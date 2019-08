Hôn nhau trên lan can cầu vượt, cặp đôi ngã 15m xuống đất tử vong

Quảng cáo

Theo Mirror, vụ việc xảy ra lúc sáng sớm ngày 3/8 trên cầu Bethlehem, thành phố Cusco (Peru).

Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy Maybeth Espinoza (34 tuổi) và bạn trai Hector Vidal (36 tuổi) đứng hôn nhau say đắm bên lan can cầu vượt sau khi rời khỏi một hộp đêm.

Maybeth ngồi trên lan can, quấn chân quanh eo Hector và anh này vòng tay ôm chặt bạn gái. Bất ngờ, Maybeth mất thăng bằng trong khoảng vài giây và ngã ngửa xuống đường đầy xe qua lại.

Cả Maybeth và Hector đều cố tìm cách bám vào thành cầu, nhưng không thành và rơi tự do khoảng 15m xuống đất.

Nguồn: Canal N

Lúc này, cả Maybeth và Hector đều còn sống. Tuy nhiên, Hector bị thương nặng ở đầu.

Cặp đôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, cả Maybeth và Hector đều từng là những người leo núi chuyên nghiệp, và đã chuyển đến Cusco từ lâu để làm hướng dẫn viên du lịch.

Minh Hạnh

