bạn có biết: Bích họa nổi tiếng này hai lần suýt bị phá hủy trong thời chiến. Lính của Napoleon dùng bức tường nhà ăn tu viện (nơi tranh được vẽ lên) để tập bắn. Bức tranh cũng bị phơi nắng gió vài năm khi các trận bom trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai phá hủy mái của tu viện Santa Maria delle Grazie ở Milan.

3.The Starry Night (Đêm đầy sao)

Nghệ sĩ: Vincent van Gogh (Hà Lan)



Thời điểm sáng tác: 1889

Nơi trưng bày: Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại (New York, Mỹ)

Bức tranh khá trừu tượng là tác phẩm nổi bật thể hiện sự sáng tạo của danh họa Hà Lan khi sử dụng các nét vẽ dày, đậm. Sắc xanh, vàng và khí trời mơ màng xoáy tròn đã mê hoặc những người yêu nghệ thuật nhiều thập kỷ qua.

Bạn có biết: Van Gogh sống trong một nhà thương điên ở làng Saint-Rémy thuộc miền nam nước Pháp, được điều trị bệnh tâm thần khi ông vẽ The Starry Night. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ phòng Van Gogh đã truyền cảm hứng cho ông tạo ra kiệt tác này.

4.The Scream (Tiếng thét)

Nghệ sĩ: Edvard Munch (Na Uy)

Thời điểm sáng tác: 1893

Nơi trưng bày: Bảo tàng Quốc gia (Oslo, Na Uy – mở cửa năm 2020) và Bảo tàng Munch (Oslo - đến tháng 5/2020)

Trước tiên, The Scream không phải là một tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ. Theo thông tin từ Bảo tàng Anh quốc, có hai bức vẽ bằng sơn, hai bức vẽ bằng phấn màu và một số bản in. Tranh được treo ở Bảo tàng Quốc gia và Bảo tàng Munch. Năm 2012, một trong hai bức vẽ bằng phấn màu được bán đấu giá thành công với mức giá cao ngất – xấp xỉ 120 triệu USD (khoảng 2.760 tỷ đồng).

Giống trường hợp Mona Lisa, vụ đánh cắp hai phiên bản The Scream (năm 1994 và 2004) cũng góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về tác phẩm nghệ thuật này. Cuối cùng, cả hai bức đều được tìm thấy.

Bạn có biết: Nhân vật không giống nam cũng chẳng giống nữ trong bức tranh phong cách Art Nouveau (Tân nghệ thuật) không kêu thét mà là đang cố gắng ngăn cản tiếng thét chói tai từ thiên nhiên. Tranh bắt nguồn từ một cảm hứng thực tế, khi Munch đang đi dạo ở thủ đô Osla lúc hoàng hôn và sắc đỏ lúc đó tràn ngập các giác quan của ông.

5.Guernica

Nghệ sĩ: Pablo Picasso (Tây Ban Nha)

Thời điểm sáng tác: 1937

Nơi trưng bày: Bảo tàng Reina Sofia (Madrid, Tây Ban Nha)

Đây là bức tranh có tuổi đời trẻ nhất trong danh sách 10 họa phẩm được tìm kiếm nhiều nhất thế giới. Tranh miêu tả vụ ném bom của Đức quốc xã xuống thành phố Guernica, xứ Basque trong nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939).

Guernica thể hiện rõ nét phong cách Picasso và sự tự do xem xét nỗi kinh hoàng của chiến tranh khiến họa phẩm này trở thành một phần quan tọng của lịch sử và văn hóa thế kỷ 20.

Bạn có biết: Guernica được đưa tới Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Metropolitan ở New York (Mỹ) trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai để lưu giữ an toàn hơn. Picasso yêu cầu bức tranh được giữ trong bảo tàng này cho đến khi nền dân chủ trở lại Tây Ban Nha. Cuối cùng, Guernica trở lại Madrid vào năm 1981, sáu năm sau cái chết của nhà lãnh đạo Tây Ban Nha Francisco Franco.

6.The Kiss (Nụ hôn)

Nghệ sĩ: Gustav Klimt (Áo)

Thời điểm sáng tác (ước tính): 1907-1908

Nơi trưng bày: Bảo tàng Upper Belvedere (Vienna, Áo)

Với bức tranh xếp thứ 6, người yêu tranh đi từ nghiên cứu sự thù hận sang yêu thương, cảm nhận được ảnh hưởng nghệ thuật Byzantine qua chiếc áo choàng được trang trí cầu kì mà cặp uyên ương đang mặc.

Bảo tàng Upper Belvedere nói rằng, với The Kiss, Klimt đưa ra “một tuyên ngôn ẩn dụ khái quát về tình yêu ở trung tâm sự tồn tại của con người”.

Bạn có biết: Trong khi The Kiss không để bán, các tác phẩm khác của Klimt được mua bán với giá cao đặc biệt. Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey bán cho một người Trung Quốc bức tranh Portrait of Adele Bloch-Bauer II (Chân dung Adele Bloch-Bauer II) với giá 150 triệu USD (khoảng 3.450 tỷ đồng), thu lời 60 triệu USD (1.380 tỷ đồng).

7.Girl With a Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai)

Nghệ sĩ: Johannes Vermeer (Hà Lan)

Thời điểm sáng tác (ước tính): 1665

Nơi trưng bày: Bảo tàng Mauritshuis (The Hague, Hà Lan)

Tranh vẽ cô gái với ánh mắt cuốn hút này thường được so sánh với bức Mona Lisa. Ngoài sự khác biệt về phong cách, về mặt kỹ thuật, Girl With a Pearl Earring không phải là một bức chân dung, mà là “tronie” - từ Hà Lan dùng để chỉ một bức tranh về một nhân vật tưởng tượng có những nét được phóng đại.

Kiệt tác này nổi bật với sự đơn giản. Cô gái trẻ quấn khăn xanh-vàng, đeo một chiếc hoa tai ngọc trai cỡ lớn là toàn bộ trung tâm của bức tranh chỉ có nền tối màu phía sau.

Bạn có biết: Trong khi Bảo tàng Mauritshuis được cải tạo từ năm 2012 tới 2014, Girl With a Pearl Earring được đưa đi trưng bày ở Mỹ, Ý và Nhật Bản, thu hút rất đông người xem.

8.The Birth of Venus (Sự ra đời của thần Vệ Nữ)

Nghệ sĩ: Sandro Botticelli (Ý)

Thời điểm sáng tác (ước tính): 1485

Nơi trưng bày: Bảo tàng Uffizi Gallery (Florence, Ý)

Đây là tác phẩm có tuổi đời cao nhất trong Top 10 bức tranh nổi tiếng nhất thế giới, cạnh tranh với bức The Kiss về độ gợi cảm. The Birth of Venus có thể được vẽ theo đơn đặt hàng của một thành viên trong gia đình Medici giàu có, yêu nghệ thuật, cai trị Florence và vùng phụ cận trong nhiều thế kỷ.

Vừa tái quan tâm văn hóa Hy Lạp cổ vừa thích thú với phong cách Sơ Phục hưng, Botticelli đã tạo ra một hình ảnh không thể quên – Nữ thần Tình yêu xuất hiện từ một vỏ sò khổng lồ.

Bạn có biết: Hình tượng thần Vệ Nữ trong The Birth of Venus có hai điểm khác biệt so với hầu hết tác phẩm khác của những người cùng thời với Botticelli. Thứ nhất, ông vẽ trên vải, thay vì trên gỗ. Thứ hai, hình khỏa thân hiếm khi xuất hiện trong giai đoạn đó; ông đã rất bạo dạn khi vẽ thần Vệ Nữ không xiêm y (một tay che “đôi gò bồng đảo hương còn ngậm”, một tay dùng đuôi tóc chắn“một lạch đào nguyên suối chửa thông”).

9.Las Meninas (Những quý cô chờ đợi)

Nghệ sĩ: Diego Velázquez (Tây Ban Nha)

Thời điểm sáng tác: 1656

Nơi trưng bày: Bảo tàng Prado (Madrid, Tây Ban Nha)

Madrid là thành phố duy nhất trưng bày 2 trong 10 bức tranh nổi tiếng nhất thế giới – Guernica và Las Meninas. Las Meninas không chỉ là bức tranh nổi tiếng nhất của Diego Velázquez mà còn là một trong những tác phẩm lớn nhất của ông (tranh có kích thước 318 cm x 276 cm).

Độ phức tạp của tác phẩm khiến các nhà phê bình nghệ thuật và công chúng say mê tìm hiểu, bình luận trong nhiều thế kỷ. Tranh là một bức chân dung kép – chân dung nhóm gia đình hoàng gia Tây Ban Nha và chân dung tự họa của Velázquez (bên trái).

Bạn có biết: Las Meninas được nhà vua Tây Ban Nha Philip IV (cai trị giai đoạn 1621-1665) đặt hàng. Tranh được để trong hoàng cung tới năm 1819 rồi chuyển sang Bảo tàng Prado.

10.Creation of Adam (Chúa tạo ra Adam)

Nghệ sĩ: Michelangelo (Ý)

Thời điểm sáng tác: 1508-1512

Nơi trưng bày: Nhà nguyện Sistine (Vatican)

Tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thơ Michelangelo được thể hiện trên vòm Nhà nguyện Sistine, khiến người yêu tranh phải ngước nhìn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bích họa miêu tả Chúa Trời và Adam duỗi cánh tay, các ngón tay gần chạm nhau. Đây là một trong những hình ảnh được nhân bản, mô phỏng nhiều nhất trong lịch sử.

Bạn có biết: Mái vòm Nhà nguyện Sistine xỉn màu sau nhiều thế kỷ tiếp xúc với khói nến và nhiều thứ khác. Sau một thời gian dài làm sạch (kết thúc vào năm 1989), người ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy màu sắc tươi sáng, sống động mà Michelangelo dùng để vẽ Creation of Adam.

Năm bức tranh khác suýt lọt Top 10

-American Gothic (Grant Wood – Mỹ, được trưng bày tại Viện Nghệ thuật Chicago, Mỹ)

-Bộ tranh Water Lilies (Claude Monet - Pháp, nhiều bảo tàng khắp thế giới)

-The Persistence of Memory (Salvador Dali – Tây Ban Nha, Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở New York, Mỹ)

-The Night Watch (Rembrandt – Hà Lan, Bảo tàng quốc gia Rijksmuseum ở Amsterdam, Hà Lan)

-The Garden of Earthly Delights (Hieronymus Bosch – Hà Lan, Bảo tàng Prado ở Madrid, Tây Ban Nha).

Thái An